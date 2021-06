Steiermarkin osakilpailu Itävallassa tulee alavireisesti ajaneelle Valtteri Bottakselle oikeaan aikaan.

Mercedeksen Formula 1 -kuljettaja Valtteri Bottas kävi viime viikonloppuna Ranskan gp:ssä talliradiossa harvinaisen kuumana. Häntä korpesi Mercedeksen juuttuminen yhden varikkopysähdyksen taktiikkaan, kun kuluneiden renkaiden kanssa kamppaillut Bottas olisi kaivannut toista stoppia.

Kun tulevan viikonlopun Steiermarkin gp lähestyy, Bottaksen kiukku on laantunut. Ranskassa viestiään voimasanoin ryydittänyt Bottas muotoilee toiveensa jo diplomaattisemmin.

"Oli tärkeää käydä yksityiskohdat läpi, joten ymmärrän kokonaisuuden nyt paremmin. Tosiasia on, että renkaani eivät olleet optimaalisessa kunnossa. Jos kuljettaja tai tiimi ovat tyytymättömiä, ratkaisu on käydä tilanne läpi hyvin rehellisesti”, Bottas kertoi Itävallan Spielbergissä.

Bottas on tunnettu lojaalisuudestaan. Siksi hän on ollut oiva kumppani tallikaverilleen Lewis Hamiltonille, joka moninkertaisena maailmanmestarina on voinut täysin luottaa Bottakseen.

"Kuljettaja oppii viestinnästä ja palautteesta. Ehkä minun on oltava vielä suorempi, mutta luulen, että he kyllä ymmärsivät. Heidän pitäisi ehdottomasti kuunnella”, Bottas pohti.

Bottaksen F1-kausi on vaipunut viime viikkoina alhoon. Kolmesta viime MM-kisasta hänellä on keskeytys, 12:s ja neljäs sija. Kokonaissijoitus MM-sarjassa on pudonnut viidenneksi.

Siksi itseluottamuksen kannalta on tärkeää, että Bottas pääsee juuri Itävallan Spielbergiin. Red Bull Ring on hänen suosikkiratojaan, sillä Bottaksella on Itävallasta kaksi voittoa, joista toinen viime kauden MM-avauksessa.

"Muistan, kun seitsemän vuotta sitten saavutin täällä F1-urani ensimmäisen podium-paikan Williamsilla. En näe yhtään syytä, miksen voisi menestyä”, Bottas tuumi.

Alavireisesti ajaneen Bottaksen ja viime aikoina vauhtiaan menettäneen Mercedeksen tallijohdon välien otaksutaan viilentyneen. Bottas ei myönnä, että olisi huolestunut tallipaikastaan.

"Käsitys on täysin väärä. Tiimissä on hyvät välit. Ei ole mitään ongelmia”, Bottas naulasi.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen avasi MM-pistetilinsä kesäkuun alussa Azerbaidžanin gp:n kymmenennellä sijalla. Viime viikonloppuna Ranskassa loppusijoitus romahti 17:nneksi.

"Aika-ajo ei mennyt suunnitellusti, ja kisassa oli jostain syystä pehmeiden renkaiden kanssa vaikeaa", Räikkönen muisteli.