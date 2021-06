Tilastot kertovat hurjaa faktaa Huuhkajien Robin Lodin pelityylistä – edellä EM-kisoissa on vain yksi pelaaja

Yksi nollapeli ja kolme päästettyä maalia kolmessa ottelussa ei ole Huuhkajilta täysin surkea suoritus. Ongelmaksi sen sijaan muodostui se, että puolustus vaati veronsa, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Terijoki

Huuhkajilta on nyt nähty kolme vaikeata EM-turnausottelua, ja tasoero Euroopan huippumaihin on käynyt tuskallisen selväksi kaikille niin kotimaassa kuin paikan päällä otteluita seuranneille.

Suomi on riemukkaasti osallistunut koko Euroopan jalkapallojuhlaan, mutta siitä on pitkä matka siihen, että miesten maajoukkue kamppailisi aivan tasaväkisesti näissä karkeloissa.

Realistisesti ajateltuna ennen turnausta ei voinut oikein edes odottaa, että Suomi saisi pisteitä alkulohkossaan, jossa on maailmanlistan huippujoukkueita, ja siksi kolme pistettä ja lohkon kolmas sija on kelvollinen ellei jopa hyvä suoritus miesten jalkapallomaajoukkueen ensimmäisessä arvoturnauksessa.

Suomi lähti kisoihin varjelemaan omaa maaliin, ja onnistuikin siinä melko hyvin. Suomen lohkon vastustajat syöttivät tai keskittivät palloa Suomen rangaistusalueelle yhteensä 111 kertaa (lähde: MyCoazh-tilastoyhtiö). Sellaisessa höykytyksessä tulee takaiskuja ennemmin tai myöhemmin.

Ilman Lukas Hradeckyn kaltaista huippumaalivahtia tehtävä olisi ollut toivoton.

Suomen maalivahti Lukas Hradecky oli Suomen joukkueen parhaimmisto EM-turnauksen alkulohkon otteluissa.

Yksi nollapeli ja kolme päästettyä maalia kolmessa ottelussa ei ole täysin surkea suoritus. Ongelmaksi sen sijaan muodostui se, että puolustus vaati veronsa. Ainakin muutama ongelma pitää ratkoa ennen syksyn MM-karsintoja.

Suomi valui puolustusmuodossaan joka ottelussa alas, ja joutui kerta toisensa jälkeen lähtemään liian alhaalta vaikeista asemista tilanteenvaihtojen jälkeen hyökkäykseen.

Toinen ongelma oli pelinavaaminen, joka oli toivottoman vaikean näköistä. Pitkät avaukset menetettiin järjestään vastustajille.

Kolmas ongelma ovat erikoistilanteet, joista ei saatu tehoja. Rajaheitoissakin oltiin seisovilla jaloilla.

Herää kysymys, miten niitä tilanteita oli valmennettu?

Päävalmentaja Markku Kanerva sanoi tiistain lehdistötilaisuudessa, että hänen mukaansa puolustuspelissä onnistuttiin aika hyvin. Kokonaan toinen kysymys hänen mukaansa on se, miten Suomi saisi luotua maalipaikkoja.

Kolmessa ottelussa Suomi onnistui kerran Tanskaa vastaan, ja oli kämmenenleveyden päässä onnistua myös Venäjää vastaan, kunnes maali tuomittiin paitsioksi.

”Meidän pitää analysoida hyökkäyspelaamista, miten saamme luotua paremmalle maalintekosektorille paikkoja”, Kanerva sanoi.

Ensimmäisessä pelissä Suomi oli täysi altavastaaja aina Christian Eriksenin sairauskohtaukseen asti. Koko ottelussa Suomella oli pallonhallintaa viimeisellä kenttäkolmanneksella vain 127 sekuntia. Venäjä-ottelussa sitä oli jo 302 sekuntia ja Belgia-ottelussa 192 sekuntia.

Niinä harvoina kertoina, kun Suomi pääsi hyökkäyksiin, oli vastustajan puolustus lähes aina asemissaan. Ei ihme, että Teemu Pukki jäi pimentoon sen lisäksi, että hän haki pelivirettään turnauksen alussa loukkaantumisesta toivuttuaan.

Pukki on vaarallisimmillaan nopeiden tilanteenvaihtojen jälkeen ja etenkin silloin, kun vastustajan puolustuksen selustassa on tilaa.

Teemu Pukki pääsi kunnolla vauhtiin turnauksessa vasta toisessa ottelussa. Belgiaa vastaan hän ei päässyt kunnon maalipaikkoihin.

Toisesta pelistä Suomi olisi voinut saada enemmän.

Venäjää vastaan Pukki pääsi kerran Robin Lodin läpisyötöstä karkuun, mutta puolustaja ehti katkomaan. Sitä voi miettiä, minkä verran kevään loukkaantuminen vaikutti niihin tilanteisiin, kun Pukki oli pääsemässä maalipaikkoihin.

Siinä ei ole tietenkään mitään väärää, että Suomi lähti puolustamalla hakemaan pisteitä. Joukkue voitti vain palloja liian alhaalla ja pallonhallintajaksot jäivät liian lyhyiksi.

Tilanteenvaihtoihin päästäkseen Huuhkajien pitäisi kyetä prässäämään nähtyä paremmin ja myös ylempänä, ja ennen kaikkea ennen kuin vastustaja on tuonut pallon syvälle Suomen alueelle. Prässäämiseen tarvitaan enemmän dynaamisia ja sellaisia väsymättömiä pelaajia kuin Pukki ja Lod sekä myös pallonhallintaa.

Prässääminen on helpompaa pallonhallintajaksojen jälkeen.

Kolmessa lohkopelissä Suomen pelaajat prässäsivät pallollista vastustajaa 579 kertaa (lähde: Sports Reference), ja Lod vastasi niistä 95:stä yksittäisestä prässistä. 18 kertaa Suomi voitti pallon viiden sekunnin sisällä hänen antamansa prässin jälkeen, mikä on suurin luku suomalaispelaajista.

Jere Uronen nousi myös edukseen prässin antajana, ja hänen lukemansa olivat 58 prässiä ja 16 voitettua pallonhallintaa.

Lod oli maanantai-iltaan mennessä antanut koko turnauksen kaikista pelaajista toiseksi eniten prässejä. Vain Itävallan Konrad Laimer oli edellä luvulla 96. Pukki oli samassa listauksessa 76 prässillään sijalla neljä.

Jotta Suomi pärjäisi kovia maita vastaan, pitää Huuhkajien pystyä tietenkin myös pitämään palloa paremmin.

Kapteeni Tim Sparvin mukaan Suomi tarvitsee lisää pelirohkeutta. ”Pitäisi pystyä hengittämään pallon kanssa ja rakentamaan pidempiä hyökkäyksiä.”

Syksyn MM-karsintoja silmällä pitäen Suomen peli toivottavasti kehittyy aktiivisempaan suuntaan.

Glen Kamaralla oli eniten pallonhallintatilanteita, yhteensä 198. Koko Suomen joukkueella niitä oli 1557, ja vastustajilla 2338. Kamara antoi yhteensä 142 syöttöä, ja onnistumisprosentti oli 89,3.

Glen Kamara oli Suomen pallovarmin pelaaja parhaalla syöttöprosentillaan.

Tim Sparvin pääsyä joukkueeseen hitailla jaloillaan välillä ihmetellään. Syy siihen on hänen johtajuudessa ja pallovarmuudessaan. Parasta pelikuntoaan hakenut Sparv antoi kahdessa pelissä 68 syöttöä, ja hänen syöttöprosenttinsa oli 88,2. Hän oli kentällä, koska Suomella ei tällä haavaa ole parempaa pelaajaa sille paikalle. Hänen tärkeydestään kertoo se, että hänet laitetaan repaleisessa kunnossa kentälle.

Kenttäpelaajista varmin syöttäjä oli Paulus Arajuuri, joka antoi 84 syöttöä ja epäonnistui vain neljässä, jolloin syöttöprosentiksi tuli 95,2.

Tuli niitä huonojakin suorituksia liikaa monelle pelaajalle, mutta ei naulata nyt yhtään pelaajaa ristille.

Nostetaan vielä yksi myönteinen yllättäjä esiin.

Etukäteen Daniel O’Shaughnessy arvioitiin Suomen avauskokoonpanon heikoksi lenkiksi. Veikkausliiga-pelaaja teki puolustajista eniten katkoja (7), voitti eniten pääpalloja (10) ja teki eniten blokkeja (7).

Daniel O’Shaughnessy (vas.) ja Paulus Arajuuri pysäyttivät Eden Hazardin, ja elehtivät, että tilanteessa ei ollut rikettä.

Toki hän katsoi läheltä paria takaiskumaalia, mutta maalintekijätkin ovat maailmanluokan pelaajia. Esityksillään HJK-puolustaja petasi itselleen siirtoa suurempaan sarjaan.

Pidemmälle perspektiivillä ajateltuna Suomi tarvitsee lisää parempia pelaajia ja nykyisten maajoukkuepelaajien pitää päästä mahdollisimman hyviin seuroihin ja liigoihin.

Palloliiton urheilujohtajan Hannu Tihisen mukaan fakta on EM-turnauksen jälkeen, että Suomi kuuluu kisoihin. Tasoero muihin syntyy hänen mukaansa esimerkiksi siitä, että muiden maiden pelaajat pelaavat jatkuvasti huippupelaajia vastaan. Tihinen sanoo, että Palloliitolle tärkeintä on kouluttaa valmentajia ja asiantuntijoita. ”Se on se tie, jotta Suomella olisi laajempi pelaajamateriaali.”

