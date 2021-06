Belgian maajoukkueen tähti Kevin de Bruyne on seurajoukkuevalmentajansa Pep Guardiolan hioma timantti ja yksi tämän hetken maailman parhaista jalkapalloilijoista. Mutta mitkä hänen vahvuutensa ovat, miten hän pelaa ja kuinka Huuhkajat aikovat hänet pysäyttää?

Koko ensimmäisen puoliajan näytti siltä, että Suomea vastaan kovia kokenut Tanska kukistaa maailman rankingykkösen Belgian EM-lopputurnauksen toisessa kamppailussaan.

Sitten kentälle tuli Kevin de Bruyne.

Kymmenen minuuttia myöhemmin hän alusti syötöllään Belgian tasoitusmaalin ja laukoi siitä vartin kuluttua voittomaalin.

De Bruyne käänsi kentälle tultuaan pelin kulun täysin. Sydänpysähdyksestä toipuvalle Christian Eriksenille sisulla ja taidolla pelannut Tanska oli lyöty.

Mutta ei de Bruyne sitä juhlinut.

Juuri nenäluun ja silmäkuopan murtumasta parantuneena, hän kertoi elekielellään stadionin yleisölle, tv-katsojille ja Eriksenille, että sinä iltana niin kuin Suomen ja Tanskan avausottelussakin, kyse oli jalkapalloa suuremmasta asiasta: ihmiselämästä.

Ja kuten Christian Eriksenin toipuminen osoittaa, sen ottelun elämä onneksi voitti.

Kevin de Bruyne tuli kentälle toiselle puoliajalle ottelussa Tanskaa vastaan ja käänsi ottelun kulun.

Belgian maajoukkueelle de Bruynen paluu peleihin on voitto sinänsä. Joukkue vilisee laatupelaajia. Heitä on 26, kuten pitkään Belgiassa pelannut huuhkajapuolustaja Jere Uronen muistutti Suomen tilaisuudessa sunnuntaina, mutta siinäkin joukossa de Bruyne on monin tavoin ainutlaatuinen.

Hän kuuluu niihin pelaajiin, jotka omalla pelipanoksellaan kykenevät ratkaisemaan otteluita ja erottamaan voittajat ja häviäjistä.

Eikä kyse ole pelkästään voitontahdosta ja periksi antamattomuudesta, vaikka molempia ominaisuuksia de Bruynelta on löytynyt tuittupäisyyteen asti. Vasta aika katalonialaisen Pep Guardiolan valmentamassa Manchester Cityssä on tehnyt hänestä pelaajan, joka hän nyt on.

29-vuotiaana de Bruyne on Guardiolan hioma belgialainen timantti ja yksi maailman tämän hetken parhaita jalkapalloilijoita.

Lue lisää: Tällainen on Belgian ihme

Kevin De Bruyne ehtii syöttää juuri ennen kuin Tanskan Christian Norgaard ehtii katkaisemaan syötön.

Useimmista pelaajista huomaa nuoresta pitäen, mitkä heidän vahvuutensa ja heikkoutensa ovat.

De Bruynen vahvoihin ominaisuuksiin kuuluvat sisu, voitontahto, tinkimätön työmoraali, aggressiivisuus, juoksuvoima, nopeus, hyvä pallonhallinta ja erinomainen potkutekniikka.

Näistä ominaisuuksista on hyötyä, kun hyökkäävänä keskikenttäpelaajana de Bruynen täytyy jaksaa liikkua kentällä laajalla alueella, riistää palloja ja käynnistää nopeita vastahyökkäyksiä.

De Bruyne on oikeajalkainen, mutta ei hänen vasurinsakaan huono ole. Hänen erinomainen potkutekniikkansa näkyy monipuolisena syöttövalikoimana ja kovina laukauksina sekä peli- että erikoistilanteissa.

Mutta vastaavanlaisia pelaajia on maailmassa muitakin.

Lue lisää: Maailman paras syöttökone

De Bruynesta maailmanluokan huippupelaajan tekee erinomainen pelikäsitys ja Guardiolan valmennuksessa entisestään kehittynyt henkilökohtainen taktinen osaaminen.

De Bruyne havaitsee kentällä vastustajien ja omien pelaajien liikkeet ja niiden seurauksena syntyvät ja täyttyvät tyhjät tilat hämmästyttävällä tarkkuudella ja erittäin laajalla alueella.

Nopeutensa ja juoksuvoimansa ansiosta hän kykenee täyttämään vastustajan linjojen väliin syntyvät tilat itse tai syöttämään pallon oikeaan aikaan ja tarkasti tyhjään tilaan liikkuvalle joukkuekaverilleen.

Kun hänen peliään seuraa, tuntuu siltä, että siinä missä muut havaitsevat kentällä ensimmäiseksi esteitä, de Bruyne näkee vapaata tilaa, syöttöväyliä ja mahdollisuuksia, joita sekä hän että hänen joukkueensa voivat hyödyntää.

Näin hän luo joukkueelleen alueellisia ylivoimia, joiden avulla murtautuminen maalintekotilanteisiin on mahdollista.

Kevin de Bruynesta on saatu harvinaisen paljon iloisia kuvia jalkapallon EM-kisoissa.

Pep Guardiolan vaikutus näkyy siinä, miten hän on onnistunut valmentamaan de Bruynesta pelaajan, jonka henkiset ominaisuudet, fyysinen potentiaali ja taidot palvelevat koko joukkueen etua ja pelisuunnitelmaa.

De Bruyne on nyt henkisesti kypsempi ja taktiselta osaamiseltaan paljon parempi pelaaja kuin Venäjän MM-kisoissa 2018. Hän tekee tai pyrkii tekemään kentällä koko joukkueen peliä edistäviä, luovia ja tilanteeseen parhaiten sopivia ratkaisuja. Parhaimmillaan ne syntyvät sekunnin murto-osissa.

Sekä maajoukkueessa että Manchester Cityssä de Bruynen tavaramerkkejä ovat olleet vastustajan puolustuslinjan murtavat, niin sanotusti syvyyteen suuntautuvat pystyjuoksut ja syötöt. Kun vastustajien puolustajat ja keskikenttä ovat oppineet reagoimaan niihin ja estämään niitä, Guardiola on keksinyt De Bruynen kanssa muita vaihtoehtoja.

Guardiola on nostanut de Bruynen Cityn kenttäryhmityksessä aiempaa ylemmäs ja saanut hänen pallonriisto-, pelinluku- ja syöttötaidoistaan enemmän tehoja irti lähempänä vastustajan maalia.

Cityn hyökätessä De Bruyne sijoittuu usein kentän keskialueen oikealla laidalla vastustajan puolustuslinjan tasolle laitapuolustajan ja topparin väliin. Siellä hän näyttäisi odottavan sopivaa hetkeä tekemättä erityisesti mitään ihmeellistä.

Kun syöttömahdollisuus Cityn alemmalta keskikenttäpelaajalta tai laitapelaajalta DeBruynelle avautuu, hän murtautuu pystyjuoksulla vastustajan puolustuslinjan taakse ja antaa rangaistusalueen rajoilta läheltä päätyrajaa kovan syötön maalin eteen. Tällaisia tilanteita Valioliigassa nähtiin Cityn peleissä viime kaudella useita.

Toisessa Cityn usein käyttämässä kuviossa DeBruyne liikkuu oikealta puolustuksen linjaa pitkin kohti keskustaa ja hänen jättämäänsä tyhjään tilaan vastustajan topparin ja laitapakin väliin juoksee joko Cityn keskikenttäpelaaja, laitahyökkääjä tai jopa laitapuolustaja, jolle pallo pelataan vastustajan puolustuslinjan taakse.

Kuviossa avainasemassa on de Bruynen liikkeen lisäksi useamman joukkuetoverin liikkeiden ja murtavan syötön täsmällinen ajoitus.

Murtautumisen jälkeen ratkaisevan maalintekotilanteeseen johtavan syötön antamiseen on useita vaihtoehtoja.

Syöttö voidaan pelata joko DeBruynelle takaviistoon, jolloin hän pääsee itse laukomaan; kovana maalin eteen, jolloin Cityn kärkipelaajalle avautuu maalintekomahdollisuus; tai keskittää korkeampana takatolpalle nousevalle hyökkääjälle tai vasemman puolen laitapelaajalle, joka pääsee puskemaan pallon kohti maalia.

Kolmannessa Cityn tehokkaasti käyttämässä vaihtoehdossa De Bruyne liikkuu Cityn ylimmästä hyökkäyslinjasta palloa vastaan.

Kun vastustajan vartioiva pelaaja seuraa häntä, puolustuslinjaan syntyy aukko ja Cityn palloa pitävä alempi keskikenttäpelaaja syöttää pallon laitaa pitkin nousevalle laitahyökkääjälle tai laitapuolustajalle de Bruynen liikkeen synnyttämään tilaan.

Tämä on kuitenkin vasta ensimmäinen osa kehitteillä olevaa kuviota, sillä useimmiten vastustajan puolustajat ehtivät sulkea laitapelaajalta väylän puolustuslinjan taakse. Kuvion todellinen tarkoitus on saada de Bruyne vapaaksi.

Laitaa pitkin nouseva Cityn pelaaja ei edes yritä ohittaa edessään olevaa vastustajaa vaan pudottaa ensimmäisellä kosketuksella pallon takaviistoon lähelle vastustajan rangaistusalueen kulmaa liikkuneelle de Bruynelle.

Kun syöttö DeBruynelle tulee, kaksi tai kolme cityn hyökkäävää pelaajaa liikkuu nopeasti kohti vastustajan maalin takatolppaa, ja DeBruyne antaa kierteisen keskityksen ensimmäisellä kosketuksellaan alueelle, johon hyökkääjät juoksevat.

Keskitykset ovat tarkkoja ja useimmiten seurauksena on laukaus. pusku ja maali tai ainakin vaarallinen maalintekotilanne, jonka puolustamisessa vastustajalla on kova työ.

Valioliigassa Pep Guardiolan ja Kevin de Bruynen yhteistyö on kannattanut. De Bruyne on ollut maalitilanteiden luojana omaa luokkaansa – loukkaantumisista huolimatta.

Toissa kaudella hän viimeisteli 35 ottelussa kolmetoista maalia ja antoi 20 maalisyöttöä ja sivusi Thierry Henryn nimissä olevaa Valioliigan yhden kauden syöttöennätystä.

Manchester City on vienyt Englannin Valioliigan mestaruuden kolme kertaa neljässä vuodessa, ja Valioliigan pelaajatoverit ovat valinneet Kevin de Bruynen liigan parhaaksi pelaajaksi kahdesti peräkkäin. Viimeksi saman kunnian on saanut Manchester Unitedia edustanut portugalilainen Christiano Ronaldo.

Tänä vuonna Cityn ainoa suurempi epäonnistuminen oli Mestarien liigan finaali, jossa de Bruyne loukkaantui ja Chelsea vei pokaalin.

Belgian maajoukkueessa de Bruynen rooli on hieman erilainen kuin Cityssä, mutta samat vahvuudet Suomen maajoukkueen pelaajatkin joutuvat kohtaamaan, jos de Bruyne maanantai-iltana pelaa.

Viime aikojen maajoukkuepeleissä de Bruyne on pelannut yleensä Dries Mertensin kanssa kärkimies Romelu Lukakun takana Belgian suosimassa 3–4–2–1 -ryhmityksessä.

Mertens ja de Bruyne kuitenkin vaihtelevat paikkojaan tilanteiden mukaan ja de Bruyne liikkuu kentällä todella laajalla alueella. Hän rytmittää joukkueen hyökkäyksiä ja näkee laitapelaajien nousut ja Lukakun pystyjuoksut niin, että hänen pitkätkin syöttönsä löytävät kohteensa tarkasti.

Maajoukkueessa de Bruyne on pelannut Transfermarkt-sivuston mukaan 81 ottelua ja tehnyt niissä 22 maalia ja antanut 39 maaliin johtanutta syöttöä.

Kevin De Bruyne (keskellä) ja Yannick Ferreira-Carrasco pelasivat pienpeliä Belgian harjoituksissa sunnuntaina.

Suomen maajoukkueen päävalmentajan Markku Kanervan mukaan de Bruynen pysäyttäminen ja kontrolloiminen ei kuitenkaan voi olla ”se meidän puolustuspelin juttu” kuten hän sunnuntaina Suomen lehdistötilaisuudessa sanoi.

”Emme voi lähteä yhtä palaajaa liikaa huomioimaan”, hän jatkoi.

Kanervan mukaan maanantai-illan ottelussa korostuu se, minne päin kenttää Belgia ja erityisesti de Bruyne pyrkii liikkeillään ja syötöillään alueellista ylivoimaa luomaan.

"Meidän täytyy sitten saada sinne tarpeeksi miehiä ja prässiä aikaan, mutta Belgia on täynnä laatupelaajia ja joukkueesta löytyy muitakin ratkaisijoita kuin Kevin de Bruyne” Kanerva muistutti.

Huuhkajien Jere Uronen puolestaan totesi näkevänsä asian pelaajana niin, että jokaisella maajoukkueessa on nyt ”elämänsä mahdollisuus näyttää kuinka hyviä pelaajia me ollaan”.

”Että me pystytään jokainen pysäyttämään meidän vastustajat ja auttamaan vieruskaveria, edessä olevaa kaveria ja takana olevaa kaveria niin että pysäytetään koko [Belgian] joukkue.”

”Se on vaan kaikki likoon ja 90 minuutin jälkeen katsotaan, missä ollaan.”

Vaikka jalkapalloilun vanha totuus sanookin, että turnauksia voittavat joukkueet eivätkä yksittäiset pelaajat, niin yksittäisten otteluiden kohdalla, tilanne saattaa olla toisin, kuten de Bruyne Tanskaa vastaan osoitti.

Mutta toinen jalkapalloilun totuus kertoo myös, että yhdessä ottelussa yhtenäisesti ja kurinalaisesti taistelevalla altavastaajalla on aina mahdollisuutensa, kuten Huuhkajat Tanskaa vastaan osoitti.

Myöhään maanantai-iltana Pietarin jalkapallostadionilla nähdään, kumpi totuus voittaa tällä kertaa.

Kevin de Bruyne kuvattuna Tanska-ottelun jälkeen. Kevin de Bruyne Syntynyt. 28. 6. 1991 Syntymäpaikka: Drongen, Belgia. Pituus: 1,81 m. Pelipaikka: Hyökkäävä keskikenttäpelaaja. Maajoukkueepelit: 81 ottelua, 22 maalia, 39 maalisyöttöä. Ottelut ja maalit seurajoukkueissa: 491 ottelua, 114 maalia, 191 maalisyöttöä. Seura: Manchester City elokuusta 2015 lähtien. Aiemmat seurat: KRC Genk, Chelsea, Werder Bremen, Vfl Wolfsburg.

Lähteet: BBC Sport, sportskeeda.com, outsideoftheboot.com, totalfootballanalysis.com, breakingthelines.com, theguardian.com, transfermarkt.com

Lue lisää: Kevin De Bruyne käänsi ottelun kulun, Belgia voitti Tanskan kahdella upealla maalilla 2–1 – Tulos helpottaa Huuhkajien jatkohaaveita

Lue lisää: Tällainen on Belgian ihme

Lue lisää: Belgian kultaisen sukupolven suuri mahdollisuus: B-lohkossa Suomi haastaa ennakkosuosikit

Lue lisää: Belgian tähtipelaaja Kevin De Bruyne selvisi Mestarien liigan finaalin kolaristaan lievillä murtumilla