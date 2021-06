W Series ajetaan tänä vuonna F1-kisaviikonloppujen yhteydessä. Kausi käynnistyy lauantaina Itävallassa.

KoronavirusPandemian vuoksi välivuoden viime vuonna viettänyt W Series palaa jälleen radoille tulevana viikonloppuna.

Autourheilun naisten kuninkuusluokka ajetaan tänä vuonna F1-kisa­viikonloppujen yhteydessä, ja avauskilpailu on edessä lauantaina. Yhtenä suosikeista Itävallan Red Bull Ringillä käynnistyvään kauteen lähtee Emma Kimiläinen.

Avauskausi meni suomalaiselta pieleen jo ensimmäisessä kilpailussa tulleen niskavamman vuoksi, mutta paluunsa jälkeen viimeisissä kilpailuissa Kimiläinen, 31, osoitti kykenevänsä olemaan sarjan nopeimpia kuljettajia.

Tällä kaudella suomalaiskuskin tavoite on mestaruus.

”Kauden aloitustestien perusteella se on täysin mahdollista”, Kimiläinen totesi NENT Groupin tiedotteessa.

Mestaruutta puolustaa brittiläinen Jamie Chadwick, joka kuuluu myös Williamsin F1-tallin kuljettaja-akatemiaan.

Chadwick, 23, voitti avauskaudella kaksi osakilpailua, mutta vei mestaruuden erityisesti tasaisuutensa ansiosta.

Kimiläisen ja Chadwickin lisäksi ennakkosuosikkien joukkoon lukeutuu ainakin avauskaudella täpärästi toiseksi jäänyt hollantilainen Beitske Visser.

Kaudesta on ennakkotestien perustella odotettavissa kuitenkin hyvin tasaista, mitä vahvistaa entisestään se, että kaikilla kuljettajilla on käytössään samanlainen F3-auto.

Ensimmäisellä kaudella kuljettajat ajoivat kaikki saman tallin alaisuudessa, mutta tällä kaudella aloitetaan siirtymä tavanomaisempaan täysin tallipohjaiseen sarjaan.

Kimiläinen ajaa tällä tietoa kauden Ecure W -tallissa, joka on yksi sarja­järjestäjän talleista. Tallikaverinaan hänellä on Abbie Eaton, joka on tunnettu myös The Grand Tour -ohjelman testikuljettajana sarjan toisella ja kolmannella tuotanto­kaudella.

Palkintorahoja tulevalla kaudella maksetaan yhteensä 1,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, joista voittajalle kuuluu puolen miljoonan dollarin potti.

Ehkä jopa olennaisempaa on kuitenkin se, ettei yksikään sarjan 18 kuljettajasta joudu maksamaan ajamisesta, mikä on moottoriurheilun maailmassa hyvin harvinaista.

”Tässähän on melkein kissanpäivät. Ajaminen ei maksa mitään, kaikki kustannukset ja muut asiat hoidetaan, ja menestyksestä maksetaan vielä hyvät palkintorahat. Ei tällaista ole muualla kuin F1:ssä tai jonkun autotehtaan tehdaskuskina”, Kimiläinen totesi Urheilulehden (25/2021) haastattelussa.

W Seriesin kauden avauskilpailu ajetaan 26. kesäkuuta. Elisa Viihde Viaplay näyttää kaikki osakilpailut suomeksi selostettuina suorina lähetyksinä.