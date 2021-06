Tavoitteena on rikkoa Samuli Mäkisen ennätys 61 tuntia ja 38 minuuttia. Helle tuo urakkaan lisää haastetta.

Kesäkuussa 2019 helsinkiläinen Samuli Mäkinen ajoi polkupyörällä Suomen päästä päähän ennätysajassa.

Matkaa Hangosta Nuorgamiin kertyi 1 434 kilometriä, ja aikaa kului 61 tuntia ja 38 minuuttia. Se on tiettävästi lajissaan Suomen ennätys.

Päästyään perille Mäkinen toivoi, että joku yrittäisi rikkoa hänen ennätyksensä.

Nyt haasteeseen tarttuu toinen pääkaupungin mies, 45-vuotias Timo Petänen.

Petänen lähtee urakkaan Suomen eteläisimmästä kolkasta maanantaina noin klo 9.

Perusideana näissä ennätyksissä on ajaa kahden paikan – tässä tapauksessa Suomen ääripäiden – välinen matka vapaavalintaista reittiä mahdollisimman lyhyessä ajassa ja ilman ulkopuolista huoltoa.

Petänen kertoo hautoneensa ajatusta jo ennen kuin kuuli Mäkisen ennätyksestä. Tuolloin Petänen oli ajanut neljässä päivässä Helsingistä Utsjoelle eikä kokenut sitä mahdottoman rankaksi.

”Mutta onhan tämä rankempi, kun ei voi nukkua eikä saa sitä pasta-ateriaa päivällä”, Petänen sanoo.

Hänen piti yrittää ennätystä jo vuosi sitten, mutta pandemia sotki suunnitelman.

”Viimeisen vuoden ajan olen treenannut eri tavalla, kovempaa, tietoisesti tai ei-tietoisesti. On ollut takaraivossa tavoite, johon ei pääse treenaamatta.”

Petänen on suunnitellut Mäkisen tavoin reitin, joka välttelee pääväyliä eli yksinumeroisia teitä. Petäsen reitti on ainakin tietokoneen laskemana hieman pidempi kuin Mäkisellä, 1 476 kilometriä.

Ajaessaan toissa kesänä Utsjoelle Petänen pääsi noin 29 kilometrin keskinopeuteen. Viime kesänä hän ajoi 850 kilometrin matkan Joutsasta Keski-Suomesta Sodankylään, ja keskinopeus oli 29,9.

”Jos nyt ei tule vastatuulta, niin yritän päästä 29–30:n keskinopeuteen. Se on sen verran nopeaa, että voitan siitä muutamia tunteja matkan varrella.”

Mäkisen keskinopeus oli 27–28 kilometriä tunnissa.

Varusteet kulkevat pienissä runkoon kiinnitettävissä laukuissa.

Ajopelinä Petäsellä on hiilikuiturunkoinen maantiepyörä, jota hän on oman ilmaisunsa mukaan ”optimoinut” kovempaa vauhtia varten.

”Jos vertaan Samuliin, niin minulla on nopeampi pyörä. Maallikon silmään se näyttää siltä, että se on optimoitu kovaan vauhtiin. Siinä pääsee matalaan aika-ajoasentoon, ja siinä on sellaiset syvemmät kiekot, jotka kantavat tuulta paremmin. Kypärässä on pienin mahdollinen ilmanvastus. Tässä isoin asia on juuri ilmanvastus”, sanoo Petänen, joka on harrastanut maantiepyöräilyä kymmenen vuotta.

Oman haasteensa Petäsen urakkaan tuo se, että ainakin alkumatka menee yli 30 asteen helteessä. Tuuli on ennusteitten mukaan onneksi pääasiassa myötäinen.

”Juomapolitiikka pitää miettiä vähän uudestaan. Otan mukaan kahden litran juomarepun pussin, jonka täytän silloin, kun on edessä pidempi pätkä ilman vesitäyttöä. Sitten minulla on mukana desinfiointitabletteja, jos joudun ottamaan järvestä vettä. Otan myös elektrolyyttitabletteja pitämään kehon suola- ja magnesiumtasapainoa yllä.”

Syömisen Petänen aikoo hoitaa ajaessa.

”Käyn ostamassa kaupoista tai huoltoasemilta ruokaa, käytännössä leipää. Tykkään siitä, että otan välillä jonkun rasvaisen mätön eli vetäisen naamaan kolme juustohampurilaista tai muuta vastaavaa.”

Tärkeänä periaatteena Petänen pitää sitä, että pitää syödä ennen kuin tulee nälkä.

”Suklaatahan ei voi nyt ottaa ollenkaan, kun on niin kuuma. Se olisi ollut kiva lisä.”

Timo Petänen on säätänyt pyöränsä, kypäränsä ja ajoasentonsa niin, että ilmanvastus olisi mahdollisimman pieni.

Kun kyseessä on ennätysyritys, asiaan kuluu, että ajo yritetään suorittaa niin sanotusti samoilla silmillä.

”Uskon, että ajan luultavasti 40 tuntia ilman, että on mitään ongelmaa. Olen miettinyt, että sen jälkeen otan kaksi 15 minuutin silmien sulkemista. Siinä kerkeää nukkua 5–10 minuuttia. Mutta pitää antaa itselle armoa. Tavoitteena on ajaa sen verran reippaasti, että voin nukkua enemmänkin, jos on tarvis.”

Petäsellä on myös ajatus, missä voisi hetken torkahtaa.

”Pystyn nukkumaan missä vain, mutta kauppojen lastauslaiturit ovat yleensä hyvinkin tyhjiä, ja ne ovat hyvin suojassa. Sinne saa varmasti mennä, kun kysyy kauppiaalta, voiko ottaa pienet unet, kun on pitkä matka takana.”

Kansainvälisessä mediatoimistokonsernissa GroupM:ssä Suomen johtoryhmätasolla työskentelevä Petänen kertoo olleensa aina liikunnallisesti aktiivinen.

Hän pelasi nuorena tosissaan koripalloa, ja myöhemmin lajikirjoon on kuulunut pyöräilyn lisäksi muun muassa triathlonia ja laskettelua.

Miksi lähdet tavoittelemaan tätä ennätystä?

”Ei tähän ole vastausta. Vaimo tuntee minut eikä yhtään ihmettele”, Petänen sanoo naurahtaen. ”Osittain tämä on sitä, että pystyy kokeilemaan omia rajojaan. Ehkä tässä voi olla pikkaisen myös näyttämisen halua.”

”Yksi mielenkiintoinen asia on se, jos aikoo tehdä Suomen ennätyksen 45-vuotiaana, pitää harrastaa lajia , jota kukaan halua tai olla täysin hullu. Siinä mielessä olen valinnut oikean lajin.”