Suomen urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani kritisoi vahvasti Tokion olympialaisten järjestämistä, sekä ylipäänsä olympialaisia ja Kansainvälisen Olympia­komitean (KOK) toimintaa.

Itani kirjoitti Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla (24.6.), että olympialaisista on muodostunut urheilulle enemmän ongelma kuin mahdollisuus.

”Nykymuotoiset olympialaiset ruumiillistavat kansainvälisen urheilu­liikkeen ahneutta, näkö­alattomuutta ja yhteiskunnallista välinpitämättömyyttä aikana, jolloin urheilulla voisi – ja pitäisi – paitsi mahdollistaa yksilöiden omia unelmia, niin erityisesti myös taistella yhteiskunnallisia epäkohtia vastaan, eikä peittää niitä mainos­toimistojen luomilla mielikuvien sumuverhoilla”, Itani kirjoittaa.

Itanin mukaan KOK:n ja kansainvälisten lajiliittojen tulisi muistaa, että niiden tärkein tehtävä on varmistaa urheilun tulevaisuus, ei omien instituutioiden säilyminen.

Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki ei ole lukenut Itanin kirjoitusta.

Lehtimäki toteaa, että nyt kysymykseen olympialaisten mielekkyydestä vastaa virkamies, joka työskentelee sen eteen, että urheilijoilla olisi mahdollisuus näyttää toteen osaamisensa kansainvälisellä huipulla.

”Olemme urheilijoiden eduskunta, teemme heidän unelmaansa mahdolliseksi, jotta urheilijat saisivat kansainvälistä menestystä. Siinä katsonta­kannassa olympialaisilla on iso merkitys. Itse arvostan sitä, että urheilijat saavat neljän vuoden välein mahdollisuuden näyttää toteen osaamisensa”, Lehtimäki sanoo.

Lehtimäki huomauttaa, että huippu-urheilun alle kuuluu muitakin kuin olympia­lajeja. Viiden renkaan kilpailujen rinnalla on nykyään myös monia muita isoja kansain­välisiä kilpailuita.

”Maailma muuttuu, olympialaisten painoarvo on ennen ollut suurempi, nyt rinnalle on tullut muita kisoja, ammattiurheilua etenkin. Urheilijoille olympialaiset on hirmu tärkeät edelleen”, Lehtimäki toteaa.

Suomen urheiluliiton hallituksen sekä Kansainvälisen ja Euroopan yleisurheiluliiton hallituksen jäsen Antti Pihlakoski on lukenut Itanin kirjoituksen.

Pihlakosken kanta Tokion kisoihin on, että ne on syytä järjestää, mutta niin terveys­turvallisesti kuin mahdollista. Hänestä on kuitenkin hyvä, että urheilun sisällä käydään keskustelua.

Jotain hän jäi tekstistä kaipaamaan.

”Mikä olisi vaihtoehto, jos olympialaisia ei olisi kahdeksaan vuoteen, miten asiat ideaali­maailmassa järjestettäisiin? Tekstistä jäi myös vähän sellainen mielikuva, että kansainväliset urheilujärjestöt ovat huonoja, mutta se ei pidä paikkaansa.”

Pihlakoski on istunut kansainvälisen yleisurheiluliiton hallituksessa kuusi vuotta. Hän uskoo, että urheilun avulla voi muuttaa maailmaa.

”Olen ylpeä liiton tavasta hoitaa vaalit. Kaikki ehdokkaat tutkitaan tarkkaan ja vaalisäännöt ovat tiukat. Sillä on merkitystä, ketkä asioista järjestöissä päättävät. Silloin toiminnot kehittyvät ja reflektoivat ympäröivää yhteiskuntaa.”

Olympiapronssia voittanut aitajuoksija Arto Bryggare ei ollut lukenut Itanin kirjoitusta, mutta lyhyen tiivistelmän jälkeen ymmärsi olevansa osittain eri mieltä tämän kanssa.

Bryggare kehuu olympiakomiteaa valtavista askeleista, kun verrataan toimintaa muuhun kansainväliseen urheiluun. Naisten asemaa ja ilmasto­asioita on parannettu.

Hän kuitenkin myöntää olympialiikkeen epäonnistuneen joissain asioissa. Raha on välillä ajanut perusarvojen ohi.

Hänen mukaansa olympialiike toimii samalla tavalla kuin muutkin kansainväliset organisaatiot.

”Parhaimmillaan ne tarjoavat isoja mahdollisuuksia, pahimmillaan jos ne puretaan, maailma lähestyy kaaosta”, kertoo olympiamitalisti.

”On turha väittää, että Pariisin ilmastosopimus olisi täydellinen paperi, mutta ilman sitä olisimme kauempana ratkaisua. Sama pätee myös olympia­liikkeeseen.”

Bryggaren mukaan ratkaisu ei ole purkaa jo olemassa olevia rakenteita.

Niitä tulisi sen sijaan kehittää. Uuden rungon kehittäminen olisi työläs tehtävä.

Entinen aitajuoksija toivoo, että kesäolympialaiset järjestettäisiin koronaviruspandemiasta huolimatta.

”Maailma on pienentynyt ja teknologia on lähentänyt meitä. Sillä on valtavia myönteisiä vaikutuksia. Jos kuitenkin jäämme kuvaruutujen taakse, niin se ei ole hyvä asia ihmis­kunnan kannalta”, Bryggare sanoo.

Myös Kuortaneen urheiluopiston rehtori ja keihäänheiton olympiavoittaja Tapio Korjus on Itanin jutun luettuaan eri mieltä useasta jutun mielipiteestä.

”Tilanne ei ole niin mustavalkoinen kuin mitä Sami Itani sanoi”, hän uskoo.

”Olympiakomitea tekee laajasti eettistä, urheilijalähtöistä työtä ja pyrkii ratkaisemaan nyky­maailman ongelmia.”

Korjus on samaa mieltä Bryggareen kanssa siitä, että kisat tulisi järjestää. Hänen mukaansa rajoitukset ovat todella tiukat osallistuville joukkueille, katsojille ja muille matkustajille.

”Ollaan opittu elämään tilanteen kanssa. Urheilijat ja maat kyllä ymmärtävät vakavuuden. En koe, että koronapeikkoa olisi ilmassa”, hän sanoo.

Korjuskaan ei näe, että olympiakomitean lakkauttaminen olisi hyvä asia. Hänen mielestään olympia­liikkeessä tehdään perusteellista työtä ja siellä ollaan tietoisia vastuullisuuden ongelmista.

”Lopulta organisoitu toiminta on aina turvallisempaa kuin organisoimaton toiminta.”

Tokion kesäolympialaisten terveysturvallisuus on herättänyt huolta.

Tokioon on matkustamassa 15 000 urheilijaa, tuhansia valmentajia, huoltajia ja toimittajia. Lisäksi mukana on 70 000 vapaaehtoista työntekijää eri puolilta Japania.

HS:n pääkirjoitustoimittaja Annikka Mutanen kirjoitti kolumnissaan, että on eri asia järjestää jalkapallon EM-kisat kuin olympialaiset. Yhden lajin tapahtumaan osallistuu satoja urheilijoita ja toimitsijoita, kun taas olympialaisiin lähes satatuhatta.

Enemmistö japanilaisista on vastustanut olympialaisia koko vuoden ajan. Japanilaisista on keritty rokottamaan vasta murto-osa.

Myös Itani kirjoittaa, että pandemian riskit ovat painava syy perua olympialaiset, vaikkakin hän Vieraskynä-kirjoituksessaan keskittyy olympialaisten järjestämiseen pandemianäkökulmaa laajemmin.

Osin ongelma on se, että kisoihin on laitettu miljardeja euroja.

Urheilijat ovat myös treenanneet kisoja varten kovasti. Kysymykseen ei ole helppoa ratkaisua.

Tokion kesäolympialaisiin osallistuva Topi Raitanen sanoo, ettei ole urheilijan asia ottaa kantaa kisojen järjestämiseen. Hän osallistuu olympialaisissa 3 000 metrin estejuoksuun.

”En ole asiaan perehtynyt niin paljon, että osaisin sanoa juuta tai jaata. Toivon, että kisat järjestetään turvallisesti niin urheilijoille kuin Japanin kansalle”, hän sanoo.

Koska kisat ollaan järjestämässä, hän myös aikoo sinne lähteä. Olympialaiset ovat suurimmat kisat, joihin urheilija voi osallistua ja tällä hetkellä se, mihin Raitanen keskittyy täysillä.

Hän uskoo päätöksen tulevan korkeammalta taholta, jos kilpailuihin ei olisi turvallista osallistua.

”Mun tehtävä on urheilla ja antaa muiden stressata muista asioista.”