Töölön stadionille saa ottaa yli 5 000 katsojaa jalkapallon paikalliskohtaamiseen.

Kotimaisen liigajalkapallon tämän kauden ennätysyleisö kirjattaneen keskiviikkona, kun HIFK ja HJK kohtaavat Stadin derbyssä.

Töölön stadionille saa ottaa noin 5 300 katsojaa, jolloin puolet penkeistä jää tyhjiksi. Näin täytyy tehdä koronarajoituksista johtuen.

On hyvä, että saa edes tuon verran katsojia. HIFK ja HJK ovat pelanneet tämän kauden lähes tyhjille katsomoille.

Honkaa vastaan käydyssä ottelussa HIFK pystyi ottamaan yleisöön 1 030 henkeä kesäkuun puolivälissä, kun pääkaupungin rajoitukset helpottuivat hiukkasen.

”Honka-ottelu meni tappiolle. Rajoitukset aukesivat niin myöhään, ettei saatu enää väkeä stadionille”, HIFK:n toimitusjohtaja Christoffer Perret sanoo.

Klubin kohtaaminen pelastaa paljon HIFK:n kassatilannetta, vaikka yksi ottelu ei sentään kaikkea paikkaa.

Toimitusjohtaja Perret laskee, että normaalioloissa HJK:n kohtaaminen toisi kassaan noin 150 000 euroa kaikkine oheismyynteineen ja yritystapahtumineen. Nyt kassaan jää korkeintaan noin 50 000 euroon.

”Tällä on valtava merkitys. Nämä ovat ainoita tuottavia otteluita tällaisilla rajoituksille. Siinä mielessä erittäin tärkeä peli.”

Stadionin pääisäntä HJK ja HIFK ovat tehneet sopimuksen, että molemmat saavat myydä derbyyn puolet tarjolla olevista katsojapaikoista.

Samanlainen sopimus koskee myös syyskuussa odottavaa toista paikallis­kohtaamista, jossa HJK toimii kotijoukkueena.

”Jaamme mahdollisuuden saada lipputuottoja”, Perret sanoo, ”kun emme tiedä, onko tämä hyvä vai huono tilanne.”

Perret osuu oikeaan. Kun Bolt-areenalle saa ottaa puolet maksimimäärästä kesäkuun lopussa, ei kukaan tiedä, millainen tilanne odottaa 22. syyskuuta Klubin kotipelissä.

” ”Jos on sellainen tunne, että on altistunut tai ollut koronabussissa tai Pietarissa, on parempi jäädä kotiin.”

Tiukat rajoitukset koskevat ottelun järjestäjää eli HIFK:ta, mutta ne heijastuvat myös katsojiin. Areenalla on käytettävä kasvomaskia. Laukut ja muut esineet korjataan narikkaan sisään tullessa, jolloin saadaan turvatarkastukset sujumaan nopeammin.

”Olemme tehneet järjestelyt niin, että joka toinen paikka on käytössä. Etäisyyttä toiseen on noin metri, jos haluaa.”

HIFK ja HJK sopivat ottelun turvallisuuspalaverissa, että kaikkien katsomoiden sivusta on varattu tyhjä kaistale, jonne voi mennä istumaan, jos haluaa, että olisi vielä väljempää.

”Jos on sellainen tunne, että on altistunut tai ollut koronabussissa tai Pietarissa, on parempi jäädä kotiin”, Perret sanoo.

Hän ei pelkää, että ottelusta tuli uusi koronalinko Pietarin EM-turnauksen jatkeeksi.

”Ulkotapahtumana tämä on täysin turvallinen, mutta jos on karanteenissa, ei ole oikea aika liikkua.”

HIFK sulkee myös Bolt-areenan ja Olympiastadionin välissä olevan kallionkielekkeen, jonne on yleensä kerääntynyt kymmeniä katsojia kiinnostavissa otteluissa.

Kesän helleviikot jatkuvat myös paikallisottelun aikaan, mutta omille vesipulloille on täyskielto. Stadionille tulee vesipisteitä ja myyntikojuja on avoinna tavallista enemmän.

Perret korostaa, että näinkin suuren yleisön ottelu on tärkeä, myös kioskimyynnille.

Jalkapalloilullisesti HJK lähtee otteluun taas kerran suurena suosikkina. Klubi johtaa Veikkausliigaa ylivoimaisesti, kun sillä on seitsemän pisteen kaula kakkosena olevaan Interiin. HIFK lähtee sijalta neljä haastamaan vierasjoukkuetta.

Historiansa aikana HIFK ja HJK ovat kohdanneet 78 kertaa ja voitot ovat tasan: 28 kummallakin. Vain maalierossa HJK on hieman parempi.

”Mielestäni Stadin derby on tuonut suomalaiseen jalkapallokulttuuriin jotain ainutlaatuista. Nyt mennään vähän puolitehoilla, mutta se on edelleen vuoden kohokohta monelle”, HIFK:n Perret sanoo.

HIFK ja HJK kohtaavat Töölön Bolt-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tv-kanava Jim näyttää ottelun suorana lähetyksenä.