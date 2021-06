Huuhkajat toivoo nyt Ruotsille pisteitä: Puolan riveissä on historian nuorin EM-pelaaja, jonka ura oli katketa kolarissa

Ruotsi on ottanut kahdesta ensimmäisestä pelistään neljä pistettä.

Ruotsi on ennen päätöspeliään Puolaa vastaan erinomaisessa tilanteessa jalkapallon miesten EM-turnauksessa.

Avauskierroksella Ruotsi haki maalittomasta tasapelistä pisteen Espanjalta. Sen jälkeen Slovakia kaatui rangaistuspotkumaalilla 1–0. Koossa on neljä pistettä ja jatkopaikka on jo varma. Kaikki joukkueet eivät voi enää tulla ohi, ja vaikka Ruotsi jäisi lohkokolmosten vertailuun, neljä pistettä riittäisi sieltä jatkoon.

E-lohkossa pelataan kello 19 alkaen. Ottelut loppuvat ennen iltayhdeksää. Siinä kohden Huuhkajille voi joko jäädä edelleen ohut oljenkorsi tai haaveet jatkopaikasta tuhoutua lopullisesti.

Ruotsi ei saisi omassa ottelussaan hävitä Puolalle. Tappiolla Puola jää lohkonsa viimeiseksi. Tasapelilläkin siinä tapauksessa, että Espanjan maaliero ei tappiolla valahda huonommaksi.

Myös Espanjan ja Slovakian ottelun pitää päättyä Suomelle suotuisasti, jotta jatkohaaveet olisivat elossa F-lohkon myöhäispeleihin asti. Toivetulokset Huuhkajille ovat Slovakian mikä tahansa voitto tai Espanjan vähintään kolmen maalin voitto.

Puola on toistaiseksi onnistunut nappaamaan vain tasapelipisteen Espanjalta. Se vaati Robert Lewandowskin maalin lisäksi epäonnistuneen Espanjan rangaistuspotkun: Gerard Moreno laukoi pallon tolppaan.

Lewandowskin tuntevat kaikki jalkapalloa seuraavat. Hyökkääjä teki Bayern Münchenille peräti 41 maalia Saksan Bundesliigassa ja rikkoi sarjan maaliennätyksen.

Puolan riveistä löytyy myös turnaushistorian nuorin pelaaja. Espanjaa vastaan kentälle tullut Kacper Kozlowski otti ennätyksen nimiinsä pelattuaan ottelussa 17 vuoden ja 246 päivän ikäisenä. Aiempi Jude Bellinghamin ennätys rikkoontui 109 päivällä. Se ehti olla voimassa alle viikon, sillä myös Bellingham teki ennätyksensä meneillään olevassa turnauksessa. Hän tuli kentälle vaihdosta Englannin avausottelussa Kroatiaa vastaan.

Kozlowksi on hyökkääävä keskikenttäpelaaja, joka pelasi päättyneellä kaudella Puolan pääsarjassa Ekstraklasassa. Useat Euroopan suurseurat ovat huhujen mukaan osoittaneet kiinnostusta nuorukaiseen.

Avauspeli sai myös Puolan joukkueen valmentajan Paulo Sousan kehumaan lupausta. Sousa kehui Kozlowskin pystyvän auttamaan muitakin suoriutumaan paremmin.

”Hän pelasi loistavan ottelun ollaakseen poika, jolla ei ole kansainvälistä kokemusta”, Sousa sanoi Expressenin mukaan.

Erityisen kovana Kozlowskin nousua EM-kentille voi pitää sen takia, että hän oli tammikuussa 2020 pahassa autokolarissa. Onnettomuus sattui, kun Kozlowski oli matkalla harjoituksiin kahden joukkuekaverinsa kanssa eikä hän pystynyt harjoittelemaan puoleen vuoteen onnettomuuden jälkeen.

Vammojen uskottiin Goal.com-verkkolehden uhkaavan jopa lupauksen uraa. Häneltä murtui lantio ja kolme nikamaa alaselästä. Toipumisaikansa hän joutui pitämään korsettia selkärangan vaurioiden takia.

”Se oli vaikeaa aikaa, mutta keskittymiseni on nyt täällä eikä menneisyydessä. Totuus on, että pelejä jäi väliin, mutta olen tehnyt töitä entistä kovemmin sen jälkeen. Henkisellä puolella tulevaisuudessa voi olla apua siitä, että on käynyt tämän läpi.”