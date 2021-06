Ari Lahti kertoo olevansa äärimmäisen ylpeä sekä Huuhkajien että kannattajien käyttäytymisestä jalkapallon EM-kisojen aikana.

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti kokee Huuhkajien EM-kisaurakan vieneen suomalaista jalkapalloa ”megaharppauksin eteenpäin”. Suomi sai kolmesta EM-kisaottelustaan kolme pistettä ja sijoittui kovan alkulohkonsa kolmossijalle.

”Urheilullisesti erittäin onnistunut esitys. Jatkopaikka jäi käytännössä muutaman sentin päähän siinä Venäjä-ottelussa”, Lahti tiivistää.

Hän tarkoittaa Joel Pohjanpalon puskemaa osumaa, joka todettiin videotarkastuksen jälkeen niukasti paitsioksi. Yksi lisäpiste olisi vienyt Suomen neljännesvälieriin.

Suomi avasi kisat 1–0-voitolla Tanskasta. Venäjälle maa hävisi samoin numeroin, maailmanrankingin ykkösmaa Belgia puolestaan löi Huuhkajat 2–0.

Kolme pistettä kolmesta ottelusta on saldo, joka olisi taatusti tyydyttänyt Huuhkajien seuraajia ennen kisoja. Nyt tulos saattoi jopa jäädä kaivelemaan – Suomi sai pisteensä Tanskan hallinnasta huolimatta, mutta Venäjältä oli otettavissa enemmän.

Lahti kertoo, ettei pistemäärä jäänyt kaivelemaan, vaikka joukkueen ja valmennuksen tavoitteena ollut jatkopaikka jäikin saavuttamatta.

”Tosi lähelle päästiin. Toki tiesimme etukäteen, että kolme pistettä on nafti, ja sillä voi päästä hyvällä tuurilla, mutta neljä pistettä tarvittaisiin. Urheilu on tällaista, turha sitä on jäädä surkuttelemaan tai harmittelemaan”, Lahti sanoo.

Puheenjohtaja muistuttaa Huuhkajien lähtökohdasta. Suomi rankattiin ennen EM-kisoja joko turnauksen heikoimmaksi tai toiseksi heikoimmaksi joukkueeksi.

”Ja nyt kuitenkin käytännössä olimme ensimmäinen putoaja kuudentoista [joukkueen] ulkopuolella. Olimme ehkä se numero 17, ja mielestäni se on meidän rankingiin nähden erittäin hyvä suoritus”, Lahti sanoo.

Lahti on tyytyväinen myös Huuhkajien pelilliseen ilmeeseen. Hän kertoo antavansa täysin puhtaat paperit koko joukkueelle.

”Ei nyt tällä kertaa pystytty parempaan. Belgian kanssakin rimpuiltiin se 74 minuuttia 0–0:ssa, mikä olisi riittänyt jatkoon, ja Venäjä-ottelu oli senteistä kiinni.”

Urheilullista tulosta enemmän Lahtea lämmittää kokonaisuus, joka oli hänen mukaansa menestystarina niin Palloliitolle kuin koko suomalaiselle jalkapallolle.

Joukkueen ja kannattajien käytös Tanskan Christian Eriksenin sydänpysähdyksen jälkeen sekä pelaajien harkitut kommentit ja positiivinen esiintyminen läpi turnauksen kirkastivat Suomi-kuvaa enemmän kuin mikään maabrändityöryhmä.

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti (edessä) ja pääsihteeri Marco Casagrande saapumassa Terijoella järjestettyyn lehdistötilaisuuteen 8. kesäkuuta.

Lahti kertoo huomanneensa saman myös Suomen Kööpenhaminan-suurlähetystön mediaraportista sekä ulkoministeriön mediayhteenvedosta.

Tanskassa esiin nousivat kannattajien vuoropuhelu tanskalaiskannattajien kanssa ja pelaajien käyttäytyminen. Ulkoministeriön yhteenveto puolestaan oli Lahden mukaan pelkkää suitsutusta.

”Täytyy olla äärimmäisen ylpeä sekä joukkueen että kannattajien käyttäytymisestä. Huuhkajien käyttäytyminen läpi kisojen antoi myönteistä Suomi-kuvaa, mutta kuitenkin niin, että tosissaan taisteltiin ja vietiin kisat läpi hyvässä urheiluhengessä”, hän sanoo.

EM-kisoissa tapahtui Palloliiton näkökulmasta kaksi isoa asiaa, Lahti kertoo. Ensinnäkin Suomi aseteltiin eurooppalaisella jalkapallokartalla uuteen asemaan, minkä Lahti uskoo jatkossa näkyvän sekä pelaajien että valmentajien arvostuksessa.

”Meille [Palloliitolle] on iso haaste, että saamme Suomen pidettyä siellä uudessa kohdassa ja pystymme vastaamaan siihen, että osaamisemme ja suorituksemme ovat sellaisia, että olemme noissa kisoissa jatkossakin.”

Tärkeimmäksi asiaksi Lahti nostaa nykylasten kokemusten merkityksen. Kun Lahti katsoi pikkupoikana arvokisoja televisiosta, olivat sankarit ja esikuvat ulkomaalaisia.

”Nyt sitten Huuhkajien ja ensi kesänä Helmareiden ansiosta meillä on kasvamassa 10-vuotiaiden ja nuorempien sukupolvi, joille on itsestäänselvää, että sankarit ovat myös suomalaisia, ja myös suomalaiset pelaavat isoilla areenoilla.”

Esikuvien merkitys on suuri, kun lapset aloittavat harrastustaan. Siksi Huuhkajien EM-kisaurakan todellinen arvo mitataan aivan muilla mittareilla kuin tuloksilla.

”Meidän houkuttelevuus lasten ja nuorten liikunnan muotona tulee olemaan tulevaisuudessa entistä vahvempi, ja silloin puhutaan yhteiskunnan kannalta merkittävästä asiasta”, Lahti näkee.

”Jalkapallo on helppo ja halpa harrastus. Toivon, että olemme omalta osaltamme vieneet eteenpäin sitä, että suomalaiset nuoret liikkuvat ja heillä on suomalaisia sankareita ja esikuvia, joita kohti kentillä pyritään.”

Maajoukkueen pelaajat ovat avarakatseisia esikuvia, joiden nykyaikainen arvopohja välittyi lukuisista kisojen aikaisista haastatteluista.

”Silloin ei voi muuta kuin olla liiton puheenjohtajana tyytyväinen ja ylpeä tästä porukasta.”

Huuhkajien arvokisapaikka toteutti sukupolvien unelmat ja osoitti Lahden mukaan sen, ettei mikään ole mahdotonta, kun työhaalarit puetaan päälle. Kisoissa maajoukkue todisti olevansa paikkansa arvoinen.

Ari Lahti (kesk.) seurasi Huuhkajien harjoituksia Terijoella kentän laidalla 10. kesäkuuta.

Huuhkajien ympärille syntynyt ja synnytetty buumi poikii oikein hyödynnettynä hyvää suomalaiselle jalkapallolle, mutta miten asia näkyy kotimaisissa katsomoissa?

Millä tavoin jalkapallo ja Veikkausliiga hyödyntävät nosteen, joka on jäänyt hyödyntämättä sekä koripallossa että lentopallossa, jossa arvokisat kiinnostavat, mutta kotimaiset sarjat eivät?

”Se on kieltämättä haaste, miten saamme katsojat varsinkin nyt koronan jälkimainingeissa katsomoihin. Se ei ole ihan yksinkertainen kuvio”, Lahti myöntää.

Hän uskoo ratkaisun löytyvän osaltaan olosuhteista. Monella paikkakunnalla parannetaan tai ainakin tullaan parantamaan stadionolosuhteita ja sitä kautta palveluita, mikä kirkastaa ihmisten mielikuvaa kotimaisesta jalkapallosta.

Veikkausliigaa edusti kisoissa yksi pelaaja, HJK:n Daniel O’Shaughnessy. Suuri osa Huuhkajien pelaajista on kuitenkin kulkenut urallaan kotimaisen pääsarjan kautta, mutta nähtäväksi jää, osaavatko seurat hyödyntää asiaa markkinoinnissaan.

Jalkapallon näkyvyydestä asia ei jää kiinni. Helmarit pelaa naisten EM-kisoissa ensi kesänä ja miesten futsalmaajoukkue omissa EM-kisoissaan jo alkuvuodesta.

”Elämme Palloliiton näkökulmasta hyvin poikkeuksellista aikaa”, Lahti sanoo ja toivoo Huuhkajien liidon jatkuvan myös MM-karsinnoissa.

EM-kisapaikka on tuonut suomalaiselle jalkapallolle jo yli kymmenen miljoonaa euroa pelkästään palkintorahoina.

”Isoin homma oli se, että saimme sen 9,25 miljoonaa, kun pääsimme turnaukseen, ja tuosta Tanska-voitosta tuli miljoona euroa suoraa rahallista hyötyä”, Lahti sanoo.

Palloliiton yhteistyökumppanien määrä on kasvanut jo parin vuoden ajan, ja myös heiltä on tullut liiton suuntaan myönteistä palautetta joukkueen käyttäytymisestä.

”Kumppanit ovat varmasti saaneet sen, mitä ovat lähteneet hakemaan, ja ehkä enemmänkin. Yritämme pitää huolta siitä, että teemme jatkossakin työtä sellaisten arvojen ohjaamana, mitkä kiinnostavat yhteistyökumppaneitamme”, Lahti sanoo.

Arvokisahuuma on näkynyt myös Huuhkajien fanituotemyynnissä, ja esimerkiksi yli 22 000 kappaleen erä pelipaitoja alkaa olla jo myyty loppuun.

”Tuo paitahan on sellainen, että siinä on kaksi hyvää puolta. Se on hyvännäköinen ja näyttävä. Tiesimme siitä tulevan aikamoinen menestys, mutta se, että suomalaiset ovat ottaneet sen näin hienosti vastaan, lämmittää mieltä”, Lahti sanoo.

”Se mielikuva, mitä joukkue on saanut aikaan suomalaisissa, on omalta osaltaan lisännyt kysyntää. Ihmiset haluavat tunnustaa väriä ja olla voimakkaasti tukemassa Huuhkajien joukkuetta.”

