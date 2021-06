Ugandan olympia­joukkueen ensimmäiset jäsenet saapuivat Japaniin viime viikon lauantaina.

Ensimmäiset ugandalaiset olympiaurheilijat saapuivat Japaniin viime viikon lauantaina. Yhdeksän henkilön kokoisesta ryhmästä on löytynyt kaksi koronatartuntaa, joista yksi jo lentoasemalla. Kahdeksan hotellille päässyttä joukkueen jäsentä poseerasivat lauantaina medialle maansa lippujen kanssa.

Tokion olympialaisia varten Japaniin viime viikolla matkustaneesta Ugandan olympia­joukkueesta on löytynyt jo toinen koronavirus­tartunta, japanilainen Kyodo News sekä urheilusivusto Inside the Games uutisoivat keskiviikkona.

Lauantaina Japaniin saapuneeseen ryhmäään kuuluu yhdeksän ugandalaista. Mukana on nyrkkeilijöitä, painonnostajia ja uimareita sekä heidän valmentajiaan.

Yhdellä ryhmän jäsenistä todettiin koronavirus jo maahan saapumisen yhteydessä Naritan lentoasemalla. Tartunnan saanut henkilö on Inside the Gamesin mukaan valmentaja, joka on rokotettu, ja jonka testitulos oli negatiivinen ennen matkaa.

Muut ugandalaiset majoittuivat Osakan prefektuurissa sijaitsevaan Izumisanon kaupunkiin. Toisesta korona­tartunnasta tiedotettiin julkisuuteen keskiviikkona.

Izumisanon kaupuki on pyytänyt Ugandan delegaation edustajia pysymään hotellissaan ja välttämään harjoittelua heinäkuun 3. päivään saakka.

Lauantaina Japaniin saapuneiden ugandalaisten oli tarkoitus lähteä matkalle jo aiemmin, mutta heidän lähtönsä viivästyi Ugandan koronatilanteen käännyttyä pahempaan suuntaan.

Tokion olympialaiset on määrä järjestää 23. heinäkuuta alkaen. Kisat oli tarkoitus järjestää jo viime vuonna, mutta ne siirtyivät vuodella koronapandemian vuoksi.