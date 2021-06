Jalkapallon EM-visassa on viisitoista kysymystä.

Jalkapallon EM-lopputurnaus on edennyt neljännes­väli­erä­vaiheeseen. Nyt on hyvä hetki tarkistaa, kuinka hyvin EM-jalka­pallo on hallussa.

Valitettavasti Huuhkajien tie katkesi alku­lohko­vaiheeseen, mutta monia tapahtumia ehti osua myös Suomen kohdalle.

HS:n visassa on viisitoista kysymystä, joista jokaiseen on neljä vastaus­vaihtoehtoa.