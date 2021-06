Helsinkiläinen Timo Petänen, 45, pyöräili Hangosta Nuorgamiin. 1 450 kilometrin matka taittui 61 tunnissa ja kuudessa minuutissa.

Helteinen Etelä-Suomi, ukkosmyrskyn riepottelema ympäristö kanta­tiellä 78 ja pohjoisimman Lapin lähes pakkaselta tuntuva viileys näyttivät helsinkiläiselle Timo Petäselle, mitä Suomen luonto säätilan ääripäissä tarjoaa.

Äärimmäinen oli myös Petäsen urakka. 45-vuotias aktiiviliikkuja pyöräili Hangosta Nuorgamiin eli Suomen päästä päähän uudessa ennätysajassa: 1 450 kilometrin mittainen matka taittui 61 tunnissa ja kuudessa minuutissa.

Petänen lähti matkaan maanantaina kello 9.10.

Hän oli perillä keskiviikkona kello 22.16, joten helsinkiläisen Samuli Mäkisen kaksi vuotta sitten tekemä ennätys rikkoutui 32 minuutilla. Miesten reitit poikkesivat hieman toisistaan.

”Otin tiekartan paperiversion, avasin sen eteeni ja katsoin, mistä menisi kiva reitti ja mistä en ole ajanut”, Petänen kertoi torstaina vaimonsa vanhempien koti­paikasta Sodankylästä.

”Vaikka yritinkin ennätystä, niin en minä kuitenkaan niin tosissani ollut, ettei voisi nauttia siitä matkasta.”

Suomen ääripäiden välinen matka on tarkoitus ajaa ennätys­yrityksen aikana vapaa­valintaista reittiä mahdollisimman nopeasti. Ulkopuolisen huollon käyttö on kielletty, mutta esimerkiksi ohikulkijoilta saa pyytää apua ja reitin varrella olevalta maatilalta vettä. Kaikki tarvittava on kannettava mukana tai ostettava matkan varrelta.

Petänen kertoi koko strategiansa perustuneen siihen, että hänen keski­tunti­nopeutensa on muutaman kilometrin kovempi kuin Samuli Mäkisellä.

Oulun jälkeen Petänen koukkasi Rovaniemelle itäistä reittiä Ranuan ja Pudasjärven kautta, kun Mäkisen reitti oli suorempi. Hän ei siis valinnut reittiä ukkosta väistääkseen.

”Ajattelin, että hyvällä säkällä pääsen sen alta pois, mutta minulla kävi huono säkä. Jos olisin ollut siellä puoli tuntia aiemmin, en olisi jäänyt ukkosen alle. Nyt olin tunnin ja 20 minuuttia kirjaimellisesti puskassa ja hytisin vesisateessa miljoonan hyttysen kanssa, kun ei ollut paikkaa, minne mennä”, Petänen kertasi.

Ukkonen nousi Ranuantien ylle niin nopeasti, ettei Petänen ehtinyt etsiä maatilaa tai bussi­pysäkkiä päivä­unilleen. Niinpä koko tauko sujui valvoessa.

”Siinä oli ukkonen täydellisesti päällä. Maasalamat iskivät koko ajan ympärille, eikä liikkeelle voinut missään nimessä lähteä”, Petänen sanoi.

Timo Petänen kuvattuna ennen lähtöään Hangon vapaudenpatsaalla.

Turvallisuus oli Petäsen toiminnan lähtökohta koko reissun ajan, vaikka matkan loppupuolelle osuneet päiväunet olisivatkin monelle järkytys kestoltaan.

Petänen korosti ajatelleensa turvallisuutta myös unentarpeen suhteen ja nukkuneensa silloin kun piti. Hänelle väsyneenä ajaminen sopi, vaikka se toikin omat haasteensa.

”Väsymys lamaannuttaa niin täydellisesti, että en ole ikinä ennen kokenut sitä. Mieli alkaa harhailla ihan täysin niin, että menee jonkinnäköiseen usvaan eikä oikein tiedä, mikä on todellista ja mikä ei”, Petänen kuvaili.

Kun väsymys lopulta otti niskalenkin huimaa urakkaa toteuttavasta kestävyysurheilijasta, asetti Petänen kellon soimaan 11 minuutin päähän.

”OIin sen jälkeen muutama tunnin ihan kondiksessa, enkä huomannut, että olin valvonut kaksi yötä. Sitten meni muutama tunti, enkä pystynyt kontrolloimaan [tilannetta], joten menin seitsemän minuutin pikapäikkäreille”, hän sanoi.

Lopulta Petänen oli niin väsynyt, että hän melkein nukahti hiili­kuitu­runkoisen maantiepyöränsä tangolle Inarintiellä kesken kirivaiheensa.

”Otin neljän minuutin päikkärit siinä kohtaa ja pystyin jatkamaan loppuun asti eli varmaan 12 tuntia vielä. Kolme lyhyttä power napiä hoitivat aivot siihen kuntoon, että pääsi väsymyksestä eroon”, Petänen sanoi.

Hän joutui kovaan paikkaan jo alkumatkasta, kun lämpötila kohosi paahteessa yli 30 asteen.

”Kestän hyvin lämpöä, mutta se oli melkein kuumempi kuin mitä kestin. Siinä kohtaa kysyin itseltäni, onko tämä järkevää. Menin aika kovaa, niin kuin oli tarkoituskin, kun oli myötätuuli. Välillä tuntui siltä, että fysiikka tulee vastaan ihan sen lämmön takia.”

