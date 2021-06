Suomi metsästää jatkopaikkaa EM-turnauksessa kivikovaa Belgiaa vastaan.

Huuhkajat pelaa maanantai-iltana tähänastisen jalkapallo­historiansa isoimman ottelun, kun se kohtaa alkulohkon päätösottelussa Belgian kello 22.

Panoksena on jatkopaikka. Voitolla se irtoaisi varmasti, kun taas tasapelillä saataisiin jännittää vielä muiden lohkojen tuloksia. Tappioon ei ole todennäköisesti varaa.

Lue lisää: Huuhkajien jatkopaikka voi ratketa jopa keltaisten korttien perusteella – Tätä maanantai-illan mahdolliset tulokset merkitsisivät Suomelle

Valmentajakonkari Antti Muurinen povaa Suomelle tasapelipistettä.

”Meillä on erittäin hyvät tulokset Belgiaa vastaan. 1–1”, hän arvelee.

Suomi on hävinnyt belgialaisille viimeksi 34 vuotta sitten. Sen jälkeen joukkueet ovat kohdanneet seitsemän kertaa.

Lue lisää: Huuhkajat tarvitsee pisteen – Belgia on jäänyt Suomen jalkoihin 2000-luvulla kerta toisensa jälkeen

Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan rankingissa illan vastustaja on kovin mahdollinen, sillä se pitää hallussaan listan kärkipaikkaa. Nimekäs joukkue ei ole Muurisen mukaan uhka vaan mahdollisuus.

”Se vain sytyttää Suomen joukkuetta enemmän. Silloin, kun pystytään kaatamaan iso jalkapallomaa, se tuntuu aina paremmalta”, hän sanoo.

Muurinen uskoo yhä Teemu Pukkiin, joka on jäänyt kisoissa toistaiseksi Joel Pohjanpalon varjoon.

”Olisiko nyt jo Pukin aika? Hän on vielä säästellyt pyssyään. Teme on latautunut ja valmistautunut tähän tärkeimpään hetkeen.”

Antti Muurinen on valmentanut urallaan Suomen maajoukkuetta sekä useita Veikkausliigan joukkueita.

Kävi miten kävi, Huuhkajat on tehnyt Suomen jalkapallolle enemmän kuin kukaan olisi osannut vielä muutama vuosi sitten toivoa.

”Historiaa on tehty jo pääsemällä kisoihin, ja vielä isompi historiallinen teko olisi, jos menisimme alkulohkosta jatkoon. Suomi tekee itseään tunnetuksi jalkapallomaana.”

A-maajoukkueessa 26 ottelua pelannut Atik Ismail uskoo myös, että Huuhkajat poistuu Pietarin stadionilta arvokas piste takataskussaan.

”Suomi taistelee tasapelin. 1–1”, hän ennustaa.

Ratkaisijaksi ex-pelaaja nostaa Robin Lodin, joka häärää Suomen nimekkään kärkiparin takana pienemmässä valokeilassa.

”Lodilla voisi olla saumat tehdä maali takaa toisesta aallosta. Teemuhan tekee aika paljon tilaa nyt, kun häntä pidetään”, Ismail miettii.

Atik Ismail tykitti seitsemän maaottelumaalia vuosina 1978–1983.

Ismail on ottelun seuraajana erikoisessa tilanteessa, sillä hänellä on siteitä molempiin joukkueisiin.

”Belgia on ollut minulle hirveän rakas, kun yritin siellä ammattilaisuraa kaksi kertaa. Siitä saakka olen seurannut Belgiaa. Nähdyn perusteella he ovat ihan kärkijoukkueita. Materiaali on laaja ja pelaajat ovat teknisesti taitavia”, hän kertoo.

Myös Ismail on nauttinut Huuhkajien nostattamasta buumista täysin rinnoin.

”Tämä huomio on ollut ihan upeaa”, hän iloitsee.