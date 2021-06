Ronaldo on tehnyt kolme maalia meneillään olevassa EM-turnauksessa.

Portugalin Cristiano Ronaldo teki EM-turnauksen kolmannen maalinsa, kun Portugali taipui Saksalle maalein 2–4 lauantaina.

Samalla hän nousi Euroopan kaikkien aikojen tilaston jaetulle ykköspaikalle Saksan Miroslav Klosen kanssa, kun yhteen lasketaan MM- ja EM-kisoissa tehdyt maalit.

Molemmilla on osumia yhteensä 19. Ronaldon maaleista MM-kisoissa on syntynyt 7 ja EM-nurmilla 12. Klose on kaikkien aikojen paras MM-maalintekijä 16 osumallaan, mutta EM-kisoissa maaleja on vain kolme.

Kun listalle otetaan kaikki maailman parhaat pelaajat, ja MM-maalien lisäksi mukaan lasketaan oman maanosan mestaruusturnauksen maalit, putoavat Ronaldo ja Klose jaetulle seitsemännelle sijalle.

Ykkösenä on ”se alkuperäinen Ronaldo”, eli brasilialainen Ronaldo Luís Nazário de Lima, joka teki MM-nurmilla 15 maalia ja Etelä-Amerikan mestaruusturnauksessa Copa Américassa kymmenen maalia.

Urheilun tilastovelhon Miika Arposen mukaan Ronaldon perässä ovat Argentiinan Gabriel Batistuta (10+13) ja Yhdysvaltojen Landon Donovan (5+18).

Seuraavina ovat brasilialainen Ademir (8+13), Kamerunin Samuel Eto’o (3+18) ja Pelé (12+8).

Ronaldon ja Klose kanssa tasoissa on vielä brasilialainen Zizinho (2+17).

Viime vuosien toinen suuri tähti Argentiinan Lionel Messi on tehnyt tämän vuoden Copa Américassa yhden maalin. Yhteensä maaleja on MM-kisoissa kuusi ja Copassa kymmenen.