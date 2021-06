Suomi pelaa maanantaina Belgiaa vastaan kello 22 jalkapallon EM-kisoissa.

Pietari

Täydet minuutit Suomen kahdessa EM-ottelussa pelannut Jere Uronen sanoo elävänsä juuri nyt parasta ammattijalkapalloilijana. Uronen oli intoa täynnä sunnuntaina, kun hän esiintyi Huuhkajien infossa Terijoella.

Maanantaina kello 22 vastassa on maailman rankingykkönen Belgia, joka on jo varmistanut jatkopaikkansa. Belgian lohkovoitto ei ole vielä varma, joten ottelusta tulee takuulla kova.

"Tärkeintä on noudattaa omaa pelisuunnitelmaa hyvin, koska tiedämme, että se toimii. Meillä on kunnioitusta Belgiaa kohtaan, mutta ei liikaa. Tämä on meille elämän suuri mahdollisuus näyttää, kuinka hyviä olemme”, Uronen kommentoi.

Päävalmentaja Markku Kanerva puhui Suomen jalkapallohistorian suurimmasta ottelusta. Uronen sanoi, että joukkueen unelmointi ei päättynyt kisapaikkaan, vaan jatkopeleihin pääsy on ollut jo pitkään mielessä selkeänä tavoitteena.

"Fiilis on katossa, kun kaikki on vielä omissa käsissä. Jokainen jätkä on energiaa täynnä. Haluamme tehdä Suomen ylpeäksi. Emme halua mennä vielä kotiin, vaikka kaikilla on ikävä läheisiään. Tämä on uran parasta aikaa, eikä sen halua millään loppuvan.”

Kun pelit jossain vaiheessa päättyvät, Uronen suuntaa vaimonsa ja lapsensa luokse Turkuun.

Uronen kiitteli monista viesteistä ja tervehdyksistä, joita joukkue on saanut matkan varrella. Yksi nousee ylitse muiden.

"Saimme videoterveiset presidentiltä, mistä tuli kylmät väreet. Viestejä on tullut valtava määrä, mikä lämmittää sydäntä.”

