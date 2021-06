Kuopion SM-uinnit ovat Tokion olympialaisten viimeinen kotimainen näyttökilpailu.

Uimari Mimosa Jallow jäi 100 metrin selkäuinnin olympiarajasta uinnin pitkän radan SM-kilpailujen avausiltana Kuopiossa torstaina. Jallow voitti Suomen mestaruuden ajalla 1.00,73, kun Tokion olympiaraja on 1.00,25.

Jallow kellotti avauspuolikkaan aikaan 29,13, eikä toinen 50-metrinen enää pelastanut aikaa olympiavaatimukseen.

Jallow kellotti toukokuussa EM-altaassa parhaimmillaan 1.00,31. Hänen Suomen ennätyksensä on 1.00,28.

"Lähti aika huonosti. Toinen 50 metriä oli ihan hyvää, mutta ei se riitä. Alle 29 sekunnin pitää tulla (ensimmäinen 50-metrinen), kovempaa olisi pitänyt tulla”, Jallow pohti torstain uintiaan TV5:n haastattelussa.

Kuopion SM-uinnit ovat olympialaisten viimeinen näyttökilpailu kotimaassa. Jallow toivoo ranking-sijan riittävän Tokioon, mutta sunnuntaina on vielä mahdollisuus rajan alitukseen.

"Alle 30 naista on uinut alle (olympiarajan), joten joo, paikka pitäisi ehkä tulla, mutta en tiedä. No, onneksi sunnuntaina on vielä viesti, siinä vielä itsellä mahdollisuudet”, Jallow totesi TV5:lle.

Torstaina 27-vuotispäiväänsä viettänyt Jallow nappasi synttäreiden kunniaksi SM-kultaa myös 50 metrin perhosuinnissa. Aika 26,57 jäi 0,33 sekuntia hänen omissa nimissään olevasta SE-ajasta.

Tokioon jo valitut Matti Mattsson ja Ari-Pekka Liukkonen ottivat varmat mestaruudet, Mattsson 200 metrin rintauinnissa ajalla 2.12,36 ja Liukkonen 50 metrin vapaalla ajalla 22,32. Kumpikin on harjoitellut viime viikot kovalla tahdilla kohti Tokion olympiakoitoksia.

"Viimeinen viikko on ollut vähän haastavaa, kun vedettiin EM-kisoista saakka kovaa treeniä. Tämä viikko on ollut kevyempi. Ei ollut niin raikasta menoa mitä EM-kisoissa, mikä olikin odotettavissa”, Mattsson kertoi tiedotteessa.

Aikataulussa menee myös vajaat neljä viikkoa sitten EM-kultaa viidelläkympillä juhlinut Liukkonen.

"Ensimmäinen 25 metriä oli tosi hyvä, ja loppukin tuli olosuhteisiin nähden ihan hyvin. Aika oli mitä oli. Mukava, että pääsin SM-kisoissa nyt kisaamaan parin vuoden tauon jälkeen. Se oli tähän kohtaan tärkeintä”, allasta "ei kovinkaan nopeaksi" aallonmuodostuksen myötä kuvaillut Liukkonen sanoi.