Mo Farah jäi 19 sekunnin päähän 10 000 metrin karsintarajasta.

Neljästi olympiakultaa urallaan saavuttanut Mo Farah epäonnistui viimeisessä mahdollisuudessaan saada paikka Tokion olympialaisiin.

Farah voitti sekä 5 000 että 10 000 metrin olympiakultaa vuonna 2012 Lontoossa ja vuonna 2016 Rio de Janeirossa. Lisäksi Farah on saavuttanut viisi maailmanmestaruutta ja viisi EM-kultaa.

Mutta nyt häntä ei nähdä puolustamassa mestaruuksiaan Tokiossa.

Juoksijan viimeinen mahdollisuus alittaa olympiaraja oli perjantaina Britannian mestaruuskilpailujen yhteydessä.

Mutta aika ei antanut periksi, 27 minuuttia 47 sekuntia jäi karsintarajasta 19 sekunnin verran.

Guardian-lehti povaa 38-vuotiaan Farahin uran eliittiurheilijana olevan ohi. Pettyneen juoksijan omatkin ajatukset ovat sen suuntaiset.

”Minulla on uskomaton ura. Tämän päivän ajatteleminen on aika shokki, en oikein tiedä, mitä sanoa. Olen onnekas, että minulla on niin monia mitaleja. Jos en voi kilpailla parhaiden kanssa, niin miksi vaivautua? Ehkä on aika viettää aikaa lapsieni kanssa”, Farah toteaa lehden haastattelussa.

Kysymykseen siitä, aikooko Farah seurata olympialaisia, hän vastaa ääni väristen.

”Se tulee olemaan vaikeaa. Mutta ne ovat olympialaiset. Jos et voi kilpailla, sitten ne täytyy katsoa kotona.”