Pimeys keskeytti US Openin avauskierroksen, Henley ja Oosthuizen jakavat kärkisijaa

Russel Henley on maailmanlistalla sijalla 63.

Amerikkalainen Russell Henley johtaa golfin major-kilpailuihin lukeutuvaa US Openia ensimmäisen pelipäivän jälkeen Kaliforniassa.

Henley selvisi San Diegon kupeessa Torrey Pinesin kentällä pelattavan turnauksen avauskierroksesta 67 lyönnillä eli tuloksella neljä alle parin.

Kaikkiaan 36 pelaajan kierros jäi torstaina kesken pimeyden takia, koska kilpailun alku viivästyi aamun sumun takia.

Etelä-Afrikan Louis Oosthuizen ehti pelata 16 reikää ja jakaa tällä hetkellä kärkipaikkaa Henleyn kanssa.

Henley on viimeksi voittanut PGA-kilpailun vuonna 2017 eikä ole koskaan selvinnyt kymmenen parhaan joukkoon golfin arvoturnauksissa.

”Viimeisen vuoden aikana olen pelannut urani parasta golfia. Tuntuu, että pelini on nyt kokonaisvaltaisempaa, mutta haluan pelata paremmin major-turnauksissa”, maailmanlistalla sijalla 63 oleva Henley kommentoi.

Oosthuizenin saavutukset major-kilpailuissa ovat erikoiset. Hän voitti Euroopan major-kilpailun The Open Championshipin vuonna 2010 ja on sen jälkeen sijoittunut kaikissa muissa toiseksi.

Espanjan Rafa Cabrera Bello ja pitkään pimennossa ollut Italian Francesco Molinari ylsivät tulokseen –3 ja ovat kärjestä lyönnin perässä.

Viidennen sijan jakavat muiden muassa Yhdysvaltain Brooks Koepka ja Xander Schauffele, Japanin tuore Masters-voittaja Hideki Matsuyama sekä Espanjan Jon Rahm.

Rahm joutui keskeyttämään dramaattisesti edellisen kilpailunsa Memorialin kaksi viikkoa sitten oltuaan ylivoimaisessa johdossa ennen päätöskierrosta. Syynä oli positiivinen koronatestitulos.

Edellisen arvoturnauksen eli PGA:n mestaruuskilpailun voittanut Phil Mickelson ei saanut toivomaansa alkua. Konkaripelaaja jäi tulokseen 75, neljä yli parin.

US Open on golfin neljästä arvoturnauksesta ainoa, jonka voitto Mickelsonilta uupuu. Turnauksen kakkossijoja hänellä on sitäkin enemmän, peräti kuusi.

US Openissa ei ole mukana suomalaisia. Kilpailun toinen kierros alkaa Suomen aikaa perjantaina myöhään iltapäivällä ja päättyy varhain lauantaiaamuna.