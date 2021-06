Perusleirin muuttuminen ”markkinatoriksi” vahvisti Hintsan ajatuksia oman tien kulkemisesta.

”Ehdottomasti alkaa haista.”

Vuorikiipeilijät Lotta Hintsa ja Don Bowie ovat viettäneet Pohjois-Pakistanissa Karakorumin vuoristossa sijaitsevalla Broad Peakilla lähes neljä viikkoa, mikä alkaa tuottaa vähemmän toivottuja – joskaan ei kovin yllättäviä – aistiärsykkeitä.

Peseytyminen onnistuu vain perusleirissä 4 900 metrissä, mutta Hintsa ja Bowie olivat keskiviikkoon mennessä viettäneet kuusi päivää ja viisi yötä putkeen tuhat metriä korkeammalla sijaitsevassa ykkösleirissä.

Työlistalla on ollut erityisesti köysien kiinnittämistä ykkös- ja kakkosleirin välille. Pitkän päivän jälkeen hajuhaittaa alkaa väkisin esiintyä.

”Hyvä puoli on se, että molemmat haisevat. Vasta sitten, kun toinen käy suihkussa, niin toinen alkaa oikeasti haista pahalle”, Hintsa kertoo.

Fyysisesti raskas kiipeäminen vaatii paljon energiaa. Ruoka maistuu, kuten myös uni.

”Vähän olisi voinut olla ruokaa enemmänkin mukana, mutta tankataan sitten perusleirissä.”

”Nukun 10–12 tuntia vuorokaudessa, ja olemme usein menneet nukkumaan kello 19–20. Herätys on viideltä, ja päivisin nukun 2–3 tunnin päiväunet.”

”Viime aikoina olen nähnyt unia ystävistäni Suomessa. Aika moni on saanut lapsia. Ovat tulleet uniin, kun en ole päässyt vielä näkemään. Painajaisia en ole nähnyt.”

Vuorikiipeilyyn kuuluu oleellisena osana odottelu, sillä korkeaan ilmanalaan totuttautumisen lisäksi aikatauluihin vaikuttaa suuresti sää. Jos olosuhteet ovat liian vaaralliset, ei kiipeämään kannata lähteä.

Hintsa vakuuttaa, että keskittyminen oleelliseen on säilynyt eikä kärsivällisyys ole ollut koetuksella, ainakaan kovin pahasti.

Tähtäin on tiukasti reissun päätavoitteessa eli Gasherbrum II:n valloittamisessa.

”Turhautumisesta johtuvia pinnallisia draamakohtauksia tulee silloin tällöin. Ne eivät vaikuta tahtotilaan tai muuhunkaan. Se on sellainen parin minuutin purkaus, ja sitten taas painetaan eteenpäin. Koko ajan katse on G2:ssa, joka on se tärkein tavoite.”

Hintsa ja Bowie ovat saaneet nauttia 8 051 metrin korkuisesta vuoresta käytännössä yksin, kun nepalilaisilta kiellettiin maahantulo koronaviruksen vuoksi.

Alkuviikosta tilanne vuorella kuitenkin muuttui, ja perusleiriin ilmestyi yli 50 kiipeilijää ja heidän kantajansa.

”Siisteintä on ehdottomasti ollut se, että on saanut kiivetä ihan kahdestaan tällaisella kasitonnisella. Armeijan edustajamme sanoi, että perusleiri on kuin markkinatori nyt.”

”On todella kiitollinen olo siitä, että olemme saaneet kiivetä käytännössä kakkosleiriin asti ihan vapaasti ja fiilistellä tätä vuorta. Se on vahvistanut tunnetta, että perusreitit eivät ole minun juttuni. Tämä taitaa olla viimeinen perusreitti, jota ikinä tulee kiivettyä.”

Kuukausi ilman perusmukavuuksia kuten juoksevaa vettä ei ole saanut Hintsaa kaipaamaan juuri mitään tai potemaan koti-ikävää.

Erilaisten ruoka- ja muiden tarvikkeiden vähentyminen aiheuttaa toki pieniä toimenpiteitä.

”Säännöstely on päällä esimerkiksi salmiakissa ja myös hammastahnassa, shampoossa ja hoitoaineessa.”

”Arjen helppoutta tulee välillä ikävä, mutta ei sitä tule mietittyä, koska on missio kesken. Turha siihen on päästää muita tunteita mukaan.”

Välillä tunteita kuitenkin ryöpsähtää esiin yllättävien asioiden laukaisemina.

”Äitiä tuli ikävä pari päivää sitten. Hän auttoi minua keventämään pakkaamista ja yhdisti lääkkeitä. Hän kirjoitti minigrip-pusseihin, mitä missäkin on, ja minulle tuli kauhea ikävä, kun luin hänen käsialaansa.”