Sipoolaisen arkkitehdin mielessä pyörii myös pari viikkoa myöhemmin odottava yli 300 kilometrin ultrajuoksu.

Kokenut ja menestynyt sipoolainen kestävyysurheilija Juha Lehtonen suoritti viime kesänä ”ison riskinoton” sisältäneen vesistön ylityksen Vätsärin erämaa-alueella Lapissa.

Se pohjusti hänen ja parinsa Kaisa Reiniuksen ylivoimaisen voiton hurjassa Lapland Wilderness Challenge -kilpailussa.

Nyt Lehtosella on edessään uusi ultrasuunnistus­haaste, jossa vesistön ylitykset ovat vielä merkittävämmässä roolissa.

Perjantaina 24. kesäkuuta Lehtonen starttaa pitkältä ajalta tutun parinsa Juha Prittisen kanssa Kairacross Vätsäri -ultrasuunnistukseen, joka on yhdistelmä vaellusta ja reppulautta­melontaa.

Kilpailu käydään Inarijärven koillispuolella sijaitsevassa Vätsärissä, jossa järviä on tiheämmin kuin missään muualla Suomessa.

Kilpailun johtajan Jouni Junkkaalan mukaan noin 300 kilometrin reitti on suunniteltu niin, että nopein vaihtoehto sisältää yli 150 kilometriä melontaa.

Kairacross on kokeneiden suomalaisten retkeilijöiden ja seikkailu-urheilijoiden kehittämä, maailmanlaajuisesti uusi laji, jossa yhdistyvät perinteinen vaelluskisa ja suosiotaan viime vuosina kasvattanut packraft-melonta.

”Vesikulkuvälineen saa valita suhteellisen vapaasti, mutta Vätsärin kaltaisella alueella ja tämän kisan reitillä kevyt reppulautta eli packraft on lähes varmasti paras valinta”, Junkkaala sanoo.

Kilpailussa edetään rastilta toiselle viiden vuorokauden ajan. Voittaja on pisimmän matkan kulkenut ja määräaikaan mennessä maaliin Sevettijärven koululle saapunut joukkue. Rasteja 300 kilometrin reitillä on ennakkotietojen mukaan 20–30.

”Viime vuoden kisa oli ylimitoitettu, mutta nyt matkaa on maltillisemmin. Kyllä se viisi vuorokautta saadaan silti täyteen. Rata on suunniteltu varmasti niin, että reitinvalinnassa on haasteita, eli kannattako meloa vai trekata”, Lehtonen sanoo.

Lehtonen kertoo harjoitelleensa Prittisen kanssa melontaa ja etenkin siirtymistä melonnasta jalan liikkumiseen ja päinvastoin.

He aikovat käyttää ilmatäytteistä reppulauttaa, jonka paino on 5,5 kiloa. Hiilikuituiset melat painavat vain pari sataa grammaa.

”Välineillä on iso merkitys, mutta olemme valmiita kaikenlaiseen.”

Lehtosen mukaan lyhyemmillä kuivan maan osuuksilla lauttaa ei pakata vaan sitä kannetaan käyttövalmiina.

”Pidemmille trekkiosuuksille se puretaan ja kasataan paketiksi reppuun.”

Mukana kilpailussa on parikymmentä miesten joukkuetta, joissa on 2–4 jäsentä sekä melkein toinen mokoma naisten ja sekajoukkueita. Lehtosta ja Prittistä voidaan pitää voittajasuosikkeina.

”Lähdemme pitämään hauskaa ja yritämme tehdä hyvän fyysisen suorituksen. Jos pystymme välttämään vaikeudet, sitten vasta näkee kolmannen tai neljännen vuorokauden jälkeen, onko mahdollisuuksia menestyä.”

Arkkitehtina työskentelevä Lehtonen on urheilijataustaltaan maantiepyöräilijä, mutta on myöhemmin kilpaillut kestävyysurheilussa hyvin monipuolisesti.

Kuusi vuotta sitten hän muun muassa voitti kuudesta kestävyyslajista muodostuvan Kalevan kierroksen kokonaiskilpailun. Takana on myös monia seikkailukilpailuja ulkomaita myöten.

Myös Prittisellä on menestystä sekä Kalevan kierrokselta että kansainvälisistä seikkailukilpailuista.

Viime kesän voiton jälkeen Lehtosen kilpailukalenterissa on ollut hiljaisempaa koronavirus­pandemian takia.

”Olen tehnyt omatoimisia ultrajuoksuja. Tammikuussa olin viikon reissulla Portugalissa kaverin luona ja juoksin siellä sellaisen runsaan 150 kilometrin ultran vuoristossa.”

Vain kaksi viikkoa Vätsärin kisan jälkeen Lehtosella on tarkoitus osallistua raakaan 326 kilometrin ultrajuoksu­kilpailuun, jonka reitti kulkee Lemmenjoen kansallispuistosta Pöyrisjärven erämaa-alueelle ja Ylläs-Pallastunturin kansallispuiston läpi Äkäslompoloon.

”Se tuntuu juuri nyt kaukaiselta ja vaikealta ajatukselta, mutta sitäkin varten tässä on treenattu.”

Linkki Kairacross Vätsäri -kilpailun gps-seurantaan ja lisätietoja löytyy osoitteesta kairacross.fi.

