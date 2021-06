Damion Dantzler valmensi viime vuonna Ura Basketia. Hän kertoo seuran olevan hänelle velkaa 17 000 euroa. Ura Basket ry korostaa velkojen olevan taustayhtiön.

Damion Dantzler on tehnyt pitkän uran suomalaisen koripallon parissa. Kuvassa Dantzler Tampereen Pyrinnön paidassa syksyllä 2007.

Pitkän uran suomalaisen koripallon parissa tehnyt yhdysvaltalainen Damion Dantzler hakee korviketta viime kaudelta rästissä oleville palkoilleen yhteisö­rahoituksella.

Gofundme-yhteisörahoituspalvelusta löytyy helsinkiläisen Dantzlerin nimellä avattu keräys, jossa hän kertoo avoimesti vaikeasta viime kaudestaan.

Dantzlerin valmentama Ura Basket voitti Korisliigan runkosarjan 22 ottelustaan vain kolme. Kuusi pistettä ja 19 tappiota jättivät Uran 12 joukkueen sarjassa sijalle 11.

”Viime kausi oli kova, ei pelkästään tulostemme vuoksi vaan siksi, miten asiat alkoivat ja päättyivät”, Dantzler aloittaa ja kertoo palkanmaksunsa loppuneen joulukuussa.

"Nyt seura on menossa konkurssiin. Pelaajamme voivat saada osan rahoistaan hallitukselta, mutta minä ja fysio­terapeuttimme emme saa senttiäkään.”

45-vuotias valmentaja kertoo kaarinalaisseuran olevan hänelle velkaa 17 000 euroa. Palkkarästit ovat ajaneet hänet taloudelliseen ahdinkoon.

”Myönnän hieman häpeissäni, että tarvitsen apua tällä hetkellä”, Dantzler kirjoittaa.

Hän päätti jatkaa joukkueen valmentamista palkanmaksun päättymistä huolimatta, koska koki pelaajien ja muun henkilöstön jatkaneen kovaa työn­tekoa, vaikka palkat olivat myöhässä tai maksamatta.

Ura Basket ry:n toiminnanjohtaja Timo Virkkula kertoi HS:lle juhannusaattona lähettämässään sähköpostissa, ettei seura ole velkaa kenellekään viime kauden liigajoukkueen jäsenelle.

”Velat ovat VS Basket Oy:n, joka on pyörittänyt Ura Basketin liigatoimintoja niiden alusta lähtien. Seura ei myöskään ole menossa konkurssiin, vaikka VS Basket Oy menisikin”, Virkkula kirjoitti.

Dantzler saapui Suomeen ja Tampereen Pyrintöön kaudeksi 2007–2008 ja on joko pelannut tai valmentanut maassa siitä lähtien.

Urassa hän valmensi vuosina 2013–2015 sekä uudelleen kesästä 2020 alkaen. Seuran taloudellinen tilanne oli haastava jo toissa kaudella, ja se luopuikin kesäkuun alussa paikastaan miesten Korisliigassa ilmoittamalla, ettei aio edes hakea lisenssiä.

Seura kertoi pelaavansa ensi kaudella I divisioona B:ssä, joka on kolmanneksi korkein sarjataso Korisliigan ja I divisioona A:n jälkeen.

Dantzler hakee yhteisörahoituksella 10 500 euron rahasummaa. Kasassa oli juhannusaattona iltapäivällä 209 euron potti.

Uutista päivitetty 25.6. kello 14.56 lisätiedoilla Ura Basket ry:stä.