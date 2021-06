Belgian ja Portugalin kohtaaminen on neljännesvälierien herkkupala.

Jalkapallon miesten EM-kisojen alkulohkot saatiin päätökseen keskiviikkona, ja 16 parhaan joukkueen neljännesvälierät alkavat lauantaina.

HS käy läpi neljännesvälierien otteluparit ja arvioi, mitkä joukkueet jatkavat puolivälieriin. Suluissa joukkueiden maailmanranking.

Wales (17.)–Tanska (10.)

A- ja B-lohkon kakkoset avaavat neljännesvälierät. Molemmat nojaavat vahvaan joukkuepeliin, mutta Walesin tähdet ovat säkenöineet aavistuksen kirkkaammin.

Gareth Bale on syöttänyt kaksi Walesin kolmesta maalista, mutta epäonnistui rangaistuspotkussa Turkki-voitossa.

Tanska raapi itsensä jatkoon menetettyään suurimman tähtensä Christian Eriksenin jo avausottelussa Suomea vastaan. Viimeisen kierroksen 4–1-voitto Venäjästä nosti joukkueen karsiutumisen partaalta jatkoon, joten itseluottamus ja yhteishenki ovat kunnossa.

Tanska on laukonut turnauksessa eniten maalia kohti, peräti 22 kertaa. Walesin lukema on 10.

Arvio: Tanska jatkoon.

Italia (7.)–Itävalta (23.)

Italia on ollut turnauksen toistaiseksi vakuuttavin joukkue, ja se voitti A-lohkon kaikki ottelut yhteismaalierolla 7–0. Joukkueesta löytyy leveyttä ja laatua jokaisella osa-alueella.

Itävalta otti kakkospaikan Hollannin voittamassa C-lohkossa ennen Ukrainaa. Joukkue häviää jokaisella kentän alueella vertailun Italialle selvästi, ja paras mahdollisuus jatkoon on jatkoajan ja rangaistuspotkukilpailun kautta.

Arvio: Italia jatkoon.

Hollanti (16.)–Tšekki (40.)

Hollanti väläytti jo turnauksen avausottelussaan Ukrainaa vastaan sekä parhaita että huonoimpia puoliaan. Täysin hallussa ollut ottelu lipsahti 2–0-johdosta tasatilanteeseen, mutta lopulta irtosi kuitenkin 3–2-voitto.

Joukkueessa on vahva keskilinja, joka voi kantaa yllättävänkin pitkälle. Kapteeni Georginio Wijnaldum on tehnyt jo kolme maalia ja hyökkäyksen ykköstykki Memphis Depay kaksi.

Tšekki jäi kolmanneksi D-lohkossa Englannin ja Kroatian jälkeen. Joukkueen kaikki kolme maalia alkulohkossa teki Patrik Schick.

Tšekin toivo lepää tiiviissä puolustuksessa ja Schickin harteilla.

Arvio: Hollanti jatkoon.

Belgia (1.)–Portugali (5.)

Suomen lohkon puhtaalla pelillä voittanutta Belgiaa ei varsinaisesti palkittu suorituksistaan, sillä vastaan tulee – lohkovoittajat pois lukien – turnauksen korkeimmalle sijoitettu joukkue.

Belgia jyräsi Venäjän ja Suomen, mutta oli avauspuoliajan Tanskaa vastaan pulassa. Toisella syntyi kaksi maalia, mikä toi 2–1-voiton.

Potentiaalia riittää vaikka turnauksen voittamiseen, mutta silti jo ensimmäinen este voi olla liian korkea.

Portugali aloitti turnauksen nihkeästi ja hoiti sitkeän Unkarin vasta viime hetken maaliryöpyllä. Saksaa vastaan joukkue jäi pahasti jyrän alle, mutta päätösottelussa Ranskaa vastaan esitys oli jälleen varsin ehjä.

Cristiano Ronaldo teki joukkueen seitsemästä maalista peräti viisi, joista kolme rangaistuspotkuista. Lisäksi tilillä on yksi maalisyöttö.

Joukkueet ovat olleet tilastojen valossa erittäin tasaisia turnauksessa tähän asti, ja tästä ottelusta on lupa odottaa neljännesvälierien herkkupalaa. Belgia saa Ronaldon helpommin kuriin kuin Portugali kolmesti osuneen Romelu Lukakun.

Arvio: Belgia jatkoon.

Kroatia (14.)–Espanja (6.)

Kroatia selvitti tiensä D-lohkon kakkoseksi ennen Tšekkiä samalla maalierolla, mutta tehtyjen maalien turvin.

Joukkue ei varsinaisesti vakuuttanut yhdessäkään ottelussa. Joukkue laukoi yhteensä 30 kertaa, joista 10 maalia kohti.

Espanjan peli aukesi kunnolla vasta E-lohkon päätösottelussa, ja Slovakia sai 5–0-selkäsaunan. Se riitti lohkon kakkossijaan Ruotsin jälkeen.

Espanja on laukonut turnauksessa yhteensä 45 kertaa. Maalia kohti on suuntautunut 19 laukausta, mikä on toiseksi eniten Tanskan (22) jälkeen.

Arvio: Espanja jatkoon.

Ranska (2.)–Sveitsi (13.)

Ranska ei varsinaisesti vakuuttanut ”kuolemanlohkossa”, mutta silti ykkössija irtosi ennen Saksaa ja Portugalia.

Joukkue laukoi vain kymmenen kertaa kohti vastustajan maalia ja teki neljä maalia, joista yksi oli Saksan Mats Hummelsin oma maali.

Potentiaali on kuitenkin paperilla kisojen kovin, joten varaa parantaa on reilusti.

Sveitsi jäi Italian ja Walesin jälkeen A-lohkon kolmanneksi. Se teki Ranskan tapaan neljä maalia, mutta laukoi yhteensä 15 kertaa maalia kohti.

Joukkueessa riittää taitoa yllätykseen, mutta Italialle kärsitty 0–3-tappio antaa suuntaa tasoerosta ehdottomiin huippujoukkueisiin.

Arvio: Ranska jatkoon.

Englanti (4.)–Saksa (12.)

Todellinen klassikko ja neljännesvälierien toinen herkkupala, vaikka kumpikaan joukkue ei ole vakuuttanut EM-turnauksessa tähän asti kuin välähdyksittäin.

Englannin alkulohko sujui todella tahmeasti. Se voitti Kroatian ja Tšekin 1–0, mutta jäi maalittomaan tasapeliin Skotlannin kanssa.

Englanti laukoi maalia kohti yhteensä säälittävät viisi kertaa. Sillä irtoaa turnauksen kolmanneksi viimeinen sija Suomen (3) ja Slovakian (2) yläpuolelta.

Saksa pelasi avausottelussa tasaväkisesti Ranskaa vastaan, vaikka hävisi. Portugali-voitto lukemin 4–2 näytti, mihin joukkue pystyy. Unkaria vastaan nousu 2–2:een ja kakkospaikalle oli osoitus henkisestä kovuudesta.

Arvio: Saksa jatkoon.

Ruotsi (18.)–Ukraina (24.)

Sinikeltaisessa kohtaamisessa Ruotsi on lievä ennakkosuosikki, mutta jatkopaikka ei todellakaan irtoa keskinkertaisella suorituksella.

Ruotsi voitti E-lohkon ja jätti taakseen muun muassa Espanjan. Ukraina sen sijaan jäi Hollannin ja Itävallan jälkeen kolmanneksi C-lohkossa.

Ruotsi on laukonut turnauksessa maalia kohti vain kahdeksan kertaa, Ukraina 14. Yhteislaukausmäärät ovat 29 ja 30.

Maaleja molemmat tekivät alkulohkossa neljä, ja vähämaalista voi ennustaa myös neljännesvälierien viimeisestä kohtaamisesta.

Molemmilla joukkueilla on omat tähtensä, mutta Ruotsilla vastuu jakaantuu aavistuksen leveämmälle kuin Ukrainalla.

Arvio: Ruotsi jatkoon.

