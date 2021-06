Kuuma kesäpäivä on aluillaan, vesipullot lojuvat nurmikolla ja paidat on heitetty sivuun.

Jääkiekkoilijat Juhani Tyrväinen, Joonas Rask ja Julius Honka ovat tehneet yhden lämmittelykierroksen ja ovat nyt valmiina juoksemaan Malminkartanonhuipulle.

Pitkän jääkiekkokauden jälkeen Tyrväinen, Rask ja Honka ovat hetken huilanneet. Sitten he ovat aloittaneet kesätreenit. Alkukesästä he ovat rakentaneet kuntopohjaa hölkkäämällä mäkeä ylös ja alas niin, että sykekeskiarvo on pysynyt 140:n ja 160:n välillä.

Viikkojen edetessä kiekkoilijat ovat vähitellen siirtyneet lajinomaisempaan harjoitteluun. Nyt he säntäävät mäkeä ylös 20 sekunnin pätkissä. Tarkoitus on kutitella maksimisykkeitä.

”Alkukesä on juostu vauhtikestävyyttä, nyt yritetään, että syke piikkaa ylös ja laskee alas. Pyritään siihen, että keho oppisi palautumaan kuormituksesta samaan tapaan kuin jääkiekkovaihdoissa”, Tyrväinen kertoo.

Ensi kaudella Tyrväinen, Rask ja Honka pelaavat kaikki samassa joukkueessa Ruotsin SHL-liigan Luleå HF:ssä. He treenaavat heinäkuun vielä yhdessä Suomessa, elokuussa alkavat joukkuetreenit Ruotsissa.

Mäkitreeni on perinteinen kiekkoilijan kesätreeni. Myös kuntoportaat ovat hyvä treeni, mutta nyt Malminkartanon rappuset ovat remontissa.

”On monta tapaa treenata, myös tasaisella voi juosta kaikki harjoitukset. Itse olen huomannut, että mäessä saa helposti sykkeet ylös ja tulee samalla voimaa jalkoihin”, Rask kertoo.

Ylämäessä sykkeet saa helposti ylös ja samalla jalat vahvistuvat.

Treenin ensimmäinen 20 sekuntia käynnistyy ja pian kolmikosta näkyy pelkkä lenkkarien nostattama pölypilvi. Kiekkoilijat juoksevat mäkeä kiertävää pidempää reittiä pitkin. Vetojen välissä he huilaavat 40 sekuntia.

Ylös saapuvat urheilijat haukkovat happea. Ilme on kärsivä.

”Ihan perseestä. En suosittele kenellekään”, Tyrväinen saa sanottua.

”Ensi keväänä voi sitten nostaa kannua”, Honka lohduttaa.

Joitakin minuutteja huilattuaan jääkiekkoilijat kävelevät takaisin alas ja tekevät saman uudestaan.

Toinen kierros tuntuu ensimmäistä pahemmalta. Mäki alkaa painaa reisissä, keuhkot haukkovat happea ja oikeastaan koko kropassa tuntuu.

Julius Honka ottaa happea mäen huipulla.

Päivä on varsin lämmin kovaa suoritusta ajatellen. Onko siihen varauduttu jotenkin?

”Vettä on paljon”, Rask toteaa.

”Aurinkorasvaa, niin ei pala”, Tyrväinen kertoo.

Kesän treeneihin kuuluu paljon muutakin kuin mäkitreeniä. Saliharjoituksia heille vetää painonnostaja Anni Vuohijoki ja kerran viikossa on nopeustreenit, joista huolehtii entinen pikaluistelija Markus Puolakka.

Lisäksi on aerobista harjoittelua, kuten pyöräilyä tai esimerkiksi padelia.

Mäkitreenit ovat kiekkoilijoiden itse suunnittelemat.

”Vuosien saatossa on ollut paljon eri koutseja. Sieltä on poimittu sellaisia harjoituksia, jotka itselle on ollut hyviä. Ei tässä mitään koutseja välttämättä tarvitse, äijät kirittää toisiaan. Kunhan on selkeät suunnitelmat siitä mitä tehdään”, Rask kertoo.

Tyrväinen, 30, ja Rask, 31, ovat harjoitelleet tällä tavalla jo kolme vuotta, mukana on yleensä ollut myös jääkiekkoilija Teemu Eronen.

25-vuotias Honka on treeniporukan uusin tulokas.

”Tulin vähän nuorempana hakemaan vauhtia. On ollut tosi mukavia treenejä.”

Joonas Rask (vas.) ja Juhani Tyrväinen ovat treenanneet yhdessä jo vuosia. Juniorina Tyrväinen inhosi kesätreenejä, mutta on oppinut pitämään niistä. Rask muistuttaa, että on hienoa voida urheilla työkseen.

Pienemmässä ryhmässä treenaamisen etuja on se, että harjoittelusta voi tehdä joukkueharjoituksia yksilöllisempää.

”Kaikkia kuunnellaan ja tarvittaessa treenejä voi muokata. Sellaista jääkiekon pitäisi ollakin. Vaikka pelataan joukkueena, niin yksilöinä siinä kehitytään”, Rask toteaa.

Pitkän peliuran aikana kiekkoilijat ovat oppineet paljon harjoittelusta. Se auttaa suunnittelemaan treenejä sekä hankkiutumaan sellaiseen ohjaukseen, jota he kokevat tarvitsevansa.

”Käsi kädessä kokemuksen kanssa. Ei mekään ehkä kaksikymppisinä oltaisi itse pystytty, silloin tarvitsi sen valmennuksen”, Tyrväinen pohtii.

Tavoite on kesällä rakentaa kuntoa, jotta pelaajat kestävät tulevan kauden rasitukset. Sen lisäksi jokaisella on omat kehityskohteensa.

Tyrväinen on kestävä, mutta haluaa kehittää voimaa ja nopeutta. Raskilla asia on hieman toisin päin.

”Olen nopea ja kimmoisa. Heikompi puoli on kestävyys ja yritän nostaa niitä tasoja, että jaksan olla jäällä nopeampi vähän pidemmän aikaa”, Rask kertoo.

Honka taas nostaa esiin harjoittelun henkisen merkityksen.

”Kun tietää olevansa hyvässä kunnossa, on itsevarmempi olo kun pelit alkavat.”

Lämmittelykierros mukaan luettuna kiekkoilijat juoksevat huipulle neljä kertaa treenin aikana.

Koittaa viimeisen rutistuksen aika. Kiekkoilijat kulkevat rinnettä alas.

Ei mene kauaa ennen kuin vauhdikkaiden askelten ääni kiirii edeltä. Pian puuskuttavat urheilijat lysähtävät mäen päällä olevan aukion penkeille.

Viimeisellä kierroksella ylimääräisen sykepiikin on aiheuttanut keskelle mäkijuoksijoita eksynyt käärme.

”Tuli hyvä pomppu siinä, ainakin näin korkealle hyppäsin”, Tyrväinen näyttää ilmaa ja nauraa.

Niin se nopeus ja kimmoisuus löytyy vähän väsyneemmistäkin jaloista tarvittaessa.