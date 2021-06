Palloliiton kurinpitovaliokunta piti Mika Lahtisen ilmausta epäasiallisena ja epäurheilijamaisena käytöksenä.

Palloliiton kurinpitovaliokunta on antanut Ilveksen naisia Kansallisessa liigassa valmentavalle Mika Lahtiselle kolmen ottelun toimitsijakiellon. Palloliitto kertoo päätöksestä verkkosivuillaan.

Lahtisen rangaistus tuli 29. toukokuuta pelatun Ilveksen ja HJK:n välisen ottelun aikaisesta kielenkäytöstä. Lahtinen kommentoi alatyylisesti Ilveksen oman joukkueen alaikäisen pelaajan pallonmenetystä.

”Vittu, mikä huora sentään. Vittu näitä meidän kosketuksia”, Lahtinen manasi ottelussa.

Kurinpitovaliokunta piti Lahtisen ilmausta kiellettynä epäasiallisena ja epäurheilijamaisena käytöksenä ja antoi kolmen pelin rangaistuksen.

”Kurinpitovaliokunta pitää raskauttavana, että Lahtisen asiaton ja loukkaava solvaus on kohdistettu, tai ainakin kyseinen pelaaja on voinut perustellusti kokea sen olleen kohdistettu yksittäiseen ottelun pelaajaan, joka on voinut kokea solvauksen ja sen myötä koko pelitilanteen äärimmäisen loukkaavana, nöyryyttävänä ja uhkaavana”, päätöksessä kirjoitetaan.

”Alaikäisen tai nuoren pelaajan ja aikuisen valmentajan välillä vallitsevan valta-aseman käyttämiseen liittyy suuri vastuu, jonka rikkomista käsittelyssä olevan asian tavalla kurinpitovaliokunta pitää erittäin moitittavana.”

Kurinpitovaliokunnan enemmistö ei pitänyt käytöstä rangaistusmääräyksissä tarkoitettuna seksuaalisena häirintänä tai sukupuolista suuntautuneisuutta koskevana loukkaamisena. Päätös ei syntynyt yksimielisesti, yhden jäsenen mukaan huutelua olisi tullut pitää seksuaalisena häirintänä ja pelikiellon olla neljän pelin mittainen.

Lahtinen itse on vastineessaan kiistänyt kohdistaneensa sanojaan yksittäiseen pelaajaan tai pelaajiin. Hän sanoo purkaneensa turhautumistaan joukkueen peliin ja itseensä valmentajana. Hän myönsi epäasiallisen ja epäurheilijamaisen käyttäytymisen, mutta kiisti seksuaalisen häirinnän.