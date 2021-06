Turkki palaa perjantain päätöksen myötä tämän vuoden kalenteriin. Sen piti järjestää kilpailu jo kesäkuun 13. päivänä.

Autourheilun kuninkuusluokan formula ykkösten kisakalenteri täydentyi juhannusaattona, kun sarja julkisti korvaajan syksyltä perutulle Singaporen gp:lle.

Singaporen paikan ottaa Turkki, joka ehdittiin ensin nostaa kisajärjestäjäksi Kanadan tilalle 13. kesäkuuta ohjelmassa olleeseen kisaan ja myöhemmin pudottaa paikalta.

Perumisen syynä olivat sekä Kanadassa että Turkissa koronaviruspandemiasta johtuneet matkustajarajoitukset.

Turkin gp:n uusi kilpailupäivä on 3. lokakuuta eli ajankohta on sama kuin perutulla Singaporen gp:llä. Turkki järjestää kisan viikko Venäjän gp:n jälkeen ja viikko ennen Japanin kisaa.

”Olemme varmoja, että voimme matkustaa seuraavaan kisaan tiukan turvallisuusprotokollamme mukaisesti”, F1-sarja perusteli.

”Formulayhteisö jatkaa matkustamistaan tiukkojen ja turvallisen matkustamisen mahdollistavien toimenpiteiden avulla. Olemme tehneet tällä kaudella yli 44 000 koronatestiä, joista 27 on ollut positiivisia. Lisäksi merkittävä osa F1-yhteisöstä on rokotettu, ja olemme varmoja, että se on mahdollista kaikille kesän loppuun mennessä.”

Formula ykkösten MM-sarja jatkuu juhannusviikonloppuna Steiermarkin gp-kisalla ja viikkoa myöhemmin Itävallan gp:llä. Molemmat kisat ajetaan Itävallassa Spielbergin radalla.