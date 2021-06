Huuhkajien ”seuraava sukupolvi” kertoi tunnoistaan joukkueen viimeisessä lehdistötilaisuudessa.

Terijoki

EM-turnauksessa lähtökuopissa oleva Suomen miesten jalkapallomaajoukkue harjoitteli todennäköisesti viimeistä kertaa turnauksen aikana Terijoen harjoituskeskuksessa keskiviikkona. Harjoitus oli hyvin kevyt kolmen vartin rupeama, joka sisälsi lähinnä pallottelua ja laukausharjoituksia.

Sihti oli kateissa, mutta joukkueella oli hauskaa. Kun osa pelaajista ei näyttänyt Joona Toiviota lukuun ottamatta saavan palloa vapaapotkuharjoituksessa lainkaan maaliin, vaikka maalissa oli kenttäpelaaja Robert Taylor, kävi apuvalmentaja Mika Nurmela näyttämässä ensimmäisellä yrityksellään, että hänen taitonsa ovat vielä tallella. Sen jälkeen Nurmela kävi kentältä pois.

Kisojen todennäköisesti viimeiseen lehdistötilaisuuteen marssitettiin Huuhkajien ”seuraavaa sukupolvea” eli Leo Väisänen, Onni Valakari ja Marcus Forss. Nuori kolmikko sai hyvin vähän vastuuta peleissä, ja Valakari jäi tyystin vaille peliminuutteja.

”Tuntui hienolta kokea näin nuorena arvokisat. Nyt sitten jään odottamaan seuraavia kisoja, jotka toivottavasti tulevat mahdollisimman nopeasti”, Marcus Forss sanoi.

Marcus Forss pääsi vaihdosta kentälle EM-turnauksessa.

”Tämä oli hieno kokemus. Varmasti tässä on paljon hyviä juttuja, joita voi ottaa mukaan. Tämä on hyvää oppia, ja toivottavasti tulevaisuudessa päästään kokemaan”, Valakari sanoi.

”Pääsimme näkemään, millaista tämä on, se antaa nälkää. Näkee, miten hyvä pitää olla täällä”, Leo Väisänen sanoi.

Mitä ymmärsitte kisoissa, miten paljon teidän vielä pitää kehittyä, jotta olette huippupelaajien tasolla?

”Täällä oli maailman absoluuttinen huippu. Jokainen jalkapalloilija haluaa varmaan päästä sille tasolle. Jokainen tietää, että se ei ole helppoa, mutta kuitenkin mahdollista. Jalkapallossa on pienet marginaalit. Jotta siihen tasolle pääsee, pitää pelata mahdollisimman kovassa sarjassa mahdollisimman. Pelaaminen on se, mikä kehittää”, Valakari sanoi.

Väisänen myötäili Valakarin sanoja ja kertoi ihailleensa Belgian tähtipelaajan taitoja viimeisessä pelissä.

”Viimeisessä Belgia-pelissä näin, miten Kevin De Bruyne sai jokaisen kosketuksen ja jokainen syötön näyttämään helpolta. Jokainen kosketus meni sinne, minne hän halusi ja jokainen syöttö napsahti jalkaan.”

Marcus Forssin mukaan pitää luottaa omaan tekemiseen ja siihen, miten jokainen päivä voi olla tilaisuus kehittyä.

Millaisen perinnön olette saaneet ja saamassa maajoukkueen nykyisiltä avainpelaajilta?

”Tässä joukkueessa on monta hienoa persoonaa sekä kentällä että sen ulkopuolella. Voi ottaa paljon oppia ammattimaisuudesta ja siitä, mitä se merkitsee heille laittaa Suomen pelipaita päälle. He kaipaavat peliä monta päivää aiemmin, ja se on tosi ihailtavaa, että on sellaisia jätkiä. Varmasti opin paljon”, Väisänen sanoi.

Forss sanoi, että tärkeintä on keskittyä seuraavaan harjoituskauteen. Valakari korosti, että se ei ole itsestään selvää, että he ovat maajoukkueen seuraava sukupolvi.

”Jalkapallo menee kovaa vauhtia eteenpäin. Jos ei itse pysy siinä vauhdissa mukana, siitä voi pudota. Jalkapallo on sillä tavalla ankaraa. Joka päivä pitää olla hyvällä tasolla. Ei voi olettaa, että me olemme seuraava sukupolvi. Matkassa pitää pysyä mukana.”

Mikä teille jää parhaimmaksi kokemukseksi kisoista, mikäli Huuhkajien kisamatka nyt todennäköisesti päättyy?

”Kun kävelimme ennen Tanska-peliä kentälle, tajusin, että tämä on jalkapalloa. Emme olleet nähneet faneja pitkään aikaan. Se tilanne sai minussa taas sellaisen palon futikseen. Itselläni on ollut sellainen tilanne, että en ehkä ole nauttinut niin paljon futiksesta ja siitä arjesta. Se hetki käänsi jonkin napin päässäni, ja herätti palon futikseen”, Väisänen sanoi.

Leo Väisänen sai muutaman minuutin peliaikaa turnauksessa.

Valakari ja Forss kertoivat nauttineensa fanien läsnäolosta katsomoissa.

”Tässä turnauksessa näki, mitä futis on parhaimmillaan”, Valakari sanoi.

Valakari oli kolmikosta ainoa, joka ei päässyt alkulohkon peleissä lainkaan kentälle.

Onni Valakari myönsi olevansa pettynyt, kun jäi kisoissa vaille peliminuutteja.

”Totta kai olen pettynyt, että en päässyt pelaamaan. Koin, että minulla olisi ollut annettavaa tälle joukkueelle. Varmasti sen takia Rive [Markku Kanerva] myös valitsi minut joukkueeseen, että hän näki, että minulla on annettavaa. Päällimmäisenä tietysti on iso pettymys, kun näin pelit vain vierestä.”

”Joukkueessa on kova kilpailu. Valmennus yrittää tehdä parhaat valinnat. Varmasti ne olivat tietyllä tavalla myös oikeat valinnat. Ei auta, pitää jatkaa. Toivottavasti tulevaisuudessa tulee vielä mahdollisuus.”

Väisänen sanoi olevansa ylpeä muutamista minuuteistaan, mutta saldo jäi myös kaivelemaan.

”Olisin halunnut tietysti pelata enemmän. Niin kuin kaverit sanoivat, niin valmentajan päätöksiä kunnioitetaan.”

Lue kaikki HS:n EM-kisajutut osoitteesta hs.fi/emkisat

Tilaa urheilun uutiskirje osoitteessa www.hs.fi/urheilu