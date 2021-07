Kun kulunut koripallon NBA-kausi on päättymäisillään, moni joukkue on ilman päävalmentajaa seuraavalle kaudelle.

Valmentajien tuolileikissä vapaita paikkoja on ollut tähän mennessä parhaimmillaan seitsemän. Huhuissa pyörineiden ehdokkaiden joukossa on sisäpiirilähteiden mukaan yksi historiallinen nimi: San Antonio Spursin apuvalmentaja Becky Hammon.

Päävalmentajan paikan saadessaan Hammon, 44, olisi kaikkien aikojen ensimmäinen nainen vakituisena päävalmentajana Pohjois-Amerikan neljässä suuressa ammattilais­liigassa (NBA, NFL, NHL ja MLB).

Hammon oli jo Portland Trail Blazersin valmentajahaun viimeisten ehdokkaiden joukossa, mutta joukkue päätyi palkkaamaan entisen NBA-pelaajan Chauncey Billupsin.

The Athleticin mukaan Hammon on lisäksi ollut haastattelussa ainakin Orlando Magicin päävalmentajan tehtävään.

Hammon on saanut oppia parhaalta, sillä harva koripallovalmentaja koko maailmassa on yhtä arvostettu kuin Spursin pitkäaikainen käskijä Gregg Popovich.

Nykyään 72-vuotias valmentajalegenda loi Spursista dynastian, joka voitti vuosina 1999–2014 kaikkiaan viisi NBA-mestaruutta.

Kuten erityisen menestyksekkäiden valmentajien kohdalla usein käy, Popovichin Spursista on tullut valmentaja­hautomo, jonka kautta monet ovat hypänneet toisiin organisaatioihin suuriin saappaisiin.

Todennäköisesti lähi­tulevaisuudessa eläkkeelle jäävän Popovichin tehtaan viimeinen tuotos saattaa olla Hammon. Ja jos päävalmentajan paikkaa ei tänä kesänä irtoa, Hammon voikin olla Popovichin työn jatkaja San Antoniossa.

Hammon on ehtinyt tehdä historiaa useasti. Peliuran jälkeen Spurs palkkasi hänet kokoaikaiseksi apuvalmentajaksi. Jo tuossa roolissa hän oli ensimmäinen nainen suurissa liigoissa.

Viime uudenvuodenaattona Los Angeles Lakersia vastaan Hammonista tuli ensimmäinen NBA-ottelussa päävalmentajana toiminut nainen. Popovich ajettiin hieman ennen puoliaikaa ulos, ja tuuraajakseen hän valitsi Hammonin.

”Se oli täysin tavallista. He ovat tottuneet kuulemaan ääntäni harjoituksissa ja näkemään minut piirtämässä pelikuviot. ’Pop’ usein jakaa pelaajat kahteen joukkueeseen, joista toinen on minun johdettavani”, Hammon kertoi ottelun jälkeen sanomalehti The New York Timesin mukaan.

Becky Hammon (oik.) Spursin vaihtopenkillä joulukuussa 2018, taustallaan nykyään Olimpia Milanon päävalmentajana toimiva tuolloinen apuvalmentaja Ettore Messina (kesk.) ja Spursin päävalmentaja Gregg Popovich.

Hammonin tie ehti peliaikoina ristetä myös suomalaisen koripallolegendan Taru Tuukkasen kanssa.

Keväällä 2001 Xavierin yliopistossa viimeistä vuottaan pelannut Tuukkanen varattiin odottamatta New York Libertyyn, jonka harjoitusleirille hän päätyi kesken lukuvuoden.

Kokemus oli Tuukkasen mukaan henkisesti rankka. Kokoonpanoon mahtui vain yksitoista pelaajaa, ja monille WNBA oli ainoa vaihto­ehto. Joukkueen sisäinen kilpailu oli siis raakaa.

”Ei ollut mikään iloinen vastaanotto, kun uusia pelaajia tuli sinne. Ei siellä oikeastaan kukaan edes moikkaillut tai jutellut”, Tuukkanen muistelee.

Yksi poikkeus jäi kuitenkin mieleen. Kolmatta vuottaan Libertyssä aloittanut Hammon oli Tuukkasen mukaan ainoita, jotka olivat häntä kohtaan mukavia.

”Hän tuli juttelemaan ja vähän tsemppaamaan”, Tuukkanen kertoo.

”Hän selitti sen, miksi kaikkien käytös oli sellaista. Muistan hänen sanoneen, että nämä ihmiset ovat oikeasti ihan hyviä tyyppejä, mutta nyt he vain taistelevat oman paikkansa puolesta.”

Myöhemmin Hammon nousi WNBA:ssa rivipelaajasta tähdeksi, ja hänet valittiin kuudesti sarjan tähdistöotteluun. Hän myös saavutti olympiapronssia Pekingissä vuonna 2008 – muttei synnyinmaansa Yhdysvaltojen vaan Venäjän joukkueessa.

Päätöksensä vuoksi Hammonia syytettiin petturiksi, vaikka hän olikin valinnut Venäjän vasta jäätyään Yhdysvaltojen suunnitelmien ulkopuolelle. Venäjän kansalaisuuden hän oli saanut pelatessaan talvisin TsSKA Moskovassa.

Viimeiset seitsemän kauttaan Hammon pelasi San Antonio Starsissa, joka jäädytti Hammonin pelinumeron hänen lopettamisensa jälkeen. Nykyään joukkue tosin tunnetaan nimellä Las Vegas Aces.

Starsin kautta Hammon myös päätyi epäsuorasti saman kaupungin Spursin valmennustiimiin. Peliuransa viime metreillä vuonna 2013 Hammon sai pahan polvi­vamman, jota kuntouttaessaan hän vietti aikaa Spursin harjoituksissa, peleissä ja valmentaja­palavereissa.

Palavereissa Hammon ei ollut vain sivustaseuraajana, vaan hänen näkemyksensä otettiin vakavasti. Hän teki vaikutuksen Popovichiin, mikä johti valmentaja­sopimukseen elokuussa 2014.

Hammon voitti nopeasti myös pelaajat puolelleen. Spursissa tuolloin pelannut Tiago Splitter kertoi toukokuussa sanomalehti The Guardianille, että Hammonista tuli osa joukkuetta heti ensimmäisestä päivästä lähtien.

”Hän tietää sanaston ja sen, miten kohdella pelaajia. Hän oli valmis antamaan oman mielipiteensä, ja kaikki kunnioittivat häntä. Hän on mainio viestijä ja tuntee koripallon.”

Naisten osuus NBA:n valmennus- ja johtotehtävissä on viime vuosina lisääntynyt. Tällä kaudella Hammon on yksi seitsemästä NBA-joukkueiden valmennustiimeihin kuuluvasta naisesta, kun viime kaudella heitä oli ennätyksellisesti yksitoista.