Montrealin Jesperi Kotkaniemi otti syöttöpisteen joukkueensa ainoasta maalista sekä kaksiminuuttisen korkeasta mailasta.

Jääkiekon NHL:ssä hallitseva mestari Tampa Bay Lightning aloitti finaalimittelöt vahvalla voitolla Montreal Canadiensista. Tampa kuritti Montrealia 5–1 ja johtaa tämän myötä loppuottelusarjaa 1–0. Mestariksi pääsee neljällä voitolla.

Montrealin suomalaishyökkääjä Jesperi Kotkaniemi nappasi syöttöpisteen joukkueensa ainoasta, Ben Chiarotin verkkoon iskemästä maalista. Chiarot kavensi tilannetta toisen erän lopulla Tampan ehdittyä jo kahden maalin johtoon.

Kanadalaispakin onnistuneen laukauksen jälkeen floridalaiset kuitenkin tykittivät Montrealin maaliin vielä kolme kiekkoa ottelun päätöserässä.

Pelin kovin maalintekijä oli Tampan venäläishyökkääjä Nikita Kutšerov, joka teki yhteensä kaksi maalia. Kutšerov otti myös syöttöpisteen joukkueensa viimeisestä maalista, jonka upotti vastustajan verkkoon Steven Stamkos, kun peliä oli jäljellä enää reilun minuutin verran.

Syöttöpisteensä lisäksi Kotkaniemen tilille kilahti myös aivan pelin lopulla kaksiminuuttinen rangaistus korkeasta mailasta, jota hänen katsottiin käyttäneen Tampan slovakialaista puolustajaa Erik Černákia vastaan.

Černák teki koko ottelun avausmaalin, kun ensimmäistä erää oli pelattu reilut kuusi minuuttia.

Montreal on yllättänyt tällä kaudella lähes koko jääkiekkoa seuraavan maailman. Joukkue tyrmäsi ensin suursuosikki Toronton otteluvoitoin 4–3, kukisti sitten Winnipegin helposti 4–0 ja pudotti välierissä suosikki Vegasin 4–2.

Kanadan perinneseura on ensimmäistä kertaa loppuotteluissa sitten mestaruusvuotensa 1993. Se on myös edellinen kerta, jolloin kanadalaisjoukkue on voittanut NHL:n mestaruuden.

Avausottelun voittajajoukkueesta ei sinivalkoisia mailaveikkoja löydy, mutta Montrealin riveissä suomalaisvahvistuksia on kaikkiaan jopa kolme. Kanadalaisjoukkueen paidassa jäällä oli Kotkaniemen lisäksi myös Artturi Lehkonen, joka viihtyi kaukalossa liki 16 minuutin ajan.

Joukkueen kolmannen suomalaisen Joel Armian tilanne oli finaaliavauksen alla kaoottinen. Koronaviruksen Montreal Gazetten mukaan alkukeväällä sairastanut Armia joutui viikonloppuna jälleen NHL:n koronalistalle eikä matkannut joukkueen mukana finaalien avauspeliin Tampaan.

Maanantaina Montreal kuitenkin tiedotti Twitterissä, että Armia on vapautunut koronalistalta ja lentää yksityiskoneella Tampaan.

Maanantaisista uutisista huolimatta 28-vuotiasta Armiaa ei kuitenkaan näkynyt jäällä ensimmäisessä finaaliottelussa.

