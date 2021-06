Kenian MM-rallissa kirahvit, seeprat, paviaanit ja antiloopit ovat liiankin innokasta ralliyleisöä.

Rallin MM-sarja palasi 19 vuoden tauon jälkeen tällä viikolla Keniaan, missä ajetaan viikonloppuna kauden kuudes osakilpailu.

Legendaarinen Safari-ralli on hyvin erilainen kuin takavuosina, jolloin ajettiin tuhansia erikoiskoekilometrejä.

Vaikka Safarista on tehty nykymuottiin sopiva, on luvassa silti mielenkiintoinen seikkailu, josta nykykuskeilla ei ole kokemusta.

”Tämä ralli on erilainen formaatiltaan kuin 20 vuotta sitten, jolloin Safari on viimeksi ajettu. Silti rallissa on olemassa se ihan sama luonne. Tätä ei voi ottaa normaalina kaasu pohjassa ajettavana kilpailuna vaan taktisesti rallina”, Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala kuvailee.

”Nuotin lisäksi on osattava käyttää omia silmiä ja tulkittava tietä sekä ajettava olosuhteiden mukaan. Nopeilla osuuksilla pitää mennä kovaa, mutta sitten rajuissa olosuhteissa on säästettävä autoa.”

Toyotan Kalle Rovanperä on ainoa suomalaiskuski Keniassa. Nuori suomalaistähti starttaa matkaan allaan kolme keskeytystä. Tavoitteena on päästä kärjen vauhtiin, mutta rajussa rallissa pitää olla rutkasti myös malttia.

”Kolme kisaa on mennyt aika huonosti. Pari kertaa se ei ole ollut oma vika. Olisi kiva vaan ajaa yksi ralli ilman ongelmia ja saada ehjä kisa. Se tekisi ihan hyvää”, Rovanperä tunnustaa.

”Sitä me yritämme, mutta toki se tässä kisassa on vielä normaalia vaikeampaa, koska täällä voi sattua mitä vaan. Yritetään olla hyvässä taisteluvauhdissa myös.”

Jo nuotituksessa WRC-kuskit pääsivät tutustumaan Kenian villiin luontoon, kun kirahvit, seeprat, paviaanit ja antiloopit tulivat aivan lähietäisyydelle ihmettelemään autoja.

”Tosi paljon näkyi eläimiä koko ajan ja olin hieman yllättynyt, että ne eivät olleet enempää piilossa. Rehellisesti sanottuna olen yllättynyt, jos eläimien kanssa ei tule mitään ongelmia. Toivottavasti ei tule kuitenkaan mitään törmäyksiä, eikä tarvitse hirveästi niitä väistellä”, Rovanperä mietti.