Ruusuvuori olisi todennäköisesti päässyt turnaukseen varasijalta.

Tennispelaaja Emil Ruusuvuori ei lähde Tokion olympiaturnaukseen pelaamaan. Asiasta kertoo Suomen Olympiakomitea verkkosivuillaan.

Ruusuvuori, 22, olisi todennäköisesti päässyt turnaukseen varasijalta. Hän on kuitenkin päättänyt painottaa kesän ja syksyn ATP-turnauksia valinnoissaan.

”Olen vielä nuori pelaaja ja parhaat vuoteni ovat edessä – näen menestysmahdollisuuteni tulevissa olympialaisissa alkaen Pariisista 2024”, Ruusuvuori kommentoi päätöstään Facebookissa.

”Pääfokukseni loppuvuoden osalta on siis ammattilaiskiertueen otteluissa, sillä loppukesän ja syksyn aikana on minulla paljon pisteitä puolustettavana. Tässä mielessä myös harmittavasti olympialaisten ajankohta ja sijainti asettavat isot haasteensa uratilanteeni kannalta.”

Huippu-urheiluyksikön ja Tokion olympiajoukkueen johtaja Mika Lehtimäki sanoo, että Ruusuvuoren päätöstä kunnioitetaan.

”Totta kai on harmillista, että Emiliä ei Tokiossa nähdä, mutta kunnioitamme pelaajan tekemää päätöstä. Olympiakomitean strategiaan kirjatuissa menestystavoitteissa ammattilaisuus ja menestyminen ammattilaislajeissa on yhtä tärkeä tavoite kuin olympiamenestys. Tennis on tyyppiesimerkki lajista, jossa ammattilaisuudella ja ammattilaisena menestymisellä on vahva itseisarvo”, Lehtimäki kirjoittaa Olympiakomitean verkkosivuilla.