Puolan maalivahti ikuistettiin kuviin, jotka eivät mairittele.

Puolan joukkueen maalivahti Wojchiech Szczesny, 31, jäi kiinni tupakoinnista kesken jalkapallon EM-kisojen.

Paparazzi nappasi Szczesnystä kuvan, jossa tämä sauhutteli tupakkaa ennen joukkueensa tärkeää EM-ottelua Espanjaa vastaan.

Brittilehti Daily Star julkaisi kuvan verkkosivuillaan. Lehden mukaan kuva otettiin hotellin pihassa vain tunteja ennen ottelun alkua.

Szczesny on meritoitunut maalivahti. Hän edustaa tällä hetkellä Italian suurseuraa Juventusta, ja on aiemmin pelannut muun muassa Arsenalissa ja AS Romassa.

Komeasta urasta huolimatta tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun puolalainen jää kiinni tupakanpoltosta. Arsenal antoi veräjänvartijalleen sakot vuonna 2015, kun tämä tupakoi joukkueensa suihkutiloissa hävityn ottelun jälkeen.

Daily Starin mukaan Szczesny kertoi kuuden vuoden takaisesta välikohtauksesta Arsenal-aiheisessa podcastissa.

”Ottelussa oli paljon tunnetta, joten päätin sytyttää tupakan. Tuohon aikaan poltin säännöllisesti ja valmentaja tiesi siitä kyllä”, hän sanoi.

Puolan lauantainen ottelu Espanjaa vastaan päättyi hienosti 1–1-tasapeliin. Szczesny torjui joukkueensa maalilla.

Avauskierroksen tappio Slovakialle pakottaa Puolan kuitenkin voittamaan Ruotsin, mikäli se haluaa alkulohkosta jatkoon. Tuo kamppailu käydään keskiviikkona kello 19. Puolan voitto pudottaisi Huuhkajat viimeistään jatkosta.