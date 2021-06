Koomikko Will Ferrell lähetti hämmentävän video­kannustuksen Ruotsille: ”Olemme kaikki Ruotsin faneja”

Ferrellin kannustus videon julkaisi Ruotsin jalkapalloliitto.

Will Ferrell osoittautui Ruotsi-faniksi.

Yhdysvaltalaisen näyttelijän ja koomikon Will Ferrellin suosikkijoukkueesta ei ole epäselvyyttä jalkapallon EM-lopputurnauksessa.

Ferrell on tehnyt Ruotsin joukkueelle neljännesvälierään kannustusvideon, jonka Ruotsin jalkapalloliitto julkaisi tiistaina Twitterissä. Jalkapalloliitto toteaa viestissään: ”Tervehdys miesten maajoukkueelle Will Ferrelliltä. Oletteko yhtä innoissaan neljännesvälierästä kuin Los Angeles FC:n omistaja?”

Ferrell on todellakin MLS-kiigassa pelaavan joukkueen omistajia. Lisäksi hänellä on selkeä Ruotsi-yhteys: hänen vaimonsa on ruotsalainen Viveca Paulin.

Ferrell ottaa videon 56 sekunnissa kaiken irti: hokee sekä englanniksi että ruotsiksi kannustuksia, kuten ”olette niin älykkäitä, olette niin voimakkaita” ja hoilaa kannustuslaulua ”olemme kaikki Ruotsin faneja”.

Tietysti Ferrellillä on päällään Ruotsin verryttelypusakka.

Ruotsi kohtaa tänään tiistaina neljännesvälieräottelussaan Ukrainan kello 22.