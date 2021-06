Jos Kroatia ja Skotlanti pelaavat tasan, Huuhkajat pysyy niiden edellä kolmosvertailussa.

Suomen ensimmäinen oljenkorsi on pelissä tiistai-iltana, kun Kroatia ja Skotlanti kohtaavat jalkapallon EM-kisoissa D-lohkon pelissä. Ottelu alkoi kello 22, ja tilanne on avauspuoliajalla 1–0 Kroatialle. Suomen kannalta paras tulos ottelusta olisi tasapeli.

HS seuraa ottelun tapahtumia tämän jutun alapuolella löytyvässä hetki hetkeltä -seurannassa.

Huuhkajat hävisi maanantaina Belgialle ja jäi lohkossaan kolmanneksi. Pisteitä on koossa kolme ja maaliero on -2. Huuhkajien turnaus jatkuu, jos se on neljän parhaan lohkokolmosen joukossa.

Kaikkiaan lohkoja on kuusi, joten Huuhkajien pitäisi voittaa vertailussa kaksi lohkokolmosta. Toistaiseksi takana ei ole yhtäkään: kolmesta jo loppuun pelatusta lohkosta Huuhkajat on heikoin lohkokolmonen.

Vertailun ratkaisevat ensin pisteet, sen jälkeen maaliero ja sen jälkeen tehdyt maalit.

D-lohkon kolmonen voi jäädä Suomen taa vain yhdessä tapauksessa: Kroatian ja Skotlannin pitäisi pelata tasapeli millä tahansa numeroilla. Siinä tapauksessa molemmat päätyvät kahteen pisteeseen, mikä ei riitä Huuhkajien kolmea vastaan.

Sen sijaan jos kumpi tahansa voittaa ottelun, jää lohkojumbo nykyiseen saldoonsa yhteen pisteeseen. Voittaja sen sijaan nousee neljään pisteeseen, jossa ovat ennen iltaa myös Englanti ja Tšekki, jotka kohtaavat illan toisessa ottelussa. Neljän pisteen joukkueet jäävät Huuhkajien edelle.

Koska Suomi ja Ukraina ovat molemmat kolmosvertailussa kolmessa pisteessä, riittää neljä pistettä jatkopaikan varmistamiseen kolmossijaltakin.

Skotlannin ja Kroatian ottelu pelataan Skotlannin Glasgow’ssa. Tšekki ja Englanti kohtaavat Lontoossa.