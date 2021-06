Yksi joukkue on ollut EM-kisoissa ylitse muiden – mustasta hevosesta on tullut mestari­suosikki

Italia on ollut pitkään jo todella vakuuttavassa vireessä.

Jalkapallon miesten EM-kisoissa saatiin sunnuntaina päätökseen A-lohko, ja sen voitti puhtaalla pelillä Italia.

Joukkue piti kaiken lisäksi maalinsa puhtaana ja otti täyden pistepotin kolmesta ottelusta maalierolla 7–0.

Ottelu oli samalla joukkueelle jo 30. perättäinen tappioton ottelu, mikä sivuaa maan ennätystä. Edellisen tappion joukkue koki Kansojen liigassa, kun Portugali otti 1–0-voiton 10. syyskuuta vuonna 2018.

Italia on ollut viime aikoina käsittämättömän kovatasoinen etenkin puolustussuuntaan. Edelliset 11 ottelua joukkue on pitänyt maalinsa puhtaana, ja Portugali-tappion jälkeen joukkue on päästänyt 30 ottelussa yhteensä vain seitsemän maalia.

EM-nurmilla haaste ei alkulohkossa vielä ollut se kovin, sillä Wales, Sveitsi ja Turkki eivät kuulu Euroopan kirkkaimpaan eliittiin.

Italian tekemät seitsemän maalia ovat maan ennätys EM- tai MM-kisojen alkulohkovaiheen kolmessa ottelussa.

Mestarisuosikeista Ranska kompuroi Unkaria vastaan eikä vakuuttanut Saksa-voitossakaan. Belgia oli vaikeuksissa Tanskaa vastaan, ja Espanja sekä Englanti ovat tuskailleet tehottomuuden kanssa.

Italia on tiiviisti puolustava ja taktisesti erinomainen joukkue. Sillä on pelintekovoimaa keskikentällä, röyhkeyttä, taitoa ja nopeutta laidoilla ja kylmäpäisyyttä kärjessä.

Kisojen mustasta hevosesta on tullut mestarisuosikki, joka on valmis ottamaan ensimmäisen arvokisavoiton sitten vuoden 2006 MM-kullan.