Kisan paras eurooppalainen McIlroy nousi voittotaisteluun kahden lyönnin päähän kärjestä

Kolme pelaajaa on jaetulla ykkössijalla, kun miesten golfin kauden kolmas arvoturnaus huipentuu päätöskierrokseen Kaliforniassa maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

US Openin kärkikolmikkoon kuuluvat kanadalainen Mackenzie Hughes, eteläafrikkalainen Louis Oosthuizen ja yhdysvaltalainen Russell Henley.

He ovat Torrey Pinesin kentällä San Diegossa tilanteessa viisi alle parin kolmannen kierroksen päätteeksi. Voittotaisteluun on silti kampeamassa useita pelaajia, sillä enintään neljän lyönnin päässä kärkikolmikosta on kymmenen pelaajaa.

Kärkikolmikon menestynein pelaaja Oosthuizen sinetöi kierroksensa upottamalla viimeisellä viheriöllä noin 15-metrisen eagleputin.

”Putti lähti hyvään linjaan oikealla vauhdilla. Juttelin pallolle vähän, että se hidastaisi matkalla”, Oosthuizen kertoi.

Hän voitti yksitoista vuotta sitten The Open Championshipin Skotlannissa ja tavoittelee toista arvovoittoaan.

Oosthuizenilla on kärkikolmikosta ainoana kokemusta major-kilpailujen voittokamppailuissa pelaamisesta ja moninkertaisesti kahteen muuhun mieheen verrattuna.

Kolmessa muussa major-kilpailussa Oosthuizen on yltänyt jokaisessa parhaimmillaan toiseksi US Openissa vuonna 2015.

”Kentällä on vielä monta loistavaa pelaajaa, joilla on voiton mahdollisuus”, Oosthuizen korosti.

Hän teki 70 lyönnin kierroksellaan yhden eaglen, kolme birdieä ja neljä bogia.

Kisan yllättäjä Hugles on parantanut peliään turnauksen edetessä, mutta major-kilpailun voittotaistelu on hänelle uutta. Hän on voittanut PGA-kiertueella vain kerran vuonna 2016, mutta arvoturnauksissa tie on useimmiten katkennut kahden kierroksen jälkeen.

”Tiedän, että olen huomenna hermostunut. Yritän nauttia tilanteesta ja hetkestä”, Hughes sanoi.

Myös Henley on päätöskierroksella uudessa tilanteessa.

”Olen usein miettinyt, millaista olisi olla voittotaistelussa. Eihän sitä koskaan tiedä”, Henley tuumasi voiton mahdollisuuksistaan.

US Openin hallitseva mestari, Yhdysvaltojen Bryson DeChambeau jakaa neljännen sijan Pohjois-Irlannin Rory McIlroyn kanssa 210 lyönnillä (–3). Matkaa kärkeen on kaksi lyöntiä.

US Openin vuona 2011 voittanut McIlroy nousi 67 lyönnin kierroksellaan kolmannen kierroksen parhaaksi yhdessä englantilaisen Paul Caseyn kanssa.

”Se oli yksi parhaita pelaamiani kierroksia”, kommentoi McIlroy US Openin lauantain kierrostaan.

McIlroy on arvoturnausten nelinkertainen voittaja, jonka tuoreimmasta arvovoitosta, vuoden 2014 PGA-turnauksesta, on jo kulunut aikaa. McIlroyn ohella kärkikymmenikön ainoa eurooppalainen pelaaja on Espanjan Jon Rahm, joka on jaetulla kuudennella sijalla 211 lyönnillä (–2).

Turnauksessa ei ole suomalaispelaajia.

Miesten kauden 3/4 arvoturnaus, US Open, palkintoarvo 12,5 miljoonaa dollaria:

Tilanne 54/72 reiän jälkeen, par 71:

208 lyöntiä (–5): Mackenzie Hughes Kanada 73+67+68, Louis Oosthuizen Etelä-Afrikka 67+71+70, Russell Henley USA 67+70+71,

210 (–3): Rory McIlroy Pohjois-Irlanti 70+73+67, Bryson DeChambeau USA 73+69+68,

211 (–2): Scottie Scheffler USA 72+69+70, Jon Rahm Espanja 69+70+72, Matthew Wolff USA 70+68+73.