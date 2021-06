Bottas oli ensimmäisten harjoitusten nopein.

Mercedeksen Valtteri Bottas oli hyvässä vireessä formula ykkösten Ranskan gp:n harjoituspäivänä. Ensimmäisissä harjoituksissa nopeinta vauhtia pitänyt Bottas oli lähellä nopeinta aikaa myös toisissa harjoituksissa, mutta Red Bullin Max Verstappen näpisti ykkössijan vaivaisella 0,008 sekunnilla.

”Tuntuma on paljon parempi kuin kaksi viikkoa sitten (vaikeasti sujuneessa Azerbaidzhanin kisassa). Viikonloppu starttasi oikealla tavalla, oli mukava tunne, kaikki tuntui ookoolta ja auto aika nopealta”, Bottas totesi.

”Rata on niin erilainen (kuin edelliskisoissa Azerbaidzhanissa ja Monacossa), mutta auton tasapaino on hyvä ja renkaat toimivat hyvin. Voin luottaa autooni, eiköhän siinä ole se suurin ero (kahden viikon takaiseen). Nyt tuntuu, että taisto käydään meidän ja Red Bullin välillä, olen varma että heillä on paukkuja käyttämättä, mutta niin on meilläkin.”