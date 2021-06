Teemu Pukin mukaan vain pelituntuman puute on tuntunut hieman EM-turnauksessa, mutta Venäjä-ottelussa tunne oli parempi.

Huuhkajien kannattajat voivat huokaista helpotuksesta. Teemu Pukki on kunnossa, vain pelituntuman puute haittaa häntä hieman. Mutta sekin vaiva on menossa ohi.

Nyt kyse on enää siitä, saako Pukki maalipaikkoja EM-turnauksen alkulohkon viimeisessä ottelussa maanantaina Belgiaa vastaan. Siinä ottelussa Suomella on vielä mahdollisuudet nousta lohkovoittoon, mutta uhkakuvana on myös jääminen viimeiseksi lohkossa.

“Nilkka on hyvässä kunnossa. Se ei ole haitannut yhtään peleissä. Siihen olen tosi tyytyväinen. Se näkyy vielä vähän, että olin viisi viikkoa ilman jalkapalloa. Pelituntumani ei ole mikään paras”, Pukki sanoi Huuhkajien lauantain lehdistötilaisuudessa Terijoella.

Pelituntuman puute vaikutti siihen, että hän ei ole vielä pystynyt pelaamaan täysiä minuutteja EM-turnauksen otteluissa.

”Ensimmäisessä pelissä huomasin, että pitkä tauko ei ollut tehnyt hyvää. Oli pakko pyytää vaihtoa, kun voimat loppuivat jaloista.”

Teemu Pukki juoksi Joona Toivion vierellä Huuhkajien lämmitellessä lauantaina harjoituksissa.

”Toisessa pelissä minulla oli enemmän virtaa, ja tuntui siltä, että toisella puoliajalla pääsin ensimmäistä kertaa turnauksessa peliin sisään. Sain enemmän palloja ja tuli paikkoja. Tuntui siltä, että pelituntuma lähenee haluamaani tasoa.”

Pukki pohti, mikä on ollut Suomen hyökkäyspelin heikkoutena EM-turnauksessa tähän mennessä.

”Totta kai tiedämme, että olemme lähteneet jokaiseen otteluun altavastaajana. Meidän pitää pitää oma maali puhtaana. Olemme joutuneet ehkä pelaamaan liian puolustusvoittoisesti. Emme ole saaneet koko joukkuetta ylöspäin. Siinä meidän pitää olla parempia, jos haluamme tulosta.”

”Tanska-ottelussa teimme hienon hyökkäyksen, jossa saimme monta pelaajaa ylös, ja heti tuli tulosta. Ehdottomasti meidän pitäisi saada pelaajia enemmän ylös ja pystyä luomaan enemmän paikkoja. Venäjä-ottelun toisen puoliajan alussa meillä oli paikkoja. Jos viimeiset ratkaisut olisivat olleet parempia, olisimme voineet luoda maalipaikkoja. Ehkä se jäi vähän piippuun.”

Tanskaa vastaan Pukilla ei ollut yhtään laukausta, mutta hän oli hyvin alustamassa Suomen voittomaalia. Pari kertaa hän oli päästä läpiajoon. Venäjää vastaan laukauksia oli jo kaksi, joista toinen meni kohti maalia.

”Venäjä-ottelussa oli se tilanne, jossa Röbä [Robin Lod] syötti minut läpi. Vastustaja pääsi liukumaan. En lähde hakemaan tekosyitä, mutta voisi olla erilainen tuntuma noissa tilanteissa, jos olisi pelejä alla.”

Teemu Pukki kertoi saaneen kisajännityksen pois mielestään jo turnauksen avausottelussa Tanskaa vastaan.

Pukki loukkaantui Englannin mestaruussarjan viimeistä edeltävässä ottelussa. Sillä hetkellä hän pelkäsi, että ei pääsisi EM-turnaukseen lainkaan. Suomen joukkueen fysioterapeutti Jari-Pekka ”Gene” Keurulainen kertoi lauantain lehdistötilaisuudessa, että Pukin loukkaantuminen oli hänellekin sokki.

”Meille oli onni saada Teemu Suomeen heti, ja saimme kuvattua jalan. Kartoitimme tilanteen, ja sitten aloimme tekemään töitä sillä periaatteella, että Teemu on kunnossa, kun kisat alkavat”, Keurulainen kertoi.

”Norwich City oli hyvin huolissaan tähtipelaajastaan. Onneksi hyvässä yhteistyössä pääsimme siihen ymmärrykseen, että kuntoutus aloitettiin Suomessa. Näin jälkikäteen ajatellen etenimme hyvin, eikä tullut takapakkia. Teemu on kunnossa, eikä se ole vaikuttanut hänen suorituksiinsa millään tavalla.”

Pukin nilkka teipataan joka otteluun, ettei vamma pääse uusiutumaan. Keurulaisen mukaan Pukin kyky pelata on ”täydellinen”.

Pukki kertoi itse, miten hän helpottui kuultuaan Keurulaisen arviosta kuntoutumisesta.

”Kun sain puhelun Geneltä, hän käytännössä lupasi, että nilkka on kunnossa kisoissa. Se nosti fiilikset takaisin kattoon. Tätä turnausta on odotettu niin kauan. EM-turnauksessa pelaaminen on urani suurin unelma.”

Maanantaina Suomi kohtaa Pietarin Krestovski-stadionilla myöhäisillan ottelussa Suomen lohkoa johtavan Belgian. Pukilta kysyttiin, mitä mieltä hän on Belgian tähtipelaajasta Kevin de Bruynesta, jonka hän on kohdannut seurajoukkueurallaan niin Saksassa kuin Englannissa.

”Siinä on varmaan yksi maailman parhaimmista keskikenttäpelaajista aika selvästi. Hän on pelannut korkealla tasolla viime vuosina Manchester Cityssä.”

Pukki kohtasi De Bruynen kahdesti Norwich Cityn Valioliiga-kaudella 2019–2020. Ensimmäisessä pelissä Norwich City otti 3–2-sokkivoiton Manchester Citystä kotikentällä, ja Pukki teki maalin ja syötti toisen. Toinen peli oli kauden viimeinen ottelu, ja siinä ottelussa De Bruyne teki kaksi maalia ja syötti yhden. Kotijoukkue Manchester City voitti 5–0.

Ensimmäisen kerran Pukki näki De Bruynen läheltä Schalken kotipelissä, jossa Pukki oli penkillä ja De Bruyne oli Werder Bremenin avauksessa.

”Hän on huippupelaaja. Muistan hänet jo Bremenistä, jolloin hän oli lupaava pelaaja. Sen jälkeen hän on ollut monta vuotta huipputasolla.”

Suomen pääsy pudotuspeleihin voi riippua vielä muiden lohkojen tuloksista, mikäli Suomi jää lohkossa kolmanneksi, mutta sitä Pukki ei halua vielä miettiä.

”Meillä on täysi keskittyminen Belgia-otteluun. Kun pelimme ovat pelatut, sitten voidaan katsoa, mikä on tilanne.”

”Kuka olisi uskonut [ennen kisoja], että meillä on viimeisessä pelissä jatkopaikka on omissa käsissä”, Pukki kysyi.

Teemu Pukin tilastot Tanska- ja Venäjä-otteluissa

