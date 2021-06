Puola taisteli Sevillan lauantai-illassa tasapelin, kun Espanja jätti hallintansa hyödyntämättä ja hukkasi rangaistuspotkunsa.

Espanja–Puola 1–1

Jalkapallon EM-kisat yskähdellen aloittanut Espanja joutuu jännittämään jatkopaikkaa alkulohkon viimeiselle kierrokselle saakka.

Maalittoman tasapelin Ruotsi-ottelussa pelannut Espanja jäi lauantai-illan myöhäisottelussa 1–1-tulokseen Puolaa vastaan Sevillassa.

Lohkon kärjessä on kahden ottelun jälkeen neljässä pisteessä oleva Ruotsi. Slovakia on toisena kolmella pisteellään. Espanjalla pisteitä on kaksi, Puolalla yksi.

Huippumaa on päätöskierroksella Slovakiaa vastaan tiukassa paikassa.

”No se puede fallar más”, et voi enää epäonnistua, otsikoi espanjalaislehti Marca Puola-tasapelin jälkeen.

Álvaro Morata nousi lauantaina 20 maajoukkuemaalin mieheksi laukomalla pallon Wojciech Szczęsnyn taakse 25. minuutilla Gerard Morenon tarjoilusta.

Nimeä Gerard käyttävä Moreno syötti pallon rangaistusalueen kulmasta etuviistoon vitosen rajalle, eikä Morata jättänyt laatupaikkaa käyttämättä.

Morata on nyt tehnyt neljä viidestä edellisestä Espanjan EM-kisamaalista. Hän nousi samalla kaikkien aikojen kakkoseksi espanjalaisten EM-kisamaalintekijöiden listalla.

Listaykkönen on viiden EM-kisamaalin Fernando Torres.

Avausmaalin alustanut Gerard sen sijaan tuhlasi oman huippupaikkansa 58. minuutilla. Jakub Moder rikkoi häntä rangaistusalueella, mutta Gerard laukoi rankkarin vasempaan tolppaan.

Puolan olematon oljenkorsi jatkopelien suhteen vahvistui, kun kapteeni ja supertähti Robert Lewandowski puski maalleen tasoituksen 54. minuutilla.

Tappio olisi tiennyt Puolalle varmaa jäämistä alkulohkoon. Nyt Lewandowski toi pientä toivoa maalleen Kamil Jóźwiakin tarkan keskityksen jälkeen.

Puola rakensi osumansa komeasti. Mateusz Klich syötti oikeaan laitaan, Kamil Jóźwiak keskitti ja Lewandowski voitti pääpallon oikea-aikaisen kontaktin jälkeen.

Pieni tökkäys Aymeric Laporten selkään horjutti espanjalaispuolustajaa ja toi Lewandowskille pienen edun. Hänestä tuli samalla ensimmäinen puolalainen kolmissa eri EM-kisoissa maalin tehnyt pelaaja.

Puolan Kacper Kozłowskista tuli lauantai-iltana kaikkien aikojen nuorin EM-kisapelaaja.

Kozłowski, 17 vuotta ja 246 päivää, rikkoi Englannin Jude Bellinghamin, 17 vuotta ja 349 päivää, vain kuusi päivää aiemmin tekemän ennätyksen.