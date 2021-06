Armanto edustaa Suomea Tokion olympialaisissa, joissa skeittaus on ensi kertaa ohjelmassa.

Suomen rullalautailumaajoukkueessa skeittaava Lizzie Armanto esitteli skeitti­taitojaan ja takapihaansa Thrasher Magazinen videolla.

Ammattiskeittaajan harjoitteluolosuhteet ovat kunnossa: takapihalta löytyy skeitti­ramppi, joka on tarkkaan sijoitettu niin, ettei aurinko pääse häikäisemään skeittaajia.

”Se on pohjois-etelä-suunnassa, muuten aurinko tekisi sokeaksi suurimman osan päivästä”, Armanto sanoo.

Videolla Armantosta paljastuu myös varsinainen viherpeukalo.

Takapihalla kasvaa muun muassa ananaksia, tomaatteja, yrttejä, avokadoja ja monenlaisia sitruspuita.

”Tämä on makea lime. Se on tosi hyvä, ei yhtään happamuutta. Tämä on vaaleanpunainen sitruuna (pink lemon), siitä voi tehdä vaaleanpunaista limonadia”, Armanto esittelee.

Osa puutarhan kasveista on sijoitettu päällekkäisiin muovi­koreihin.

”Koska pihalle tulee paljon aurinkoa, panen kasveja muovilaatikoihin, jotta saisin niitä varjoon”, Armanto kertoo.

Esiteltyään kasvejaan Armanto kaivaa rullalaudan esiin ja pukee suojat päälle. Paikalla on myös muita rulla­lautailijoita.

Koronarajoitusten aikaan Armanton takapihan ramppi on ollut kovalla käytöllä.

Armanto edustaa Suomea Tokion olympialaisissa, joissa skeittaus on ensi kertaa ohjelmassa. Armanton valmistautumista varjosti ikävä loukkaantuminen, josta on kuitenkin jo toivuttu.

