Yli vuoden kilpailutauon pitäneen Lotta Henttalan nykykunto on arvoitus – Olympiakomitea ei odota lisänäyttöjä

Henttala valittiin Tokion olympialaisiin jo vuoden 2019 lopussa, mutta sen jälkeen hänellä on ollut ongelmia.

Suomen viime vuosien menestynein kilpapyöräilijä Lotta Henttala valittiin heti ensimmäisten urheilijoiden joukossa vuoden 2019 lopulla Tokion olympialaisiin, kun hän oli hankkinut maapaikan maailmanrankingin perusteella.

Kisat lykkääntyivät vuodella, ja sinä aikana Henttalan tilanne muodostui erikoiseksi, sillä hänelle tuli reilusti yli vuoden mittainen kilpailutauko.

Syynä kilpailutaukoon oli muun muassa masennus, josta Henttala on kertonut avoimesti julkisuudessa.

Henttala ajaa nykyään saksalaisessa Ceratizit-WNT -ammattilaistallissa.

Hän palasi 16 kuukauden kilpailutauolta toukokuun puolivälissä Espanjassa. Ensin yhden päivän kilpailussa sijoitus oli maaliin tulleista viimeinen (120:s), ja sen jälkeen neljän päivän etappikilpailussa tuloksena olivat sijat 99, 98, 92 ja keskeytys.

Sijoitukset eivät välttämättä kerro Henttalan kunnosta, koska hänen roolistaan joukkueessa ei ole tietoa.

Henttala kommentoi Instagramissa, että hän tunsi kehonsa olevan ”shokissa” pitkän kilpailutauon jälkeen.

”Olen erittäin tyytyväinen menneeseen viikkoon. Suunta on ylöspäin”, hän kirjoitti tarkoittaen etappikilpailua.

Suomen olympiakomiteassa kestävyyslajeista vastaava Olli-Pekka Kärkkäinen luonnehtii Henttalan tilannetta ”mielenkiintoiseksi”. Kärkkäisen mukaan Henttalalta ei odoteta lisänäyttöä nykykunnosta.

”Tommi Martikaisen kanssa on sovittu, että annetaan tilanteen kehittyä rauhassa. Nythän tässä pitää aika nopeasti saada vastaus, mikä on Lotan kilpailukunto, mutta mitään lisänäytön tarvetta ei ole ajateltu, jos urheilija on kunnossa ja terve”, Kärkkäinen sanoi.

Martikainen on Henttalan valmentaja ja nimetty Suomen pyöräilyjoukkueen johtajaksi Tokiossa.

Henttala ei kilpaillut viime viikonloppuna SM-kisoissa Vantaalla.

Henttala viestitti HS:lle, että ei halua tällä hetkellä kommentoida tilannettaan.

Tokion olympialaisten on määrä alkaa kuukauden päästä.