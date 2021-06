Kuusinkertainen maailmanmestari Marc Marquez nappasi osakilpailuvoiton yli puolentoista vuoden tauon jälkeen.

Ratamoottoripyöräilyn espanjalainen supertähti Marc Márquez kaasutteli sunnuntaina ensimmäiseen MotoGP-luokan voittoonsa yli puoleentoista vuoteen.

Kuusinkertainen kuninkuusluokan maailmanmestari Márquez ylitti ruutulipun ensimmäisenä Sachsenringin radalla ajetussa Saksan gp:ssä ennen Portugalin Miguel Oliveiraa ja MM-sarjan kärkinimi Fabio Quartararoa.

Espanjalaiskuski Márquez joutui jättämään väliin lähes koko viime kauden käden murtuman takia. Márquez palasi radoille kauden kolmanteen kilpailuun Portugalissa, mutta alkukauden tulokset jäivät vaisuiksi.

Sachsenringillä Márquez on ollut aiemminkin lähes voittamaton. Hän on voittanut vuodesta 2010 lähtien kaikki 11 kilpailua, joihin hän on radalla osallistunut: kerran 125-kuutioisissa, sitten kahdesti Moto2-luokassa, ja tämän jälkeen kahdeksan kilpailua kuninkuusluokassa MotoGP:ssä.

Viime vuonna Saksan osakilpailua ei ajettu koronaviruspandemiasta johtuen.

Sachsenringin kilpailuun espanjalainen lähti viidennestä lähtöruudusta, allaan kolme perättäistä keskeytystä edellisistä kilpailuista.

"Tämä on yksi urani tärkeimmistä ja vaikeimmista hetkistä. Lähdin kisaan hankalista asemista, eikä tämä ollut henkisesti helppoa”, tunteikas Márquez, 28, sanoi maalissa.

Kisa ajettiin sadesäässä, jossa Márquez osoitti mestarin elkeitä.

"Kun näin pari vesipisaraa kierroksilla neljä ja viisi, ajattelin, että tämä on minun kisani. Siinä vaiheessa aloin painaa kaasua”, edellisen voittonsa kauden 2019 päätöskisassa Valenciassa napannut Marquez kertoi.

Marquezille tehtiin kolme leikkausta oikeaan käteen, mikä hankaloittaa kuskin kääntymistä oikealle. Sachsenringin radalla oikealle kaartavia mutkia on kuitenkin vain kolme.

"Sanoin jo torstaina, että täällä minulla ei olisi fyysisiä rajoituksia.”

Ranskan ja Yamahan Quartararo johtaa MM-sarjaa 131 pisteellä. Ducatin ranskalaiskuski Johann Zarco on toisena 109 pisteellä ja australialainen Jack Miller kolmantena sadalla pisteellä. Márquez on MM-sarjassa kymmenentenä.

Ajon ykköskuskit loistivat

Suomalaisen Aki Ajon johtaman tallin suojatit juhlivat osakilpailuvoittoja alemmissa luokissa. Australialainen Remy Gardner kaasutteli Moto2-luokassa jo kolmannen perättäisen voiton, ja Moto3:ssa Espanjan 17-vuotias Pedro Acosta nappasi kauden neljännen kärkisijansa.

"Voittaminen on aina hienoa. Mutta kuten olen sanonut Pedrolle, olen vielä tyytyväisempi tavasta, jolla hän selviytyy harjoituksista ja pysyy keskittyneenä”, Ajo kiitteli tallin tiedotteessa.

Sekä Gardner että Acosta johtavat luokkiensa MM-sarjoja.

Ajon muut suojatit, Moto2-luokan Raúl Fernández ja Moto3:ssa ajava Jaume Masiá, keskeyttivät.