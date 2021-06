Alkulohkojen viimeisen kierroksen otteluja aletaan pelata sunnuntaina.

Jalkapallon EM-lopputurnauksen alkulohkojen viimeisiä otteluja aletaan pelataan sunnuntaina. Silloin selviää A-lohkon lopullinen tilanne.

Alkulohkoista parhaat kaksi pääsevät neljännesvälieriin sekä parhaat neljä lohkokolmosta eli kahden lohkokolmosen tie päättyy alkulohkoon.

Useassa alkulohkossa on pelattu tasapelejä, joka voi olla Huuhkajien kannalta sekä hyvä että huono asia. Joissain lohkoissa lohkokolmoseksi voi päästä kahdella pisteellä eli kahdella tasapelillä ja yhdellä tappiolla, jolloin nämä joukkueet jäisivät kolmosten vertailussa Huuhkajien taakse – tämä tietysti sillä edellytyksellä, että Huuhkajat sijoittuu omassa alkulohkossaan kolmanneksi.

Tällä hetkellä lohkotilanteet ovat kiharaisia ja useassa alkulohkossa kolmannelle sijalle voidaan päätyä neljällä pisteellä. Esimerkiksi sunnuntaina A-lohkon viimeisessä ottelussa yhden pisteen Sveitsi kohtaa Turkin, joka on hävinnyt molemmat aiemmat ottelunsa. Voitolla Sveitsi nousisi neljään pisteeseen, joka pistemäärä on jo Walesilla. Lohkon kärjessä viilettää Italia kuudella pisteellään.

Myös C- ja D-lohkoissa kolmannelle sijalle on vahvasti tulossa joukkue, jolla on neljä pistettä. C-lohkossa Ukrainan ja Itävallan tasapeli johtaisi tähän, ja D--lohkossa Kroatian ja Skotlannin kohtaaminen siten, että lopputuloksena ei ole tasapeli.

E- ja F-lohkoissa on vielä paljon otteluita jäljellä, mutta molemmissa voi lohkokolmonen myös päätyä neljään pisteeseen.

Miten kävi vuoden 2016 EM-lopputurnauksessa, joka oli ensimmäinen 24 joukkueen EM-kilpailu?

Tuolloin vain kahdella lohkokolmosella oli neljä pistettä (Slovakia ja Irlanti). Jatkoon menivät myös lopulta EM-kultaan yltänyt Portugali ja Pohjois-Irlanti. Molemmat saivat alkulohkovaiheessa kolme pistettä: Portugali kolmella tasapelillä (maaliero 4–4) ja Pohjois-Irlanti voitolla ja kahdella tappiolla (maaliero 2–2).

Jatkopeleistä putosivat Turkki ja Albania. Molemmilla oli myös kolme pistettä, mutta maaliero ratkaisi: se oli molemmilla kahden maalin verran miinuksella.

Huuhkajilla on nyt kolme pistettä maalierolla 1–1. Tappio maanantaina Belgialle johtaisi väistämättä siihen, että maaliero painuisi miinukselle, ja jatkoon pääsy vaatisi jo melkoista tuuria. Kaiken lisäksi kolmella pisteellä Huuhkajat voi jäädä lohkossaan myös neljänneksi.

Toisaalta: aivan hurjalla tuurilla Huuhkajat ottaa kolmella pisteellä lohkon kakkospaikan. Se vaatisi Tanskan 1–0-voittoa Venäjästä ja Huuhkajien runsasmaalista yhden maalin tappiota Belgialle.

Sen sijaan tasapeli nostaisi Huuhkajat neljään pisteeseen ja silloin pitäisi olla todella huonoa tuuria, että jatkopaikkaa ei tulisi.

Lue lisää: Näin Huuhkajien käy voitolla, tasapelillä tai tappiolla: nämä asiat ratkaisevat sijoitukset jalkapallon EM-kisoissa