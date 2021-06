Montreal pelaa finaaleissa liki 30 vuoden tauon jälkeen ja yrittää palauttaa Kanadan pokaalikantaan.

Joel Armia on saalistanut pudotuspeleissä tehopisteet 5+3=8.

Montreal Canadiensin suomalaishyökkääjä Joel Armia ei matkustanut joukkueensa kanssa jääkiekkoliiga NHL:n finaalisarjan avaukseen Tampaan, NHL kertoi verkkosivuillaan. Armia asetettiin liigan koronalistalle jo toistamiseen tällä kaudella.

Sanomalehti Montreal Gazette kertoi, että Armia sairasti koronaviruksen alkukeväällä, kun porilainen joutui koronalistalle yhdessä suomalaisen seuratoverinsa Jesperi Kotkaniemen kanssa. Vielä ei tiedetä, mistä Armian koronalistaus tällä kertaa johtuu, mutta Montrealin urheilujohtaja (GM) Marc Bergevin lupasi kertoa asiasta lisätietoja maanantaina.

"Tämä ei ole ihanteellista. Olemme olleet tavallaan koko vuoden tekemisissä tämän asian kanssa, että pelaajat käyvät läpi covid-protokollan. ’Armie’ on meille tietysti tärkeä pelaaja. Tämä on jälleen yksi pieni vastoinkäyminen, joka meidän on hoidettava”, puolustaja Ben Chiarot kommentoi.

Armia, 28, on pelannut pudotuspeleissä vahvasti tekemällä 17 otteluun tehot 5+3=8. Winnipegiä vastaan kokemastaan törkeästä tällistä toipunut Jake Evans otti harjoituksissa suomalaisen paikan konkarihyökkääjien Corey Perryn ja Eric Staalin rinnalla.

Canadiensin päävalmentaja Dominic Ducharme on ottelusarjan avausotteluista sivussa koronatartuntansa takia. Ducharme sai positiivisen testituloksen ennen välieräsarjan kolmatta ottelua Vegas Golden Knightsia vastaan, mutta hänen odotetaan palaavan vaihtoaitioon kolmanteen loppuotteluun.

Montreal on edennyt NHL-finaaleihin monien suureksi yllätykseksi. Joukkue tyrmäsi ensin Toronton otteluvoitoin 4–3, kukisti sitten Winnipegin helposti 4–0 ja pudotti välierissä Vegasin 4–2. Canadiensin kolmas suomalaishyökkääjä Artturi Lehkonen ratkaisi Vegas-ottelusarjan jatkoaikamaalillaan.

Montreal on ensimmäistä kertaa loppuotteluissa sitten mestaruusvuotensa 1993. Se on myös edellinen kerta, jolloin kanadalaisjoukkue on voittanut NHL:n mestaruuden.

Kanadalainen joukkue pelasi finaaleissa viimeksi keväällä 2011, kun Vancouver taipui Bostonille voitoin 3–4.

Ilman suomalaisia pelaava Tampa Bay Lightning metsästää toista peräkkäistä mestaruuttaan viime syksyn Stanley Cup -mestaruuspyttynsä jatkoksi.

Finaalit alkavat Tampassa tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa. Mestari on selvillä viimeistään 11. heinäkuuta paikallista aikaa.