Ottelu vaikuttaa lohkokolmosten vertailuun.

Itävalta johtaa Ukrainaa 1-0 avausjakson jälkeen C-lohkon ottelussa, joka alkoi kello 19. Itävallan maalin teki 21. minuutilla Christoph Baumgartner.

Maalintekijä Baumgartner joutui puolen tunnin kohdalla vaihtoon hänen lyötyään päänsä yhteen ukrainalaispelaajan kanssa.

Itävallalla oli ottelun avausjakson lopulla paikkoja lisätä johtoaan. Esimerkiksi Marko Arnautović sai erinomaisen syötön keskelle, mutta ei onnistunut viimeistelemään huonolla kosketuksella.

Avausjakson pelinkulkua kuvaa esimerkiksi se, että Itävallalla oli kahdeksan kulmaa ja Ukrainalla kaksi.

Ottelulla voi olla merkitystä Huuhkajille, sillä ottelun häviäjä joutuu lohkokolmosvertailuun. Myös Suomen tie voi viedä samaan vertailuun.

Lohkokolmosvertailun kannalta Huuhkajat hyötyisi jommankumman joukkueen mahdollisimman suurinumeroisesta voitosta. Lohkokolmosten sijoituksen ratkaisevat ensisijaisesti pisteet ja toissijaisesti maaliero. Jatkoon pääsee neljä parasta lohkokolmosta kaikkiaan kuudesta lohkosta.

Tasapeli tarkoittaisi sekä Itävallan että Ukrainan päätymistä neljään pisteeseen. Lohkokolmosvertailussa on jo A-lohkon kolmanneksi sijoittunut Sveitsi, jolla on neljä pistettä. Huuhkajat on koonnut toistaiseksi peleistään kolme pistettä.