Romelu Lukakun (kesk.) ja Eden Hazardin Belgia ei selviä helpolla pudotuspeleissä. Neljännesvälierävastustaja on Portugali ja puolivälierävastustajaksi on tarjolla alkulohkossa vakuuttanut Italia.

Jalkapallon miesten EM-kisat ovat edenneet pudotuspelivaiheeseen. Lauantai-iltana alkavat neljännesvälierät, joita pelataan kaksi paria per päivä -tahdilla.

Samalla tiedossa on EM-kisojen pudotuspelikaavio, jota pitkin eri maat pyrkivät nousemaan kohti Euroopan mestaruutta. Kaavio on herättänyt runsaasti huomiota, sillä sen ylä- ja alaosat ovat huomattavassa epätasapainossa. Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan maailmanrankingin seitsemästä parhaasta maasta peräti viisi on yläosassa kaaviota ja vain yksi (Englanti) on sen alaosassa. Brasilia, listakolmonen, ei tietenkään EM-kisoissa esiinny.

Yläosan kaaviota muodostavat otteluparit Belgia–Portugali, Italia–Itävalta, Ranska–Sveitsi ja Kroatia–Espanja. Alaosassa kaaviota ovat Ruotsi–Ukraina, Englanti–Saksa, Hollanti–Tshekki ja Wales–Tanska. Kummastakin kaavion osasta saadaan yksi finaalijoukkue. Kukin voi itse päätellä, kummasta osasta tie olisi helpompi.

Samankaltainen tilanne koettiin myös vuoden 2018 MM-kisoissa.

Voisi helposti ajatella, että kaaviosysteemissä on oltava jokin valuvika, kun näin on käynyt kaksissa arvokisoissa putkeen. Fifan ja Euroopan kollega Uefan olisi syytä tarkastella järjestelmäänsä kriittisesti, mutta on niinkin, että kaaviot olisivat tasapainoisemmat, mikäli joukkueet olisivat pelanneet kentällä edes hieman eri tavoin.

Pudotuspelikaavio pohjautuu alkulohkojen sijoituksille. Ruotsi nokitti E-lohkossa ennakkoarvioiden vastaisesti Espanjan. Lohkovoittajana länsinaapurimme ansaitsi paikkansa alaosaan kaaviota. Espanja taas pompahti ylös. Lisäksi, mikäli Suomi olisi onnistunut nipistämään pisteenkin lisää kehnohkolta Venäjältä ja se olisi edennyt lohkokolmosten vertailussa jatkoon ohi Ukrainan, tämä olisi siirtänyt hirmulohko F:n kolmosen, Portugalin, alaosaan kaaviota ja tarkemmin Hollannin neljännesvälierävastustajaksi.

Mikäli Espanja olisi odotusten mukaisesti voittanut lohkonsa ja Portugali olisi päätynyt Belgian sijaan Hollannin kiusaksi, kaavioiden osat näyttäisivät huomattavasti tasapainoisemmilta. Marginaalit ovat pienet.

Pudotuspelikaavion pohjautuessa alkulohkosijoituksille itse alkulohkojaot pohjautuvat arvonnalle. Alkulohkot eivät usein ole tasavertaisia keskenään, kuten F-lohkon Ranska–Saksa–Portugali-trio ja kelpo Unkari todistavat. Joukkueet arvotaan eri alkulohkoihin neljästä eri korista. Korit taas pohjautuvat EM-karsintojen tuloksille. Mitä paremmin pelaat karsinnoissa, sitä parempaan koriin päädyt.

Fifan tai Uefan on perin vaikea muuttaa maiden arvonta- tai urheilullista menestystä. Pallon pomppiessa tiettyyn suuntaan alkulohkojen koostumusten sekä sitä kautta pudotuspelikaavion epätasapainoisuus on aina mahdollista.

