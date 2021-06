The Analyst kertoo Huuhkajien neljännesvälieräpaikan todennäköisyydeksi 0,33 prosenttia.

EM-kisojen alkulohkossaan kolmanneksi jäänyt Suomen jalkapallomaajoukkue saa jännittää jatkopaikkansa puolesta vielä keskiviikkona.

Pääsy neljännesvälieriin on kuitenkin erittäin epätodennäköistä Kroatia–Skotlanti-ottelun jälkeen. Huuhkajat olisi tarvinnut Kroatian voittamasta ottelusta tasapelin.

Urheiluaiheiseen datajournalismiin erikoistunut The Analyst päivitti omaa ennustettaan tiistai-illan jälkeen, ja numerot ovat Huuhkajien kannalta tylyt. Tilastosivusto laski Suomen jatkopaikan todennäköisyydeksi vain 0,33 prosenttia.

EM-kisat pelataan 24 joukkueen voimin, ja neljännesvälieriin jatkaa alkulohkojen jälkeen 16 maata eli kuuden lohkon kaksi parasta sekä neljä parasta lohkokolmosta.

Jatkopaikkansa on varmistanut ennen keskiviikkoa jo 12 maata. Jakamatta olevasta neljästä paikasta kisaa vielä kahdeksan maata. Lohkokolmosille on tarjolla enää kaksi paikkaa, sillä A-lohkon Sveitsi ja D-lohkon Tšekki ovat varmasti jatkossa.

Oman lohkonsa kolmanneksi sijoittuneen Suomen todennäköisyys neljännesvälieriin on tuon joukon heikoin, eikä F-lohkon neloselle Unkarillekaan ennusteta jatkopaikkaa kuin 5,88 prosentin todennäköisyydellä.

Kuolemanlohkoksi ristitystä F-lohkosta on jatkamassa The Analystin ennusteen mukaan kolme suurmaata, joista Ranskan pudotuspelipaikka on jo täysin varma.

Saksan todennäköisyys neljännesvälieriin on 96,35 prosenttia ja Portugalin 93,23 prosenttia. Lohkokolmonen Saksa kohtaa päätöskierroksella Unkarin ja lohkokakkonen Portugali Ranskan.

Sekä Saksalla että Portugalilla on kahden ottelun jälkeen kolme pistettä. Kolmessa pisteessä on myös alkulohkonsa jo pelannut Ukraina, jonka jatkopaikan todennäköisyydeksi The Analyst laskee 50,19 prosenttia.

Mikäli ennuste toteutuu, lohkokolmosista ulos jäisivät Suomi sekä E-lohkon kolmonen.

E-lohkon kolmossijalla on ennen keskiviikkoa Espanja, jonka jatkopaikan todennäköisyydeksi The Analyst laskee 80,94 prosenttia. Sivusto odottaa kahdessa pisteessä Espanjan varmistavan jatkopaikkansa Slovakiaa vastaan.

Lohkokakkosen Slovakian todennäköisyys neljännesvälieriin on The Analystin mukaan vain 33,54 prosenttia. Nelossijan Puolan prosentit ovat 39,53. Puola kohtaa keskiviikkona Ruotsin, joka on varmuudella jatkossa.

Huuhkajat tarvitsee E-lohkon päätöskierrokselta Ruotsin voiton tai tasapelin ja joko Slovakian voiton tai Espanjan vähintään kolmen maalin voiton.

F-lohkosta Suomi tarvitsee Saksan todennäköisen voiton lisäksi Ranskan neljän maalin voiton Portugalista. Jos Unkari voittaa Saksan, pitää myös Saksan hävitä Portugalin tavoin neljällä maalilla.

Portugalin ja Saksan maaliero on +1 ja Suomen –2. Kolmen maalin tappiot Saksalle ja Portugalille eivät riitä, koska molemmat ovat tehneet enemmän maaleja kuin Suomi. Ne olisivat siis samalla maalierolla Huuhkajien edellä.

Vaikka paikka neljännesvälieriin näyttääkin Suomen kannalta erittäin epätodennäköiseltä, antaa analyysi Huuhkajille äärimmäisen pienen mahdollisuuden myös puolivälieriin.

The Analystin datan mukaan Suomen puolivälieräpaikan todennäköisyys on 0,1 prosenttia.

Suurimmaksi mestarisuosikiksi The Analyst ennustaa Ranskaa, jonka todennäköisyys päästä finaaliin on 34,1 prosenttia ja mestaruuteen 22,4 prosenttia.

Ranskan kovimmat haastajat tulevat samasta alkulohkosta. The Analystin mukaan Saksan mestaruuden todennäköisyys on tässä vaiheessa 11,5 prosenttia ja Portugalin 11,3 prosenttia.