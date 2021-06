Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala nauttii urheilun, erityisesti jalkapallon seuraamisesta. Urheilu tarjoaa myös kirkolle matalan kynnyksen tavoittaa erilaisia ihmisiä kuin se muuten tavoittaisi.

Urheilu tarjoaa seuraajilleen ikimuistoisia hetkiä tunneskaalan molemmista päistä ikimuistoisine voittoineen ja kirvelevine tappioineen.

Suomalaiset muistavat jääkiekon MM-kullat, Juha Miedon sadasosan tappion, Huuhkajien Unkari-trauman, sukupolvien unelman täyttymisen EM-kisapaikan myötä ja paljon muuta. Vuodet vierivät, mutta penkkiurheilijoiden muistot eivät haalistu.

Paavalin seurakunnan kirkkoherra, rovasti Kari Kanala kertoo parhaan penkkiurheilumuistonsa liittyvän Arsenalin vuonna 2005 voittamaan Englannin cupiin.

”Olin Manchesterissa pitämässä jumalanpalvelusta ja kiirehdin ensimmäiseen pubiin. Tajusin, että tämä onkin ManU-pubi, ja pelataan ManU:a vastaan finaalissa.”

Altavastaajana läpi pelin esiintynyt Arsenal voitti Manchester Unitedin rangaistuspotkukilpailussa. Se sai tunnetun jalkapallokannattajan hullaantumaan.

”Rupesin hyppimään ja pomppimaan. Sitten huomasin, että meitä oli kaksi muutakin Arsenal-fania. Sanoin niille, että tämä papinkaulus auttaa minuutin verran, mutta sitten häivytään ulos”, Kanala muistelee.

”Se oli minuutin riemu, ja sitten ulos ja eteenpäin.”

Kanala asui työnsä vuoksi Lontoossa kolme vuotta. Arsenal pääsi nostamaan tuona aikana pokaalia vain kerran.

”Olin mennyt sinne siinä vaiheessa kun Arsenal oli voittanut Valioliigan häviämättä matsiakaan. Ajattelin, että kuinka hieno vaihe tulla”, hän muistelee.

Ikävimmäksi urheilumuistokseen Kanala nostaa kahden vuosikymmenen takaiset tapahtumat hiihdon MM-kotikisoissa. Kuusi suomalaishiihtäjää jäi kisoissa kiinni dopingin käytöstä.

”Lahden MM-hiihdot 2001 ja se valtava pettymys, mikä siitä dopingskandaalista tuli. Jotenkin oma naiivius oli poispyyhkäisty sen myötä. Ehkä se on kaikkein karuin juttu.”

Kanalan jalkapallofanius on yleisesti ihmisten tiedossa, ja Paavalin seurakunnan järjestämät futis- ja lätkäkirkot tuovat urheiluhenkisiä ihmisiä lähemmäs kirkkoa.

”Se [urheilu] on tavallaan tapa ruveta juttelemaan. Vähän kuin säästä puhuttaisiin alkuun – se on niin luontevaa ja helppoa, ja tarjoaa matalan kynnyksen.”

Kari Kanala tunnetaan erityisesti Arsenalin kannattajana. Kuvassa Kanala pomputtelee palloa Paavalinkirkossa joulun alla 2017.

Hyvää palautetta Kanala kertoo saaneensa myös Yle Puheen tuoreesta podcast-sarjasta Kari Kanala eurofutiksen jäljillä.

”Kiva, että sitä kautta pystyy koskettamaan.”

Kanala pohtii kirkon liikunta- ja urheiluneuvottelukunnan puheenjohtajana urheilua myös eettisestä kulmasta. Kirkkohallituksen asettamaan neuvottelukuntaan kuuluvat muun muassa Reetta Meriläinen, Erkka Westerlund, Kiira Korpi ja Mika Aaltonen.

”Urheilun etiikka ja arvot ovat keskusteluissa vahvasti läsnä”, hän sanoo.

Urheilun näyttäminen kirkossa oli aluksi monelle ihmetyksen aihe. Kanalalle asia oli arkipäiväinen, olihan hän työskennellyt merimieskirkossa Hampurissa ja Lontoossa, ja esimerkiksi Hampurissa katsottiin luontevasti jalkapallon arvokisoja.

”Se madaltaa kynnystä tulla kirkolle. Ajattelin, että tässä on sama juttu – kun ihminen tulee tämän myötä kirkolle, se voi tulla helposti, kun on hätä. Tietää, että tuonne on helppo mennä. Se on, voisiko sanoa, hyvällä tavalla sisäänheittoa”, Kanala sanoo.

”Kirkko tarjoaa vähän erilaisen puitteen katsoa niille, joille ei kapakassa katsominen ei onnistu tai sovi. Se on se juttu.”

Paavalinkirkossa nähtiin urheilua ensimmäistä kertaa kesällä 2016, jolloin kirkossa seurattiin jalkapallon EM-kisoja.

”Alkuun tuli kritiikin tapaista, mutta minusta oli kiva, kun eläkkeellä oleva Helsingin piispa Eero Huovinen laittoi minulle kortin Saksasta. Siellä oli finaali ja jalkapallojumalanpalvelus, ja Eero laittoi, että ne kopioivat täällä sinua. Siitä tuli hyvä fiilis. Tämä nähtiin lopulta hyvänä kirkon taholta.”

Arvokisojen lisäksi kirkossa katsottiin Huuhkajien EM-kisapaikan ratkaissutta Liechtenstein-ottelua marraskuussa 2019.

Kanala seuraa tiiviisti myös Huuhkajia. Hän oli EM-kisoissa paikalla Pietarissa pelatussa Suomi–Venäjä-ottelussa ja pääsi mukaan julkistamaan historiallista kisajoukkuetta Palloliiton julkaisemalle videolle.

”Ihan mieletön kunnia, olin tosi ylpeä siitä”, Kanala iloitsee.

”Sain viestiä Palloliitosta Huuhkajien puolelta, että kiinnostaisiko julkistaa joku pelaaja. Sanoin, että ilman muuta, tämä on hieno juttu. Aloimme miettiä, jos Sauli ja Leo Väisäsen ilmoittaisin.”

Sauli Väisänen joutui lopulta jättämään EM-kisat väliin. Se harmittaa myös Kanalaa, joka kertoo saaneensa paljon hyvää palautetta videosta.

”Kun näin sen kokonaisuuden, se oli tavattoman hieno. Tavoittelin itse kertoa lämmön ja huumorin kautta”, hän sanoo.

