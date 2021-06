Lahtelaisen Jussi Veikkasen ura maantiepyöräilyn ammattiajajana päättyi vuonna 2015, mutta hän toimii edelleen lajin huippu-urheilun ytimessä, ranskalaisen Groupama-FDJ-tallin joukkueenjohtajana.

Lopettaessaan Veikkanen oli ajanut työkseen kymmenkunta vuotta ranskalaisjoukkue FDJ:ssä.

Ranskan kielen hän oli opetellut käytännön kautta tultuaan talliin ajajaksi.

”Siinä ei ollut nuorella pojalla kauheasti vaihtoehtoja. Kieli oli vain opeteltava”, Veikkanen sanoo.

Vain pari kuukautta lopettamispäätöksensä jälkeen Veikkanen sai huomata, että pitkän työsuhteen lisäksi kielitaito, sosiaaliset kyvyt ja pala sopivaa tuuriakin voivat auttaa eteenpäin työelämässä.

Kävi ilmi, että juuri tuolloin FDJ:llä oli pientä henkilöstövajetta.

”Meillä oli ollut hyvin perinteinen ranskalainen joukkue, mutta tietysti pyöräilymaailmassakin löytyy monia kansallisuuksia. Joukkueelta puuttui henkilökunnasta kaveri, joka osaisi sekä ranskan että englannin kielen.”

Veikkasen mukaan hänen omat jatkoajatuksensa ja joukkueen tarpeet yhtyivät.

”He tarjosivat paikkaa sillä ajatuksella, että katsotaan, miten hommat lähtevät etenemään. Sovittiin, että teen ensimmäisenä vuonna (2016) vähän joukkueenjohtajan hommia ja otan siihen kylkeen muun muassa kutsuvierastehtäviä, ja katsotaan, mikä alkaa miellyttää.”

Kaksi ensimmäistä kautta Veikkanen toimi ”kevyemmällä ohjelmalla”.

”Haettiin suuntaa, ja lopulta valinta oli aika helppo ja selvä, että siirryn joukkueen­johtajan hommiin.”

Nyt Veikkanen, 40, on toiminut jo muutaman vuoden ajan yhtenä joukkueenjohtajana, ja tallin nykyinen nimi on Groupama-FDJ.

Nimisponsoreista Groupama on monikansallinen vakuutusyhtiö, ja pitkään pyöräilyssä vaikuttanut FDJ (Française des Jeux) on Ranskan valtiollinen rahapeliyhtiö.

” ”Sitä hoidin aamusta iltaan, että tiedettiin, mihin mennään ja milloin, ketkä ja millä autoilla ja monelta lähdetään.”

Viitisen vuotta sitten joukkueessa työskenteli Veikkasen mukaan 30 ajajan lisäksi 50–60 henkilöä.

”Nyt meitä on ajajat mukaan lukien kaikkiaan yli 160, kun lasketaan keikkatyöntekijät mukaan. Joukkue on kasvanut aika paljon.”

Huipputallien henkilökuntaan kuuluu yleensä johtajien ja joukkueenjohtajien lisäksi muun muassa valmentajia, mekaanikkoja, hierojia, lääkäreitä sekä markkinointi- ja mediaihmisiä.

Veikkanen on yksi Groupama-FDJ:n kahdeksasta joukkueenjohtajasta. Kansainvälisesti heidät tunnetaan lyhenteellä DS, joka tulee ranskan sanoista directeur sportif.

Korkeimman tason talleilla täytyy olla useita joukkueenjohtajia, koska kilpailuja on paljon, ja ne menevät usein päällekkäin.

Mutta millaisia ovat joukkueenjohtajan tehtävät pyöräilytallissa?

Veikkasen mukaan toimenkuva on moninainen ja painottuu kilpailuihin. Joukkueen­johtajien työnjako tehdään jo siinä vaiheessa syksyä, kun seuraavan kauden kilpailukalenteri ja ajajat ovat selvillä.

”Siitä lähdetään rakentamaan palettia isoista ja tärkeimmistä kisoista.”

Kyse on Veikkasen mukaan aluksi siitä, mitkä ajajat ovat päärooleissa suurissa ympäriajoissa Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa.

”Pyritään siihen, että jokaisella ajajalla on kilpailurunko uuden kauden alussa. Kun se on selvillä, alkaa logistinen suunnittelu, että mitkä autot menevät mihinkin kisoihin ja ketkä henkilökunnasta.”

Veikkanen on yksi kuudesta joukkueenjohtajasta, joilla on vastuullaan oma ajajaryhmä. Hän junailee kollegan kanssa kymmenen ajajan ryhmää.

”Pidän heihin yhteyttä ja tiedän, missä kukin menee.”

Joukkueenjohtajien työnjaossa Veikkasella on ollut niin sanottuja kaukomatkoja Euroopan ulkopuolelle, esimerkiksi Australiaan ja Arabiemiraatteihin.

”Jokaisen vahvuusaluetta yritetään hyödyntää”, hän sanoo ja viittaa muun muassa englannin kielen osaamiseensa.

Veikkanen laskee, että hänelle kertyy 150–160 reissupäivää vuodessa, enemmän kuin aikoinaan ajajana. Pisimmät reissut kestävät noin neljä viikkoa.

Suurista ympäriajoista Veikkanen on ollut joukkueenjohtajana Italiassa, koska urheilijana hän kilpaili Girossa seitsemän kertaa.

”Se on ollut luonnollinen ohjelma.”

Tänä vuonna Veikkanen vastasi Italiassa joukkueen logistiikasta, joka on monimutkainen paletti. Kilpailupäivän aikana tapahtuva kulkeminen on oma lukunsa, ja toinen puoli on se, että lähes joka päivä majoitutaan eri paikkakunnalla.

”Sitä hoidin aamusta iltaan, että tiedettiin, mihin mennään ja milloin, ketkä ja millä autoilla ja monelta lähdetään.”

Toinen joukkueenjohtaja vastasi urheilullisesta puolesta eli muun muassa joukkueen taktiikasta ja kolmas henkilökunnasta.

”Joskus niitä vastuita vaihdellaan esimerkiksi niin, että minulla on urheilupuoli.”

Jussi Veikkanen laskee olevansa reissussa 150–160 päivää vuodessa.

Tour de France eli Ranskan ympäriajo alkaa 108. kerran lauantaina. Siellä Veikkanen ei ole ollut mukana joukkueenjohtajana eikä ole tälläkään kertaa.

Hän on kuitenkin yksi harvoista suomalaisista, jotka ovat osallistuneet tähän lajin suurimpaan ja tunnetuimpaan kilpailuun.

Veikkanen kilpaili Tourilla ainoan kerran vuonna 2009 ja piti muutaman etapin ajan yllään mäkikirikilpailun johtajan paitaa.

Veikkasen mielestä Tourilla ja sen mukana tulevalla näkyvyydellä on valtava merkitys koko lajille.

”Jos Touria ei olisi pystytty järjestämään viime vuonna koronatilanteen takia, voi olla, että pyöräilyn tilanne olisi aivan erilainen. Se on melkein elinehto lajille ja tärkeä näyteikkuna.”

Tourin merkitys tuntuu näkyy ja tuntuu myös joukkueiden toiminnassa.

”Mediahuomio ja sen kautta tuleva urheilullinen paine on Ranskan ympäriajossa kymmenkertainen verrattuna vaikka Italian ympäriajoon”, Veikkanen arvioi urheilijoiden ja joukkueiden näkökulmasta.

Veikkanen on monen muun kanssa samaa mieltä siitä, että Tourin kokonaiskilpailun suurimmat voittajasuosikit ovat slovenialaiset Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) ja Primož Roglič (Team Jumbo-Visma), heidän mahdollinen haastaja on britti Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Pogacar puolustaa Tourin voittoa.

Kuka? Jussi Veikkanen 40-vuotias.

Asuu Lahdessa, asui aikaisemmin pitkään Etelä-Ranskassa.

Perheessä vaimo ja kaksi lasta.

Ammattipyöräilijä 2005–2015.

Kilpaili urallaan muun muassa seitsemän kertaa Italian ympäriajossa ja kerran Ranskan ympäriajossa, useita Suomen mestaruuksia.

Työskentelee ranskalaisen Groupama-FDJ-tallin joukkueenjohtajana.

Ranskan ympäriajo alkaa lauantaina 26. kesäkuuta Bretagnesta Ranskan läntisimmästä osasta ja päättyy 18. heinäkuuta Pariisiin. Eurosport seuraa kilpailua suorilla lähetyksillä.