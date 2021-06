Bottas sai rangaistuksen perjantaina pyörähdettyään harjoitusten aikana varikko­suoralla. Kimi Räikkönen oli vasta 18:s.

Formula ykkösten kuljettajien MM-sarjaa johtava Red Bullin Max Verstappen lähtee sunnuntaina ajettavaan Steiermarkin gp:hen paalupaikalta.

”Viikonloppu on ollut erittäin hyvä, ja mielestäni kolmannen osion ensimmäinen kierros oli lopulta tarpeeksi hyvä. Olen erittäin onnellinen ollessani paalulla koti­radalla”, Verstappen sanoi F1-sarjan haastattelussa aika-ajojen jälkeen.

Paalupaikka on 23-vuotiaalle hollantilaiselle kauden kolmas. Verstappenin aika 1.03,841 oli alle kaksi kymmenystä nopeampi kuin toiseksi nopein kuljettaja Valtteri Bottas saavutti parhaalla kierroksellaan.

”Se oli vahva kierros, ja tunsin oloni hyväksi. Huomenna on uusi päivä. Edessä on pitkä kilpailu, ja kaikki on mahdollista”, Bottas sanoi.

Ajan 1.04,035 ajanut Mercedes-kuljettaja Bottas ei kuitenkaan pääse Spielbergin radalla Itävallassa ajettavaan kisaan eturivistä, sillä hän sai kolmen lähtöruudun rangaistuksen pyörähdettyään perjantain harjoituksissa varikkosuoralla.

Rangaistus pudottaa Bottaksen kakkosruudusta viidenteen ruutuun, joten eturiviin nousee kolmanneksi jäänyt nastolalaisen tallikaveri Lewis Hamilton.

”Se ei ollut mikään mahtavin sessio, mutta olen silti eturivissä”, Hamilton tiivisti.

Alfa Romeon Kimi Räikkösen aika-ajo päättyi jo ensimmäisessä vaiheessa. Räikkönen jäi sijalle 18 ja starttaa sunnuntain kilpailuun kolmanneksi viimeisestä lähtö­ruudusta.