Tokion olympialaisissa ei ole luvassa villiä kisatunnelmaa.

Niin sanotut "golfaplodit" saattaa olla tunnetuin maltillisista suosionosoittamisen muodoista urheiluareenoilla. Muutamia sekunteja kestävä vaimea taputtaminen saattaa olla Tokion olympiakisoissa ainoa tapa kannustaa urheilijoita.

Kuukauden päästä alkavien kesäolympialaisten järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Seiko Hashimoton mukaan jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailuiden tapaisesta karnevaalista on turha haaveilla Tokiossa.

”Euroopassa kisapaikkakunnat ovat täynnä juhlintaa. Valitettavasti, meille se ei ole mahdollista”, Hashimoto sanoi.

Alkoholi on kielletty, halaaminen on kielletty, metelöiminen on kielletty ja nimikirjoitusten pyytäminen on kielletty. Pyyhkeiden heiluttaminen tai muu yleisöä villitsevä toiminta on niin ikään Tokiossa kiellettyä.

”Ihmiset voivat tuntea ilon sydämessään, mutta eivät saa tuoda sitä voimakkaasti esiin. Yritämme olla luovia ja panostamme siihen, että meillä olisi uusia tapoja kannustaa”, Hashimoto sanoi.

Kisapaikoilla yleisöltä vaaditaan kasvomaskien käyttöä ja jokaiselta katsojalta mitataan lämpö. Mikäli pääsy kisapaikalle evätään, ei hyvitystä saa.

Olympialaiset ovat kasvaneet kansainvälisiksi megatapahtumiksi, joita pienet maat eivät voi enää edes järjestää.

Entisenä urheilijana Hashimoto toivoo, että nyt nähdään malli, jolla supistetut olympialaiset voitaisiin järjestää muuallakin. Tokiossa yleisöä otetaan katsomoon maksimissaan 10 000 henkilöä kilpailua kohden.

”Näen tämän mahdollisuutena esitellä tapa järjestää sellaiset olympiakisat, että muutkin kaupungit ovat halukkaita järjestämään olympialaisia tulevaisuudessa”, Hashimoto viittasi olympialaisten suuriin kustannuksiin.

Hashimoto haluaisi myös nähdä, että japanilaisen kulttuurin vieraanvaraisuus pääsee nyt vieläkin vahvemmin esiin.

”Toivon, että toisista välittämisestä jää perintö tuleviin olympialaisiin.”